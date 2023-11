Creditarea companiilor și dobânzile mai mari au adus pentru BRD un profit în creștere cu 20%. Maria Rousseva: BRD rămâne angajat ca un partener solid pentru clienții săi, oferind soluții financiare diversificate și consultanță de înaltă calitate

In primele noua luni ale anului 2023, Grupul BRD a inregistrat un profit net de 1.227 milioane lei, mai mare cu 20,8% fata de anul precedent. Acest rezultat a condus la un nivel solid al ratei de rentabilitate a capitalurilor proprii, (ROE), de 20,9% pentru primele noua luni ale anului (fata de 16,7% in primele noua luni ale anului 2022).

Potrivit bancii, favorizate de cresterea volumelor si de nivelul ridicat al ratelor dobanzilor, veniturile Grupului BRD au crescut cu 11,4% fata de anul precedent, ajungand la 2.831 milioane RON. Veniturile nete din dobanzi, in crestere cu 16,5% YoY, au contribuit semnificativ la aceasta performanta, mizand pe dinamica buna a activitatii de creditare si pe ratele mai ridicate ale dobanzilor din portofoliul de active. Aceste efecte au fost temperate de cresterea costurilor de finantare, asociata in principal cu depozitele la termen, care au marcat o crestere abrupta in perioada analizata. Veniturile nete din comisioane au scazut cu 2,1% an/an, influentate in principal de scaderea veniturilor din comisioane aferente activitatii cu cardurile, avand in vedere gradul tot mai mare de penetrare a pachetelor de cont curent, in linie cu tendintele de pe piata, si de scaderea volumului tranzactiilor cu numerar, determinata in principal de un efect de baza. Aceasta scadere a fost partial contrabalansata de activitatile de brokeraj (in principal consultanta) si de asigurari. Alte venituri, in crestere cu 6,9% fata de primele 9 luni ale anului 2022, au fost impulsionate de activitatea de tranzactionare.

Totodată, cheltuielile operationale, la sfarsitul primelor 9 luni ale anului 2023, au fost de 1.390 milioane RON (fata de 1.276 milioane RON in aceeasi perioada a anului 2022), in crestere cu 9% in dinamica anuala, avand in vedere contextul inflationist si presiunea persistenta asupra costurilor salariale. Evolutia cheltuielilor cu personalul, +8,8% in dinamica anuala, a fost legata in mare masura de ajustarile de pret si de cresterea beneficiilor. Alte categorii de costuri reflecta, in principal, cheltuielile mai mari cu serviciile externe si efortul semnificativ depus in domeniul IT&C pentru continuarea planului de transformare digitala a Bancii, mentinand in acelasi timp o atentie deosebita in controlul costurilor de functionare.

Venitul brut a crescut pana la 1.441 milioane lei

Pe fondul acestor evolutii, performanta operationala globala a fost solida, cu o crestere a venitului brut din exploatare de 13,9%, pana la 1.441 milioane RON, fata de 1.265 milioane RON la finalul perioadei corespunzatoare a anului 2022. Raportul cost/venit al Grupului BRD a inregistrat o imbunatatire de 1,1 puncte procentuale, pana la 49,1% la finalul primelor 9 luni ale anului 2023, pe fondul efectului favorabil al veniturilor.

Rata NPL de doar 2,1%

In perioada analizata, calitatea activelor a ramas solida, rata creditelor neperformante atingand un nou nivel minim istoric de 2,1% la sfarsitul lunii septembrie 2023 (fata de 2,6% la sfarsitul lunii septembrie 2022), in timp ce gradul de acoperire cu provizioane se mentine la un nivel confortabil, peste 70% (76,2% la sfarsitul lunii septembrie 2023 fata de 77,6% la sfarsitul lunii septembrie 2022, la nivelul Bancii). Costul riscului a inregistrat eliberari nete de 35 milioane RON in primele 9 luni ale anului 2023, fata de cheltuieli nete de 37 milioane RON in aceeasi perioada a anului 2022, in principal datorita recuperarilor sustinute din expunerile neperformante si evolutiei stabile a portofoliului performant.

Rata fondurilor proprii totale a fost de 21,2% la sfarsitul lunii septembrie 2023, reflectand o pozitie solida a capitalului, precum si capacitatea de a distribui dividende.

In sedinta din 2 noiembrie, Consiliul de Administratie al BRD a decis sa propuna, o rata de distribuire exceptionala de dividend de 50% din profitul nerepartizat al anului 2022 (respectiv 643 milioane RON), adica un dividend brut per actiune de 0,9226 RON, sub conditia unui vot favorabil in AGA din luna decembrie 2023. Dupa distribuirea exceptionala a dividendelor, rata fondurilor proprii totale la finalul primelor 9 luni ale acestui an s-ar situa la 19,4%.

Maria Rousseva: BRD ramane angajat ca un partener solid pentru clientii sai, oferind solutii financiare diversificate si consultanta de inalta calitate

„BRD a obtinut performante solide in primele noua luni ale anului 2023, cu un impuls comercial foarte puternic si rezultate financiare excelente. Activitatea de creditare a inregistrat o crestere de doua cifre fata de perioada similara a anului trecut, desi ritmul a incetinit in trimestrul al treilea. Contributia segmentului companii, atat la nivelul IMM-urilor, cat si la cel al companiilor mari, este remarcabila. Creditarea retail a fost mai dinamica pe segmentul creditelor de consum, marcand noi niveluri record, in timp ce cererea de credite pentru locuinte a fost influentata de incetinirea pietei, avand in vedere mediul economic caracterizat de niveluri ridicate ale ratelor dobanzilor.

