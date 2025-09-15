Firmele pot câștiga bani și alte beneficii prin campania „Parteneri de Bancă” de la ProCredit Bank

Stiri de top

ProCredit Bank anunță lansarea campaniei promoționale „Parteneri de Bancă – pentru că lucrurile bune se împart cu prietenii!”, adresată exclusiv clienților persoane juridice. Campania se desfășoară în perioada 11 septembrie – 31 decembrie 2025 și oferă beneficii atât clienților existenți, cât și companiilor recomandate care devin clienți ai băncii.

Cum poți recomanda o firmă


Clienții actuali pot recomanda parteneri de afaceri persoane juridice (SRL, SA, PFA, II, IF) care să își deschidă pachetul de cont curent ProZero24 la ProCredit Bank. Pentru fiecare firmă recomandată care devine client activ, primesc 500 de lei. Valoarea totală a recompenselor pe care le pot obține în cadrul campaniei este de maximum 3.000 de lei.

În plus, clienții care recomandă cel puțin 10 firme eligibile primesc titlul de Ambasadori ProCredit și beneficiază de un cont curent ProZero gratuit pe viață, fără comision de administrare.

ProCredit promite recompense, tombole și ale premii

Companiile recomandate care își deschid pachetul de cont curent ProZero24 și efectuează minimum două tranzacții pe lună primesc o recompensă de 250 de lei. De asemenea, acestea sunt înscrise automat la tombola campaniei, unde pot câștiga unul dintre următoarele premii:
•trei premii în valoare de 3.000 de lei fiecare;
•zece pachete ProZero24 scutite pe viață de comisionul de administrare lunar.

Valentina Neagoe: Răsplătim încrederea clienților noștri și le oferim beneficii directe pentru recomandările pe care le fac

„Prin această campanie, dorim să răsplătim încrederea clienților noștri și să le oferim beneficii directe pentru recomandările pe care le fac. Credem că succesul în afaceri se construiește prin parteneriate solide și prin împărtășirea experiențelor pozitive”, a declarat Valentina Neagoe, Șef Departament Clienți Persoane Juridice, ProCredit Bank.

Campania se desfășoară la nivel național, iar regulamentul complet este disponibil pe website-ul băncii: www.procreditbank.ro.


ProCredit Bank România

ProCredit Bank România este parte a Grupului ProCredit, orientat spre dezvoltare, care este format din bănci comerciale pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). ProCredit Holding AG, cu sediul în Frankfurt am Main, Germania, este compania-mamă a Grupului ProCredit, orientat spre dezvoltare, format din bănci comerciale pentru IMM-uri. Pe lângă concentrarea operațională asupra Europei de Sud-Est și de Est, Grupul ProCredit este activ și în America de Sud și în Germania.

