Stiri de top

Black Friday la UniCredit Leasing. Companiile pot obține o dobândă 0,99% + EURIBOR 3M şi 3 luni CASCO plătite, pentru un autovehicul nou

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Pe 7 noiembrie 2025, între orele 9:00 şi 17:00, UniCredit Leasing o ofertă exclusivă de Black Friday dedicată persoanelor juridice. Companiile care doresc finanţarea unui autovehicul nou pot obține o dobândă de doar 0,99% + EURIBOR 3M.

În plus, promoția mai cuprinde și 3 luni CASCO Omniasig plătite de UniCredit Leasing. Oferta este valabilă pentru autovehicule sub 3,5 tone, indiferent de marcă, pentru sume de finanţare de până la 150.000 euro cu TVA inclus, arată compania financiară.



UniCredit Leasing: Susţinem investiţiile companiilor care vor să îşi înnoiască parcul auto

„Am conceput această campanie pentru a susţine investiţiile companiilor care vor să îşi înnoiască parcul auto într-o manieră avantajoasă — costul redus al finanţării plus primele trei luni de CASCO gratis reprezintă un pachet foarte competitiv pe piaţă”, declară reprezentanţii UniCredit Leasing.

Pentru a beneficia de ofertă, companiile interesate trebuie să solicite o ofertă în intervalul indicat, iar după primirea ofertei indicative să trimită documentaţia solicitată într-un termen de 15 zile calendaristice de la 7 noiembrie.


Companiile interesate pot accesa pagina dedicată Black Friday pe site-ul UniCredit Leasing pentru detalii şi pentru a aplica în intervalul 7 noiembrie între orele 9:00 şi 17:00.

You Might Also Like

9 din 10 români intenționează să cumpere de Black Friday în 2025. Cu ce reduceri vine Yellow Friday la Raiffeisen Bank

UniCredit Consumer Financing anunță noul său parteneriat cu Suzuki. Află cum poți obține un credit auto cu avans 0%

#BankingNews20. Florin Dănescu, Asociația Română a Băncilor: ”Povestea BankingNews este, în fond, și povestea maturizării sistemului bancar românesc. Istoria publicației este, de asemenea, o oglindă a evoluției încrederii dintre bănci și societate”

BRD accelerează digitalizarea, dar păstrează rețeaua fizică. Banca are 5.000 de utilizatori pe minut în YOU BRD. Mădălina Teodorescu: Obiectivul nostru rămâne să fim o bancă de top în România

BRD introduce opțiunea Multicurrency pentru cardurile de debit. Mădălina Teodorescu: „Este o ambiție a întregii echipe BRD de a demonstra pieței că inovația digitală și modelul de banking tradițional pot merge mână în mână foarte bine”

TAGGED: , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article 9 din 10 români intenționează să cumpere de Black Friday în 2025. Cu ce reduceri vine Yellow Friday la Raiffeisen Bank
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?