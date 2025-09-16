ProCredit lansează ProConnect – singura rețea digitală de business networking din Europa de Sud-Est și de Est

ProCredit anunță lansarea ProConnect, o platformă digitală de business networking simplă și intuitivă, adresată exclusiv clienților persoane juridice. Aceasta îi ajută să acceseze noi piețe, să se conecteze cu parteneri de încredere din 12 țări, la nivel local și internațional, și să își dezvolte afacerea.

Înscrierea în platformă durează mai puțin de cinci minute și vine cu beneficii

Înscrierea în platformă durează mai puțin de cinci minute: companiile trebuie să acceseze linkul de acces disponibil pe website-ul Procredit Bank și să parcurgă pașii din procesul de înregistrare.

Platforma oferă numeroase beneficii pentru clienții băncii. În primul rând, componenta de networking, dar și o latură esențială de eficiență: plăți rapide și costuri reduse în cadrul rețelei ProCredit Bank.

Ce pot obține companiile prin platforma ProConnect

Prin intermediul platformei ProConnect, clientii ProCredit au posibilitatea să facă schimb de idei, să inițieze discuții și să identifice parteneri relevanți – fie clienți, furnizori, parteneri de investiții sau chiar mentori. În cadrul întâlnirilor online, firmele își pot prezenta produsele și serviciile. Astfel, antreprenorii au oportunitatea de a explora piețe complet noi sau de a-și consolida poziția pe cele existente. Toate acestea sunt susținute de accesul exclusiv la conținut relevant, precum știri de business sau tendințe de piață.

ProConnect oferă vizibilitate companiilor

Potrivit băncii, ProConnect ajută companiile să se dezvolte dincolo de granițe. Le oferă vizibilitate, pentru că ProCredit este mai mult decât un grup de bănci: este un partener de încredere pentru succesul pe termen lung.

Eriola Bibolli: „Vrem să creăm spații care să faciliteze conexiunea între clienții noștri”

„Vrem să creăm spații care să faciliteze conexiunea între clienții, colegii și partenerii noștri – să facă schimb de informații și să descopere oportunități. ProConnect îi ajută să facă exact acest lucru, într-un mod inteligent și flexibil, la nivel regional.”, a declarat Eriola Bibolli, Membru al Consiliului de Administrație ProCredit Holding și responsabilă, printre altele, de segmentul MSME Banking.



Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul ProCredit Bank: www.procreditbank.ro