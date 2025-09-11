Inflația urcă la 9,9% în august. ING: BNR va menține dobânda la 6,5%, până cel puțin în aprilie 2026

Inflația din România a urcat puternic în august, la 9,9%, de la 7,8% ]n iulie, arată cifrele INS, peste așteptările pieței. Potrivit ING, presiunile vin din transferul TVA și din creșterile generalizate ale prețurilor la servicii. Într-o analiză semnată de Ștefan Posea, acesta estimează că Banca Națională nu va reacționa cu majorări de dobândă, menținând rata-cheie la 6,5% până în trimestrul II 2026, după care ar putea urma o relaxare graduală.

Inflația, aproape de două cifre

Inflația anuală a ajuns în august la 9,9%, peste prognoza ING de 9,8% și peste consensul pieței de 9,4%. „Impactul TVA-ului a fost vizibil, dar ceea ce iese în evidență este presiunea generalizată pe zona serviciilor”, notează economistul ING.

Inflația alimentară a fost influențată pozitiv de scăderea prețurilor la fructe și legume, pe fondul unei producții agricole bune. Însă ouăle, cafeaua și zahărul au adus presiuni suplimentare. În zona non-food, produsele de uz casnic au fost mai temperate, dar carburanții au crescut cu 3,3% lunar, în contextul accizelor mai mari. Electricitatea a urcat cu încă 2,6% după explozia de +61% din iulie.

Serviciile, sursa principală de îngrijorare

„Inflația serviciilor este deosebit de îngrijorătoare, deoarece presiunile sunt generalizate în aproape toate subcomponentele”, arată ING. Cele mai mari scumpiri lunare au fost la biletele de avion, produse cosmetice, cofetărie și servicii de reparații, urmate de ospitalitate.

ING: Inflația va crește în lunile următoare

ING se așteaptă ca inflația să atingă temporar niveluri de două cifre, dar să coboare spre 9,6% la final de 2025. Până în vara lui 2026, profilul va rămâne ridicat, după care șocurile actuale vor dispărea din bază. Proiecția ING indică o stabilizare a inflației la circa 4,5% la final de 2026.

„Ritmul dezinflării va depinde de creșterea economică, de salarii și de așteptările inflaționiste. În plus, scăderea prețurilor la petrol și un sezon agricol bun ar putea ajuta la limitarea presiunilor”, subliniază Posea.

BNR poate menține dobânda cheie până cel puțin în aprilie 2026

Analiștii ING consideră că BNR va rămâne în expectativă, fără să majoreze dobânda de politică monetară. „Ne așteptăm ca rata-cheie să fie menținută la 6,50% până în al doilea trimestru din 2026, după care ar putea începe un ciclu de relaxare graduală. La final de 2026, rata ar putea coborî spre 5,5%”, estimează economistul ING.

Raportul ING confirmă că inflația din august a adus o accelerare semnificativă, dar anticipată, a prețurilor. Banca menține previziunile: 9,6% la final de 2025 și 4,5% în 2026. În acest scenariu, BNR ar putea trata șocurile actuale ca fiind temporare, concentrându-se pe dinamica consumului și a încrederii populației, mai subliniază economistul Ștefan Posea.