Aceasta performanta comerciala deosebita, insotita de o calitate ridicata a activelor, s-a tradus prin rezultate financiare excelente. Primele noua luni ale anului au fost marcate de o crestere puternica a veniturilor, de o atentie constanta asupra controlului costurilor si sustinute de o eliberare neta de provizioane in costul riscului. Toate acestea au contribuit la o crestere semnificativa a rezultatului net, +20,8% fata de anul precedent, si la un nivel ridicat al ROE, de 20,9%.

In continuare, BRD ramane angajat ca un partener solid pentru clientii sai, oferind solutii financiare diversificate si consultanta de inalta calitate, fiind in acelasi timp un actor de incredere al economiei romanesti”, a spus Maria Rousseva, Director General adjunct al BRD Groupe Societe Generale.

Expansiunea creditarii, sustinuta de dinamica ridicata a segmentului companii si de soliditatea activitatii pe segmentul retail

Cresterea soldului creditelor nete ale Grupului BRD (inclusiv creantele din leasing) a atins, la sfarsitul lunii septembrie 2023, un nivel de doua cifre, 10% an/an. Cresterea a fost sustinuta intr-o mai mare masura de o activitate de creditare robusta pe segmentul companiilor, in timp ce dinamica pe segmentul retail a fost solida, dar in cadrul unei piete care a inregistrat o crestere foarte limitata, reflectand impactul inaspririi conditiilor financiare, al majorarii dobanzilor si al cresterii incertitudinilor privitoare la viitor.

Pe segmentul retail, soldul creditelor nete a crescut cu 4,1% an/an la sfarsitul lunii septembrie 2023, imprumuturile acordate persoanelor fizice marcand un avans de 3,6% an/an, iar cele pentru clientii companii mici, un avans de 16,9% fata de 30 septembrie 2022.

Activitatea de creditare a fost foarte dinamica in materie de credite pentru consum, productia marcand noi recorduri, atat trimestrial, cat si la nivelul primelor 9 luni, cu o crestere semnificativa de 38% an/an in T3 2023 si de 16% an/an fata de primele 9 luni ale anului 2022. Dinamica creditelor pentru locuinte continua sa incetineasca, similar cu tendinta de scadere a pietei intr-un context caracterizat de niveluri ridicate ale dobanzilor.

Creditarea companiilor a crescut cu 20%

Finantarea companiilor a continuat sa inregistreze o dinamica puternica, ritmul de crestere fiind de doua cifre: 20,0% an/an la sfarsitul lunii septembrie 2023, sprijinita de un excelent aport atat din partea segmentului IMM (+25,9% an/an), cat si din cea a companiilor mari (+16,6% an/an). Activitatea de leasing a marcat, de asemenea, o performanta robusta, inregistrand o crestere globala a portofoliului de 20,4% an/an la sfarsitul lunii septembrie 2023.

In primele noua luni ale anului 2023, BRD a continuat sa sprijine mediul de afaceri din Romania, fiind un finantator activ atat pentru companiile eligibile in cadrul programului IMM Invest Plus, cat si pentru beneficiarii programelor nationale sau ai celor de fonduri nerambursabile UE. In cadrul programului IMM Invest Plus, productia de credite a inregistrat o crestere de 31% fata de anul precedent, ajungand la 1,97 miliarde RON, comparativ cu 1,50 miliarde RON pentru primele 9 luni ale anului 2022.

In plus, BRD este angajata in construirea unei economii sustenabile, oferind finantare sustenabila in valoare de 1,57 miliarde de lei in primele noua luni ale anului 2023. Eforturile si excelenta sa au fost recunoscute recent de Asociatia pentru Promovarea Eficientei Energetice in Constructii (ROENEF) si Romanian Green Building Council (RoGBC) prin premiul pentru „Dezvoltarea programului de credite ipotecare verzi”, acordat pentru produsul de credit ipotecar Habitat Verde.

Baza de depozite solida si diversificata

Depozitele clientilor au ajuns la 60,6 mld. lei la sfarsitul lunii septembrie 2023, in crestere cu 9,8% fata de 30 septembrie 2022, cu un avans de 7,2% YoY pe segmentul retail si de 14,7% YoY pe segmentul non-retail. In contextul unor dobanzi ridicate si, implicit, al unei remunerari competitive, depozitele la termen ale persoanelor fizice continua sa mentina un ritm de crestere ridicat, de 81% in dinamica anuala, la finalul lunii septembrie 2023, in timp ce pe segmentul companii s-au inregistrat intrari nete mai mari din partea clientilor companii mari (+21,2% YoY) si, intr-o masura mai mica, din partea IMM-urilor (+6,2% YoY).

Transformarea digitala continua intr-un ritm bun

Adoptarea digitala continua sa creasca, asa cum o reflecta cresterea continua a numarului de utilizatori ai aplicatiei de mobil, You BRD, care a ajuns la 1,33 milioane la 30 septembrie 2023, in crestere cu 36% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Functionalitatile You BRD au continuat sa fie imbunatatite in cursul trimestrului III al anului 2023, diverse facilitati noi fiind adaugate aplicatiei. In plus, durata fluxurilor este optimizata continuu, de exemplu, la o medie de 19 minute pentru deschiderea online a relatiei cu clientul si de 20 de minute pentru creditarea online, se arata intr-un comunicat de presa pentru BVB.