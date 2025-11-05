ProCredit Bank lansează „Marea ProPortare”, campania care răsplătește curajul de a schimba banca. Andreea Nastase: ”Într-un context economic volatil, noi spunem simplu: e momentul să faci o alegere care te plătește, nu te costă”

Într-o perioadă în care clienții sunt bombardați de campanii comerciale de tip Black Friday, ProCredit Bank alege o direcție opusă, o „ofertă inversă”, în care Banca îți oferă bani, nu ți-i cheltuie. Desfășurată între 1 noiembrie și 31 decembrie 2025, campania Marea ProPortare – Vino cu salariul la ProCredit Bank – transformă o decizie financiară într-un moment de recunoaștere, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Clienții persoane fizice care aleg să își aducă veniturile lunare la ProCredit Bank și să efectueze lunar plăți, primesc bonusuri totale de până la 600 lei, dobânzi foarte bune la conturile de economii și la depozite la termen în lei și în euro la 6 luni și zero comisioane pentru pachetul de cont curent.

„Marea ProPortare vorbește despre curajul de a alege altfel. În timp ce toată piața comunică reduceri, noi oferim recunoaștere și stabilitate. Este o campanie care răsplătește încrederea și obiceiul sănătos de a economisi. Într-un context economic volatil, noi spunem simplu: e momentul să faci o alegere care te plătește, nu te costă”, a declarat Andreea Nastase, Șef Departament clienți persoane fizice ProCredit Bank.

Mecanismul campaniei „Marea ProPortare”

„Mecanismul ProPortare este unic în piața bancară din România. Nu oferim o simplă promoție, ci o recunoaștere a încrederii. Clienții care aleg să-și aducă venituile la ProCredit Bank sunt răsplătiți prin bonusuri, dobânzi competitive și eliminarea costurilor ascunse. Este modul nostru de a spune: știm cât muncești și meriți mai mult decât un cont – meriți un banking care nu te grăbește să cheltuiești, ci te ajută să crești constant.”, a adăugat Andreea Nastase.

Campania este destinată persoanelor fizice care își deschid cont la ProCredit Bank în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2025, își încasează veniturile lunare în acest cont și efectuează cel puțin o tranzacție cu cardul pe lună.

Participanții pot obține:

• 200 lei bonus pentru prima încasare de salariu și prima plată la POS;

• 200 lei bonus după trei luni consecutive de activitate;

• 200 lei bonus pentru contractarea unui credit în primele 6 luni de la deschiderea contului;

• Dobândă de 5,5% p.a. la contul de economii în lei si 2% p.a. la contul de economii in euro

• Dobândă de 7,5% p.a. la depozitele la termen în lei pe 6 luni și 2,7% p.a. la depozitele în euro pe 6 luni;

• Zero comisioane de administrare pe perioada în care venitul este încasat în contul ProCredit.

Oferta este limitată la 500 de pachete ProPortare, acordate după principiul primul venit – primul câștigat.

ProCredit Bank România face parte din Grupul german ProCredit, un grup internațional de bănci de dezvoltare prezent în Europa de Sud-Est, Europa de Est, America de Sud și Germania. Din 2002, ProCredit Bank România oferă soluții bancare etice și transparente pentru persoane fizice și companii, fiind prima bancă din România care a introdus un model de banking sustenabil, bazat pe digitalizare, eficiență energetică și responsabilitate față de client.

ProCredit Bank este supravegheată de Banca Centrală a Germaniei și de Autoritatea Federală pentru Supravegherea Serviciilor Financiare (BaFin), ceea ce garantează stabilitate, încredere și standarde europene autentice. Campanie valabilă între 1 noiembrie – 31 decembrie 2025, în limita a 500 de pachete ProPortare disponibile.