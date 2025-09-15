Stiri de top

FOTO. Raiffeisen Bank și CSM Oradea, parteneriat strategic pentru performanță sportivă. Cristian Sporiș: „Este o onoare să fim alături de CSM Oradea”

Gabriela Dinu

Raiffeisen Bank România anunță semnarea parteneriatului cu CSM Oradea, unul dintre cele mai valoroase cluburi de baschet masculin din România, recunoscut pentru rezultatele remarcabile la nivel național și internațional. Parteneriatul marchează începutul unei colaborări bazate pe încredere, performanță și susținerea comunității locale, anunță banca.

Cristian Sporiș: Este o onoare să fim alături de CSM OradeaȘerban Sere: Suntem deosebit de onorați să reluăm parteneriatul cu Raiffeisen BankNoul echipament oficial al echipei pentru sezonul 2025/26 poartă sigla Raiffeisen BankRaiffeisen Bank îl susține pe David Popovici

Cristian Sporiș: Este o onoare să fim alături de CSM Oradea

”Raiffeisen Bank are o tradiție îndelungată în susținerea sportului românesc, atât prin promovarea evenimentelor sportive destinate publicului larg, cât și prin sprijinirea performanței la cel mai înalt nivel. Pentru noi, este o onoare să fim alături de CSM Oradea, o echipă cu o viziune clară asupra viitorului și care a demonstrat că munca, pasiunea și perseverența duc la rezultate remarcabile.”, delcară Cristian Sporiș, Vice-Președinte, Divizia Corporate și Membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România.

Parteneriatul include susținerea echipei în competițiile interne și internaționale și a fost anunțat înaintea meciului de debut din cadrul Turneului Memorial Antonio Alexe, ajuns anul acesta la ediția cu numărul 12.

Șerban Sere: Suntem deosebit de onorați să reluăm parteneriatul cu Raiffeisen Bank

„CSM Oradea aniversează 20 ani de la promovarea în eșalonul principal al baschetului masculin din România, perioadă în care a reușit să atragă numeroase parteneriate din mediul privat. Cu acest prilej suntem deosebit de onorați să reluăm parteneriatul cu Raiffeisen Bank, un brand de top pe piața românească și un nume cu care suntem încântați să împărtășim valori comune. Acestea ne aduc din nou pe același drum, unul încununat de succes în sport și în comunitate.”, a spus și Șerban Sere, director, CSM Oradea

Noul echipament oficial al echipei pentru sezonul 2025/26 poartă sigla Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank continuă astfel seria de inițiative prin care sprijină sportul românesc, promovând excelența, fair-play-ul și spiritul de echipă.

Raiffeisen Bank îl susține pe David Popovici

Raiffeisen Bank susține competiții de tradiție, precum Maratonul București – alături de care este partener încă din 2008 – și sprijină sportivi de elită, precum înotătorul David Popovici, simbol al excelenței și al perseverenței. Parteneriatele cu federații și cluburi sportive din întreaga țară reflectă angajamentul Raiffeisen Bank de a promova un stil de viață sănătos, de a încuraja tinerii să practice sportul și de a sprijini campioni care inspiră comunități întregi.

Memorialul Antonio Alexe are loc în perioada 13 – 15 septembrie la Oradea Arena și a aliniat la start CSM Oradea, KK Borac Cacak și CS Vâlcea 1924.

