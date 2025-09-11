Stiri de top

Banca Transilvania finanțează cu peste 10 milioane de euro o fabrică modernă Pinum. Tiberiu Moisă: Proiectul de la Moara Vlăsiei este unul ambițios, care susține industria locală și aduce valoare adăugată economiei

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Banca Transilvania susține dezvoltarea Pinum, unul dintre cei mai mari producători locali de uși și soluții pentru design interior, printr-un credit de peste 10 milioane de euro. Investiția totală, ce depășește 14 milioane de euro, vizează construirea unei fabrici de ultimă generație în zona Moara Vlăsiei, care va dubla capacitatea de producție și va sprijini planurile de extindere pe piețele externe.

Contents
Banca Transilvania – finanțare de peste 10 milioane de euro companiei PinumTiberiu Moisă: Proiectul de la Moara Vlăsiei este unul ambițios, care susține industria locală și aduce valoare adăugată economieiNoua fabrică va însemna nu doar o capacitate dublă de producție, ci și un mod de lucru mai eficient și sustenabilNoua fabrică Pinum va fi sustenabilă energetic

Banca Transilvania – finanțare de peste 10 milioane de euro companiei Pinum

Banca Transilvania (BT) acordă un finanțare de peste 10 milioane de euro companiei Pinum, sprijinind astfel una dintre cele mai mari investiții realizate în industria românească de producție de uși și ferestre. Noua fabrică, cu o valoare totală a proiectului de peste 14 milioane de euro, va fi construită în zona de nord a Capitalei, la Moara Vlăsiei.

Prin extinderea liniilor de producție, Pinum își propune să își dubleze capacitatea anuală, consolidând atât poziția pe piața internă, cât și creșterea exporturilor. În plus, noul hub logistic integrat în fabrică va eficientiza distribuția către showroom-urile companiei din întreaga țară.

Tiberiu Moisă: Proiectul de la Moara Vlăsiei este unul ambițios, care susține industria locală și aduce valoare adăugată economiei

„Ne bucurăm să susținem investițiile Pinum, o companie cu o viziune solidă, care își consolidează prezența în industrie prin inovație, sustenabilitate și eficiență. Proiectul de la Moara Vlăsiei este unul ambițios, care susține industria locală și aduce valoare adăugată economiei. Credem în impactul pozitiv pe care astfel de proiecte îl au asupra economiei naționale”, a declarat Tiberiu Moisă, Director General Adjunct MidCorporate & IMM, Banca Transilvania.

Noua fabrică va însemna nu doar o capacitate dublă de producție, ci și un mod de lucru mai eficient și sustenabil

La rândul său, Francesco Curcio, CEO Pinum, subliniază că parteneriatul cu BT reprezintă o validare a strategiei companiei: „Parteneriatul cu Banca Transilvania reprezintă o confirmare a încrederii atât în produsele Pinum, cât și în strategia de dezvoltare a companiei. Noua fabrică va însemna nu doar o capacitate dublă de producție, ci și un mod de lucru mai eficient și sustenabil. Această investiție ne va permite să inovăm și să le oferim partenerilor și clienților noștri produse de cea mai înaltă calitate, într-un mod responsabil față de mediu”.

Noua fabrică Pinum va fi sustenabilă energetic

Un element important al proiectului este componenta de sustenabilitate: fabrica va fi alimentată cu energie produsă prin panouri solare, reducând dependența de surse externe și contribuind la protejarea mediului.

Cu o cotă de piață de 23% și aproape 5 milioane de clienți, Banca Transilvania continuă să se implice în proiecte care stimulează economia locală și încurajează dezvoltarea sustenabilă.

You Might Also Like

Inflația urcă la 9,9% în august. ING: BNR va menține dobânda la 6,5%, până cel puțin în aprilie 2026

BNR, MEC, ARB, IBR și FGDB au organizat 28 de Ateliere de educație financiară pentru profesori la nivel național

Încep înscrierile în a doua ediție a programului She’s Next, inițiat de ING și Visa, în colaborare cu Impact Hub Bucharest. Luana Sorescu: ”Credem că atunci când femeile antreprenoare au acces la instrumente, finanţare şi o reţea de susținere, pot transforma ideile bune în poveşti de succes”

Adio IBAN: Salt Bank și Libra Internet Bank introduc plăți doar cu numărul de telefon, instant și gratuit

Podcast CSALB. Ne pot ajuta roboții în relația cu banca? Cât de mult va schimba Inteligența Artificială bankingul românesc?

TAGGED: , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article BNR, MEC, ARB, IBR și FGDB au organizat 28 de Ateliere de educație financiară pentru profesori la nivel național
Next Article Inflația urcă la 9,9% în august. ING: BNR va menține dobânda la 6,5%, până cel puțin în aprilie 2026
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?