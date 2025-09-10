Încep înscrierile în a doua ediție a programului She’s Next, inițiat de ING și Visa, în colaborare cu Impact Hub Bucharest. Luana Sorescu: ”Credem că atunci când femeile antreprenoare au acces la instrumente, finanţare şi o reţea de susținere, pot transforma ideile bune în poveşti de succes”

ING Bank România și Visa, în colaborare cu Impact Hub Bucharest, anunță startul înscrierilor în cea de-a doua ediție a programului She’s Next, o inițiativă dedicată sprijinirii dezvoltării afacerilor conduse de femei. Înscrierile pentru ediția 2025 se desfășoară în perioada 8 septembrie – 22 octombrie 2025, exclusiv pe platforma dedicată She’s Next 2025, iar accesul în program este deschis tuturor afacerilor deja înființate care sunt deținute în majoritate de femei (cel puțin 51%).

După succesul primei ediții, programul revine în 2025 cu beneficii extinse și cu o valoare totală a premiilor mai mare, pentru a oferi sprijin concret și oportunități reale antreprenoarelor din România. Premiile acestei ediții au o valoare totală de 60.000 de euro. Trei dintre cele zece finaliste vor putea câștiga unul dintre cele 3 granturi: primul loc – 30.000 euro, al doilea loc – 20.000 euro, iar al treilea loc – 10.000 euro, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

She’s Next va ajunge și în comunitățile de antreprenoare din Iași, Constanța și Timișoara

Caravana She’s Next va reprezenta o oportunitate pentru comunitatea locală de business din orașele vizitate să cunoască povești vizionare de business de la antreprenoare cunoscute pe plan național, să aibă acces la specialiști ce le pot oferi consultanță și la idei pentru accelerarea afacerii proprii. Evenimentele vor avea loc pe 30 septembrie în Iași, 8 octombrie în Constanța și 16 octombrie în Timișoara.

„În ultimii ani, am observat un val tot mai puternic de femei antreprenoare care schimbă fața economiei locale prin idei curajoase și modele de business sustenabile. Cu She’s Next, vrem să le oferim mai mult decât finanțare – vrem să le oferim încredere, instrumente practice și acces la o comunitate solidă care le susține.

Credem că fiecare antreprenoare are potențialul de a deveni un model de business, iar rolul nostru este să accelerăm acest drum. Suntem determinați să le oferim tot sprijinul și resursele de care au nevoie pentru a-și crește afacerile: de la mentorat personalizat, coaching și granturi, până la webinarii relevante și acces într-o comunitate gata să le susțină cu idei valoroase și soluții.”, a menționat Luana Sorescu, Head of Easy Banking, ING Bank România

„Prima ediţie locală She’s Next ne-a arătat cât de multă energie și creativitate există în rândul antreprenoarelor din România, fie că vorbim despre afaceri la început de drum sau companii cu ani de experiență. Ne dorim ca ediția din acest an să le fie cel puțin la fel de utilă, atât prin alocarea de resurse adaptate nevoilor lor reale, cât și prin întâlniri directe în comunităţi din țară. Credem că atunci când femeile antreprenoare au acces la instrumente, finanţare şi o reţea de susținere, pot transforma ideile bune în poveşti de succes. Iar Visa va continua să le fie alături pe acest drum.”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România

După evaluarea aplicațiilor (23 octombrie – 21 noiembrie), vor fi anunțate cele 10 finaliste alese. Acestea vor putea participa la cursuri online ghidate pe teme precum „Mindset de antreprenor”, „Marketing și vânzări” și ”Scalare”, la workshop-uri pentru crearea unui brand personal, cât și la traininguri și sesiuni 1 la 1 cu mentori experimentați care îi vor ghida pentru prezentarea finală de pitch. În plus, acestea vor beneficia de expunere amplă și vizibilitate media pentru brandul și activitatea lor.

Mentorii She’s Next 2025: experți financiari și din zona de busines

Printre mentorii care s-au alăturat programului She’s Next 2025 se numără: Alina Donici (Cofondatoare Artesana), Amalia Sterescu (Edupreneur, Leadership & Personal Branding Strategist), Ana Chreih (Managing Director, Better), Aurora Toma (Visa, Head of Marketing Romania, Bulgaria, Croatia & Slovenia), Carmen Sidon (Coach & Trainer), Carolina Udrea (Founder &CEO, Medisprof Cancer Center), Corina Rusu (Head of Marketing, ING Bank România), Delia Olteanu (Head of Digital Sales & Partnerships, Business Banking, ING Bank România), Laura Bivol (Head of Learning Journeys, Trend Consult), Lidia Fați (Cofounder Dacris), Monalisa Ungureanu (CEO Agrii România), Raluca Kovacs (Founder &CSO Better), Roxana Turquin (Visa, Acceptance Development Director Romania, Bulgaria, Croatia, Slovenia), Silvia Jalea (Head of Internal & External Corporate Communication, ING Bank România).

„Credem că încrederea este primul pas spre antreprenoriat, uneori chiar mai importantă decât finanțarea sau ideea de business. Prin She’s Next, conectăm antreprenoare cu mentori și parteneri care le pot oferi nu doar sprijin practic, ci și validarea de care au nevoie pentru a-și transforma visurile în realitate. Este parte din misiunea noastră să cultivăm acest curaj și să construim un ecosistem incluziv și sustenabil. Împreună cu Visa și ING Bank România, susținem potențialul antreprenorial feminin din toate colțurile țării.” – Oana Craioveanu, CEO & Cofondator Impact Hub Bucharest și Startarium

Seria de webinare continuă pe teme de finanțare, digital marketing, social media, dar și prevenire a fraudelor

Programul She’s Next a demarat în luna mai a acestui an printr-o etapă de pregătire, ce a constat într-o serie de webinare gratuite pe teme actuale. Astfel, participantele au putut afla cum își pot dezvolta gândirea critică în deciziile de business, cum pot aprofunda potențialul inteligenței artificiale și cum își pot îmbunătăți abilitățile de lideri.

În perioada septembrie-noiembrie 2025, acestea se vor mai putea înscrie la webinarii de Analiză financiară și acces la finanțare, de Digital marketing, Social media, dar și de prevenire a fraudelor online. Pentru a putea participa în program, singurele condiții sunt: să aibă un business deja înființat și ca afacerea să fie deținută în majoritate de femei (cel puțin 51%). Antreprenoarele care își doresc să se înscrie în She’s Next, dar și să afle mai multe informații despre calendar, webinare și toate beneficiile programului, pot accesa AICI platforma dedicată acestuia.