UniCredit Consumer Financing anunță noul său parteneriat cu Suzuki. Află cum poți obține un credit auto cu avans 0%

UniCredit Consumer Financing anunță extinderea rețelei sale de parteneri în domeniul auto, printr-o colaborare încheiată cu Suzuki pentru piața românească. Pe baza acestui parteneriat, persoanele fizice din România pot accesa finanțări de până la 300.000 lei pentru achiziționarea vehiculelor noi marca Suzuki, din rețeaua de dealeri autorizați.

Cum poți obține un credit auto cu avans 0% de la UniCredit Consumer Financing?

Potrivit UniCredit, pentru a aplica la acest credit auto este suficientă doar prezentarea cărții de identitate a clientului, în cazul în care veniturile pot fi accesate în baza de date ANAF.

Finanțarea se acordă în lei, pe o perioadă între 12-60 de luni, avansul putând fi 0% pentru valori finanțate de până la 150.000 lei, iar dobânzile sunt fixe, atractive pentru clienți. Clienții pot obține răspunsul imediat la solicitarea finanțării, urmând ca, în cazul aprobării, să plece cu mașina acasă, în aceeasi zi (dacă aceasta se află pe stoc).

Emil Mitescu: Finanțarea devine o parte naturală a experienței – rapidă, intuitivă și fără bariere

„Pentru noi, parteneriatul cu Suzuki înseamnă mai mult decât o colaborare comercială – este o dovadă că putem face experiența clienților mai plăcută prin soluții simple, inteligente și integrate în procesul de cumpărare. Prin soluțiile UniCredit Consumer Financing, finanțarea devine o parte naturală a experienței – rapidă, intuitivă și fără bariere”, a declarat Emil Mitescu, CEO UniCredit Consumer Financing.

Clienții Suzuki vor avea posibilitatea accesării, direct în Showroom, a soluției de finanțare UniCredit

„Suzuki reprezintă alegerea ideală pentru produse și servicii de mobilitate, iar acest parteneriat marchează un pas important spre soluții de mobilitate inteligente, cu opțiuni de finanțare flexible și rapide. Clienții Suzuki vor avea posibilitatea accesării, direct în Showroom, a soluției de finanțare UniCredit, ceea ce contribuie la optimizarea procesului de achiziție.

Ne bucurăm să avem sprijinul UniCredit Consumer Financing, un partener de cursă lungă, cu o contribuție esențială la adăugarea unei noi cărămizi la îndeplinirea promisiunii brandului Suzuki față de clienți și colaboratori -By Your Side”, a spus Nicoleta Gerea, Branch Office Leader Suzuki România.