BCE menține nemodificate dobânzile, în timp ce riscurile economice se echilibrează

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut nemodificate dobânzile, la reuniunea de politică monetară de joi, în linie cu previziunile, dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară, transmite Reuters citată de Agerpres.ro.

Consiliului guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană ‘este decis să se asigure că inflația se va stabiliza la ținta sa de 2% pe termen mediu’ și ‘a stabilit că rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% și, respectiv, 2,40%’, se arată în comunicatul BCE.

Noile previziuni ale BCE privind inflația sunt similare cu cele anunțate în iunie. Inflația în zona euro ar urma să se situeze la 2,1% în 2025, 1,7% în 2026 și 1,9% în 2027. Inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, ar urma să se situeze la 2,4% în 2025, 1,9% în 2026 și 1,8% în 2027.

Economia zonei euro ar urma să crească anul acesta cu 1,2%, după ce în iunie BCE estima un avans de 0,9%. Expansiunea în 2026 a fost revizuită ușor în scădere, la 1%, iar cea pentru 2027 a fost menținută la 1,3%.

Christine Lagarde (BCE): Riscurile la adresa creșterii economiei zonei euro au devenit ‘mai echilibrate’

Riscurile la adresa creșterii economiei zonei euro au devenit ‘mai echilibrate’, iar procesul dezinflaționist s-a încheiat, Banca Centrală Europeană (BCE) continuând să fie ‘într-o poziție bună’ în privința inflației, a declarat joi președintele BCE, Christine Lagarde, transmit Reuters și Bloomberg.

‘Continuăm să fim într-o poziție bună, inflația este unde vrea BCE să fie, iar creșterea economiei zonei euro este solidă’, a afirmat Lagarde după ce Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate dobânzile, la reuniunea de politică monetară de joi, în linie cu previziunile, dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară.