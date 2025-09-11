Banca Transilvania finanțează cu peste 10 milioane de euro o fabrică modernă Pinum. Tiberiu Moisă: Proiectul de la Moara Vlăsiei este unul ambițios, care susține industria locală și aduce valoare adăugată economiei

Banca Transilvania susține dezvoltarea Pinum, unul dintre cei mai mari producători locali de uși și soluții pentru design interior, printr-un credit de peste 10 milioane de euro. Investiția totală, ce depășește 14 milioane de euro, vizează construirea unei fabrici de ultimă generație în zona Moara Vlăsiei, care va dubla capacitatea de producție și va sprijini planurile de extindere pe piețele externe.

Banca Transilvania – finanțare de peste 10 milioane de euro companiei Pinum

Banca Transilvania (BT) acordă un finanțare de peste 10 milioane de euro companiei Pinum, sprijinind astfel una dintre cele mai mari investiții realizate în industria românească de producție de uși și ferestre. Noua fabrică, cu o valoare totală a proiectului de peste 14 milioane de euro, va fi construită în zona de nord a Capitalei, la Moara Vlăsiei.

Prin extinderea liniilor de producție, Pinum își propune să își dubleze capacitatea anuală, consolidând atât poziția pe piața internă, cât și creșterea exporturilor. În plus, noul hub logistic integrat în fabrică va eficientiza distribuția către showroom-urile companiei din întreaga țară.

Tiberiu Moisă: Proiectul de la Moara Vlăsiei este unul ambițios, care susține industria locală și aduce valoare adăugată economiei

„Ne bucurăm să susținem investițiile Pinum, o companie cu o viziune solidă, care își consolidează prezența în industrie prin inovație, sustenabilitate și eficiență. Proiectul de la Moara Vlăsiei este unul ambițios, care susține industria locală și aduce valoare adăugată economiei. Credem în impactul pozitiv pe care astfel de proiecte îl au asupra economiei naționale”, a declarat Tiberiu Moisă, Director General Adjunct MidCorporate & IMM, Banca Transilvania.

Noua fabrică va însemna nu doar o capacitate dublă de producție, ci și un mod de lucru mai eficient și sustenabil

La rândul său, Francesco Curcio, CEO Pinum, subliniază că parteneriatul cu BT reprezintă o validare a strategiei companiei: „Parteneriatul cu Banca Transilvania reprezintă o confirmare a încrederii atât în produsele Pinum, cât și în strategia de dezvoltare a companiei. Noua fabrică va însemna nu doar o capacitate dublă de producție, ci și un mod de lucru mai eficient și sustenabil. Această investiție ne va permite să inovăm și să le oferim partenerilor și clienților noștri produse de cea mai înaltă calitate, într-un mod responsabil față de mediu”.

Noua fabrică Pinum va fi sustenabilă energetic

Un element important al proiectului este componenta de sustenabilitate: fabrica va fi alimentată cu energie produsă prin panouri solare, reducând dependența de surse externe și contribuind la protejarea mediului.

Cu o cotă de piață de 23% și aproape 5 milioane de clienți, Banca Transilvania continuă să se implice în proiecte care stimulează economia locală și încurajează dezvoltarea sustenabilă.