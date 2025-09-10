Adio IBAN: Salt Bank și Libra Internet Bank introduc plăți doar cu numărul de telefon, instant și gratuit

Digitalizarea prinde viteză în această toamnă în bankingul românesc. După BCR, Salt Bank și Libra Internet Bank și-au anunțat clienții că vor putea trimite sau primi bani instant, doar pe baza numărului de telefon, prin schema națională RoPay Alias. Soluția elimină nevoia de a introduce IBAN-ul, promite simplitate și rapiditate.

BCR a deschis drumul, iar acum trendul se extinde rapid în sistemul bancar românesc.

Anunțul băncilor îl precede pe cel din 1 Septembrie, când BCR anunța că este prima bancă care oferă clienților posibilitatea de a solicita bani din orice cont bancar în lei prin numărul de telefon, via RoPay Alias.

Salt Bank va implementa „Cere Bani / Request Money”

Salt Bank a comunicat clienților că, începând cu 1 septembrie, conturile sunt asociate automat cu numerele de telefon prin noua schemă RoPay. Astfel, utilizatorii vor putea efectua plăți sau încasa bani instant, indiferent de banca parteneră (dacă participă la RoPay).

Până acum, puteai trimite bani către un număr de telefon doar dacă și tu, și prietenul tău aveați cont la aceeași bancă. Noutatea adusă de RoPay este că poți transfera bani către orice bancă din România care a aderat la sistem. Tot ce ai nevoie este numărul de telefon al destinatarului – banii ajung instant, fără să mai introduci IBAN.

„Asta înseamnă că în curând vei putea plăti și încasa bani instant doar cu numărul de telefon, direct din aplicația Salt Bank, de la orice altă bancă din România, pe măsură ce aceasta devine disponibilă în RoPay”, este mesajul Salt Bank pentru clienții săi.

Tot odată, Salt Bank menționează că opțiunea se va numi„Cere Bani / Request Money”, utilă în situații de zi cu zi, precum împărțirea notei la prânz. Transferurile vor fi gratuite, 24/7, și se vor realiza fără IBAN.

La Libra Internet Bank ai RoPay PhonePay

La rândul său, Libra Internet Bank a activat pentru clienți serviciul „RoPay PhonePay”. Astfel, banii pot fi trimiși sau primiți direct în cont folosind doar numărul de telefon, chiar dacă expeditorul nu are cont la Libra, ci la o altă bancă înscrisă în RoPay.

„De azi primești și trimiți bani doar cu numărul de telefon!”, și- a anunțat banca clienții.

Noile funcționalități se înscriu într-o tendință mai amplă de simplificare a plăților în România. După ce BCR a introdus, la început de septembrie, opțiunea de solicitare bani prin număr de telefon în aplicația George, tot mai multe bănci confirmă aderarea la Alias RoPay, consolidând interoperabilitatea și accelerând digitalizarea.

Promisiunea băncilor pentru clienți: Fără IBAN, fără comisioane, fără bătăi de cap

Pentru clienți, avantajele sunt evidente. Nu mai este nevoie să copieze sau să trimită un IBAN lung și greu de reținut, tot ce contează este numărul de telefon. Transferurile se fac instant, 24/7, indiferent de banca la care are cont destinatarul, iar costurile sunt zero. În plus, noua funcționalitate „Solicită bani” simplifică situațiile cotidiene, cum ar fi împărțirea notei la restaurant sau recuperarea unei sume împrumutate. Astfel, RoPay Alias aduce o combinație rară între rapiditate, siguranță și simplitate, aliniind experiența bancară din România la standardele internaționale de digitalizare.

În perioada următoare, și alți jucători importanți din piață urmează să ofere clienților această opțiune, ceea ce ar putea transforma complet modul în care românii fac transferuri bancare de zi cu zi.

Citește și