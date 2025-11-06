Black Friday la UniCredit Leasing. Companiile pot obține o dobândă 0,99% + EURIBOR 3M şi 3 luni CASCO plătite, pentru un autovehicul nou

Pe 7 noiembrie 2025, între orele 9:00 şi 17:00, UniCredit Leasing o ofertă exclusivă de Black Friday dedicată persoanelor juridice. Companiile care doresc finanţarea unui autovehicul nou pot obține o dobândă de doar 0,99% + EURIBOR 3M.

În plus, promoția mai cuprinde și 3 luni CASCO Omniasig plătite de UniCredit Leasing. Oferta este valabilă pentru autovehicule sub 3,5 tone, indiferent de marcă, pentru sume de finanţare de până la 150.000 euro cu TVA inclus, arată compania financiară.





UniCredit Leasing: Susţinem investiţiile companiilor care vor să îşi înnoiască parcul auto

„Am conceput această campanie pentru a susţine investiţiile companiilor care vor să îşi înnoiască parcul auto într-o manieră avantajoasă — costul redus al finanţării plus primele trei luni de CASCO gratis reprezintă un pachet foarte competitiv pe piaţă”, declară reprezentanţii UniCredit Leasing.

Pentru a beneficia de ofertă, companiile interesate trebuie să solicite o ofertă în intervalul indicat, iar după primirea ofertei indicative să trimită documentaţia solicitată într-un termen de 15 zile calendaristice de la 7 noiembrie.



Companiile interesate pot accesa pagina dedicată Black Friday pe site-ul UniCredit Leasing pentru detalii şi pentru a aplica în intervalul 7 noiembrie între orele 9:00 şi 17:00.