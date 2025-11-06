BankingNews20. Florin Dănescu, Asociația Română a Băncilor: ”Povestea BankingNews este, în fond, și povestea maturizării sistemului bancar românesc. Istoria publicației este, de asemenea, o oglindă a evoluției încrederii dintre bănci și societate”

Anul 2025 este special pentru BankingNews. Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România împlinește 20 de ani. Publicația este o poveste de familie, care a reușit să-și găsească drumul, să treacă peste momentele grele, să se diferențieze, să aducă banking-ul mai aproape de cititori, să educe și să arate rolul esențial al acestui domeniu pentru bunăstarea companiilor și populației, dar și pentru economie în ansamblu.

Noi, fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate, vom onora momentul prin Gala Aniversară BankingNews, care va avea loc pe data de 26 noiembrie. Până atunci, vom aduce, pe cât posibil în fiecare zi, în fața cititorilor noștri, câteva gânduri exprimate de oameni din banking, reprezentanți din top-management-ul instituțiilor de credit. Începem această serie de articole cu opinia transmisă de Florin Dănescu, Președintele Executiv al Asociației Romnâne a Băncilor.

Florin Dănescu: ”Într-o lume în care zgomotul se multiplică, vocea echilibrată a presei de specialitate devine mai prețioasă ca oricând”

”Privind înapoi la cei 20 de ani de existență ai BankingNews, putem spune că povestea acestei publicații este, în fond, și povestea maturizării sistemului bancar românesc. Într-o perioadă de transformări profunde – de la reconstrucția de după anii 2000 până la epoca digitalizării și a inteligenței artificiale – BankingNews a oferit o cronică profesionistă, echilibrată și consecventă a evoluțiilor din sistemul financiar.

BankingNews a fost întotdeauna un martor activ și un partener de dialog, nu doar un simplu observator. Prin modul său de abordare, publicația a contribuit la formarea unei percepții corecte asupra rolului pe care băncile îl joacă în economie și la dezvoltarea educației financiare – piloni esențiali ai unei economii sănătoase și incluzive.

Istoria BankingNews este, de asemenea, o oglindă a evoluției încrederii dintre bănci și societate. Într-o lume în care zgomotul se multiplică, vocea echilibrată a presei de specialitate devine mai prețioasă ca oricând.

În anii care vin, văd echipa BankingNews continuând să joace rolul unui liant între bănci, mediul de afaceri și publicul larg, mai ales într-un context în care nevoia de încredere, echilibru și transparență va fi tot mai mare.

În numele Asociației Române a Băncilor, felicit BankingNews pentru acești 20 de ani dedicați profesionalismului și dialogului constructiv și mulțumesc echipei pentru parteneriatul constant. Sunt convins că veți rămâne, și în următorul deceniu, una dintre vocile echilibrate și valoroase ale presei financiar-bancare din România”.