9 din 10 români intenționează să cumpere de Black Friday în 2025. Cu ce reduceri vine Yellow Friday la Raiffeisen Bank

Interesul românilor pentru Black Friday rămâne la cote înalte și în 2025. Potrivit unui studiu realizat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio, aproximativ 9 din 10 respondenți (87%) intenționează să participe la campania de reduceri din acest an.

Black Friday s-a stabilizat în rutina de consum a românilor

Peste jumătate dintre respondenți (56%) au menționat că au participat la Black Friday în fiecare an, ceea ce indică consolidarea acestui eveniment ca un reper important în comportamentul de cumpărare al românilor.

Ce cumpără românii de Black Friday și cine îi influențează

Cele mai căutate categorii de produse în ediția Black Friday 2025 sunt:

•Electronice (telefoane, laptopuri, televizoare): 56%

•Îmbrăcăminte și încălțăminte: 50%

•Electrocasnice (frigidere, mașini de spălat, aspiratoare): 45%

Factorii principali care influențează decizia de cumpărare vizează:

•Valoarea reducerii: 80%

•Opiniile / recenziile altor cumpărători: 37%

Cardul de debit este preferat pentru achiziții

Cardul de debit este preferat pentru achiziții de 36% dintre participanți, urmat de plata ramburs (26%) și cardul de credit (24%). Totodată, 48% dintre români au o listă clară de achiziții, dar sunt deschiși și la oferte neplanificate, în timp ce 36% cumpără exclusiv în funcție de reducerile vizibile.

Bugetele pentru 2025 sunt moderate, însă în creștere

Bugetele de cumpărături pentru Black Friday rămân moderate, însă cu tendință de creștere: 28% dintre români plănuiesc să cheltuiască între 501 și 1.000 lei, în timp ce aproximativ 22% declară că vor cheltui între 25 și 50% mai mult decât în 2024.

Mihail Ion: De Yellow Friday susținem atât planurile personale ale clienților noștri, cât și dezvoltarea afacerilor antreprenorilor

„Black Friday reprezintă o perioadă importantă pentru achiziții planificate și vedem din ce în ce mai des că oamenii analizează, compară ofertele și își calculează bugetele înainte de a lua o decizie.

Suntem și noi alături de cei care au planuri clare pentru această perioadă și am lansat Yellow Friday – un pachet complex de soluții financiare care susțin atât planurile personale ale clienților noștri, cât și dezvoltarea afacerilor antreprenorilor români.”, declară Mihail Ion, VP, Retail Raiffeisen Bank România.

Yellow Friday la Raiffeisen Bank

În perioada 16 octombrie – 2 decembrie 2025, clienții persoane fizice pot accesa:

•Credit de nevoi personale cu dobândă redusă, începând de la 5,75% – ideal pentru achiziții importante în perioada de reduceri

•Credit de refinanțare fără ipotecă, cu aceeași dobândă avantajoasă de la 5,75%. Refinanțarea permite consolidarea mai multor rate într-o singură rată lunară fixă, mai mică, și chiar accesarea unei sume suplimentare.

În plus, cumpărăturile devin mai avantajoase cu oferta pentru cardurile de cumpărături:

•Bonus de 350 lei pentru clienții care solicită un card de cumpărături Standard sau eMAG în perioada 27 octombrie – 10 noiembrie 2025.

Antreprenorii sunt, de asemenea, vizați de campania Yellow Friday, cu beneficii adaptate nevoilor afacerilor în creștere:

•50% reducere la comisioanele de tranzacționare și 6 luni fără comision de administrare pentru soluțiile de acceptare a plăților cu cardul: ePOS (terminale fizice), RaiPOS (telefon transformat în POS) și e-Commerce (plăți online).

•Reducere de 50% la marja de dobândă și comision de acordare zero pentru creditele destinate capitalului de lucru, investițiilor sau overdrafturilor.

•ZERO comision de administrare în primele 6 luni pentru noii clienți care aleg pachetele de cont OPTIM, EXTRA sau ULTRA.

Prin Yellow Friday, Raiffeisen Bank își dorește să ofere clienților nu doar reduceri de sezon, ci instrumente financiare concrete pentru planuri inspirate, mai precizează banca.

Cercetarea privind comportamentele de cumpărături în perioada Black Friday face parte din seria Despre Bani 1:1, derulată de Raiffeisen Bank România. Studiul a fost realizat în colaborare cu Appinio, prin metoda CAWI, pe un eșantion de 750 de persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, reprezentativ la nivel național, în octombrie 2025.

