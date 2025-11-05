BRD introduce opțiunea Multicurrency pentru cardurile de debit. Mădălina Teodorescu: „Este o ambiție a întregii echipe BRD de a demonstra pieței că inovația digitală și modelul de banking tradițional pot merge mână în mână foarte bine”

BRD face un pas important spre modelul de bancă universală a viitorului, îmbinând experiența tradițională cu inovația digitală. Totodată, BRD a anunțat lansarea opțiunii Multicurrency și deschiderea contului 100% digital, direct în aplicația YOU BRD.

Mădălina Teodorescu: BRD este prima bancă tradițională cu Multicurrency

Noua funcționalitate permite asocierea mai multor conturi în valută (euro, dolari și lire sterline) unui singur card de debit în lei.

Onboarding 100% digital. În același timp, banca introduce un parcurs complet digital pentru clienții noi, care își pot deschide contul în doar câteva minute din aplicație.

„Astăzi este momentul în care putem spune cu mândrie că alăturăm modelului tradițional de banking modelul de inovație digitală. Și nu prin vorbe – ci prin ceea ce vedeți deja în aplicație”, a spus Mădălina Teodorescu, Director General Adjunct BRD, la evenimentul de lansare din sediul BRD Dorobanți.

Mădălina Teodorescu: „Este o ambiție a întregii echipe BRD de a demonstra pieței că inovația digitală și modelul de banking tradițional pot merge mână în mână foarte bine”

„Este ambiția întregii echipe să demonstrăm că inovația digitală și modelul tradițional merg mână în mână. Asta înseamnă cu adevărat bancă universală: să fii relevant pentru toate segmentele de clienți. Un client îi spunea colegei noastre: când mă enervez, vreau să țip la un om, nu la un robot. Avem și tehnologie, și oameni”, a adăugat ea.

Oficialul a povestit că a fost și primul client, primul tester, unul foarte exigent.

„Sunt primul client al băncii și poate cel mai exigent. Testez în beta, găsesc bug-uri, le dau colegilor dureri de cap — dar doar așa putem rafina experiența.”

Ce aduce Multicurrency în YOU BRD

Disponibilă direct în aplicația YOU BRD, această opțiune le permite clienților să asocieze mai multe conturi în valute diferite – euro, dolari și lire sterline – unui singur card de debit în lei.

„Prin lansarea opțiunii Multicurrency ne respectăm promisiunea de a oferi soluții digitale performante și inovative, care răspund cerințelor actuale ale clienților noștri și le facilitează gestionarea eficientă a fondurilor în mai multe valute”, a spus Mădălina Teodorescu, Director General adjunct, BRD Groupe Societe Generale.

Funcționalitatea este disponibilă pentru cardurile BRD Mastercard și Visa din oferta curentă a băncii, inclusiv ISIC, Standard, Gold, Platinum și Noir și poate fi activată rapid din aplicația YOU BRD. Clienții pot deschide conturi noi în valută sau asocia conturile existente cardului în lei și pot stabili, din aplicația de mobile banking, ordinea de prioritate pentru debitare.

Schimbul valutar se realizează la curs preferențial direct în YOU BRD, pentru a asigura fondurile necesare în conturile în valută.

Opțiunea Multicurrency vine cu 8 retrageri gratuite pe lună în străinătate

Activând opțiunea Multicurrency, utilizatorii beneficiază de avantaje semnificative: eliminarea conversiei valutare pentru plățile internaționale și retragerile de numerar și posibilitatea de a efectua până la opt retrageri gratuite pe lună (câte două pentru fiecare cont asociat / valută). În plus, Multicurrency oferă un control sporit asupra modului în care sunt utilizate conturile, simplitatea utilizării unui singur card pentru toate tranzacțiile – fizic, contactless sau prin Apple Pay și Google Pay – și siguranța gestionării complete a opțiunii direct din YOU BRD.

Schimbul valutar se face la curs preferențial direct în aplicație, iar cardurile BRD Mastercard și Visa — inclusiv Standard, Gold, Platinum, Noir și ISIC — sunt eligibile. Funcționalitatea este disponibilă și în Apple Pay și Google Pay.

Bancar viitorului: tehnologie, combinată cu relație umană

Mesajul central transmis de BRD este ferm: digitalizarea nu înlocuiește relația cu oamenii, ci o completează.

Aplicația YOU BRD devine punctul central al experienței digitale, însă rețeaua de sucursale rămâne esențială pentru clienții care vor să discute față în față și să primească suport personalizat. Reprezentanții băncii au subliniat că BRD va continua să fie prezentă în teritoriu, cu o infrastructură fizică solidă, așa cum este cunoscută deja pe piața bancară din România.