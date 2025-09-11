Stiri de top

BNR, MEC, ARB, IBR și FGDB au organizat 28 de Ateliere de educație financiară pentru profesori la nivel național

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Educatie Financiara (sursa foto - shutterstock)

Banca Națională a României (BNR), Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Asociația Română a Băncilor (ARB), Institutul Bancar Român (IBR) și Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) au organizat, în perioada iunie-septembrie 2025, cea de-a doua ediție a programului „Ateliere de educație financiară pentru profesori” care a inclus un număr de 28 de ateliere de educație economică și financiară la nivel național pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Activitățile au fost organizate în 20 de orașe din țară, inclusiv Municipiul București, și au reunit peste 800 de profesori.

Proiectul se adresează profesorilor din ciclurile gimnazial și liceal în calitatea lor de formatori și multiplicatori de mesaje educaționale pentru elevi.

Informațiile prezentate de lectorii BNR, ARB, IBR și FGDB au acoperit teme diverse și de complexități diferite, care au urmărit nu numai transmiterea de cunoștințe/ recomandări din zona finanțelor personale (realizarea și gestiunea unui buget personal, principii și strategii de economisire, caracteristici ale produselor de creditare, instrumente moderne de plată și riscurile de fraudă asociate), familiarizarea cu rolul și atribuțiile Băncii Naționale a României și ale instituțiilor de credit, precum și prezentarea evoluțiilor economiei României în perioada de după aderarea la Uniunea Europeană.

Activitățile au facilitat totodată realizarea unui schimb de experiență privind nevoile de educație economică și financiară ale elevilor și metodologiile potrivite pentru interacțiunile cu aceștia.
Infrastructura necesară a fost asigurată de Banca Națională a României și a permis crearea unui cadru de dezbateri și discuții interactive. Organizarea proiectului s-a realizat cu sprijinul Inspectoratelor școlare județene și al Inspectoratului școlar al Municipiului București.

Demersul se înscrie în reperele Strategiei Naționale de Educație Financiară (SNEF) 2024-2030, fiind parte a Planului de acțiune al acesteia în cadrul Obiectivului specific 2: Creșterea nivelului de cunoștințe ale cadrelor didactice în privința educației financiare, prin implementarea unor programe de educație financiară destinate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar și organizarea de cursuri de formare profesională pentru cadrele didactice menite să crească gradul de conștientizare a importanței educației financiare.

Gabriela Dinu
