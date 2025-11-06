BRD accelerează digitalizarea, dar păstrează rețeaua fizică. Banca are 5.000 de utilizatori pe minut în YOU BRD. Mădălina Teodorescu: Obiectivul nostru rămâne să fim o bancă de top în România

BRD accelerează transformarea digitală, dublând numărul de utilizatori activi pe minut în YOU BRD. În paralel, banca a introdus un flux de înrolare 100% online, care permite deschiderea contului direct din aplicație, fără nicio vizită în sucursală.

BRD își păstrează strategia de bancă universală

Dar banca nu renunță la tradițional, așa cum ne-a spus Mădălina Teodorescu, Director General Adjunct BRD, la conferința de presă desfășurată la sediul BRD Dorobanți. Oficialul aprecizează că BRD își consolidează poziția de jucător universal, menținând o rețea fizică relevantă și un ritm constant de creștere, într-o piață în care consolidarea și digitalizarea redesenează concurența.

Peste 5.000 de utilizatori activi pe minut în aplicația You BRD

BRD accelerează vizibil adopția digitală și susține creșterea comercială, pe fondul unui context de piață competitiv și al consolidărilor din sector. La jumătatea acestui an, banca a atins un record în utilizarea aplicației YOU BRD: peste 5.000 de utilizatori activi pe minut, dublu față de aproximativ 2.500 pe minut în aceeași perioadă a anului trecut.

„Rezultatul vine după doi ani de muncă intensă. Ne uităm constant la utilizarea aplicației și îmbunătățim funcționalitățile. La mijlocul anului am văzut dublarea utilizării . Avem astăzi 5.000 de utilizatori pe minut față de 2.500 acum un an. Aici a fost provocarea colegilor de la infrastructura IT. Evident este o colaborare foarte strânsă, avem un model de organizare. ”, a declarat Mădălina Teodorescu, Director General Adjunct BRD.

1,86 milioane clienți digitalizați, peste 85% activi

Oficialul a precizat că în prezent BRD are aproximativ 1,86 milioane de clienți digitalizați, dintr-un portofoliu total, în zona de retail, „de circa 2,1, hai o cifră exactă de 2 milioane de clienți”, a punctat Teodorescu în discuțiile cu presa.

„Peste 85% dintre clienții digitalizați sunt activi. Definiția clientului activ la BRD este unul care efectuează minimum două tranzacții pe lună”, a precizat reprezentanta băncii.

BRD vrea să rămână o bancă de top

Pe lângă accelerarea digitalizării, BRD își menține direcția strategică de creștere comercială, a mai spus oficialul. Și asta pentru că BRD vrea să rămână o bancă de top.

„Piața este competitivă, există fuziuni și achiziții care schimbă clasamentul bancar. Obiectivul nostru rămâne să fim o bancă de top în România, cu creșteri constante. Trimestrial raportăm evoluții pozitive către investitori, atât pe creditare retail, cât și corporate. Sunt deja cinci-șase trimestre de creștere consecutivă a activelor”, a explicat Teodorescu.

Rețeaua rămâne un pilon: optimizare, nu retragere

Deși banca investește puternic în digital, BRD va menține o prezență fizică relevantă în teritoriu, considerând-o un diferențiator competitiv. Teodorescu a precizat că banca are în prezent 30 de sucursale în minus, față de anul trecut, însă nu există un plan agresiv de reducere a rețelei.

„Credem în continuare într-o amprentă solidă de sucursale. Rețeaua noastră a fost istoric mai extinsă decât a competitorilor și rămâne un avantaj. Nu vorbim despre un plan de închidere masivă, ci despre eficientizare. Modelul fizic și cel digital pot coexistă, se completează.”, a mai spus Mădălina Teodorescu în cadrul conferinței.

Tehnologia este doar un sprijin real pentru experiența bancă

Referindu-se la tehnologie și la cum îi va afecta pe angajații din banca, oficialul BRD a precizat că este poziția întregii echipe că tehnologia este doar „un sprijin pentru a oferi experiențe care aduc confort”.

Oficialul a precizat ca nu vede tehnologia ca pe un înlocuitor al oamenilor, ci ca pe un sprijin real pentru a simplifica experiența bancară și pentru a oferi mai mult confort clienților. Strategia BRD rămâne cea de bancă universală, care se adresează tuturor categoriilor de clienți, indiferent de vârstă sau nivel de educație financiară, cu o prezență solidă în România, astfel că oamenii din bancă vor juca un rol la fel de important.