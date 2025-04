România, premiată din nou la campionatul mondial de robotică FIRST Tech Challenge 2025. Alianța echipelor românești CSH (Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva din Timișoara) și Eastern Foxes (Colegiul Național I.L. Caragiale din Ploiești) a ocupat locul 3 la nivel global

Elevii români au demonstrat, încă o dată, că pasiunea, munca în echipă și inovarea pot duce România în elita mondială a roboticii. 5 echipe de liceeni și 4 finaliști Dean’s List, calificați în urma etapei naționale a Campionatului de Robotică FIRST Tech Challenge, au participat între 16 și 19 aprilie la etapa mondială a competiției în Houston, SUA, unde s-au confruntat cu peste 250 de echipe din întreaga lume, având drept adversari țări precum Coreea de Sud, Mexic, Canada, Vietnam, Jamaica, Lituania și Statele Unite, potrivit unui comunicat de presă.

Rezultatele obținute de echipele românești sunt impresionante: echipa CSH (Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara) și echipa Eastern Foxes (Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Ploiești) au format o alianță și au terminat concursul pe locul 3 la nivel global.

Echipa TehnoZ (Colegiul Național „Zinca Golescu” din Pitești) și echipa Alphatronic (Transylvania College | The Cambridge International School din Cluj-Napoca) au terminat divizia din care au făcut parte pe locurile 1, respectiv 2, stabilind și recordul mondial al sezonului. În cea de a treia divizie, echipa Heart of RoBots, de la Colegiul Național „B.P. Hașdeu” din Buzău, a reușit să se claseze pe al 6-lea loc al diviziei.

Din perspectiva premiilor câștigate: echipa CSH a castigat locul 2 la Control Award în divizia Franklin, echipa Eastern Foxes a câștigat locul 1 la Think Award în divizia Franklin, echipa TehnoZ a câștigat locul 1 la Think Award în divizia Edison, echipa Alphatronic a câștigat locul 1 la Design Award în divizia Edison, echipa Heart of RoBots a câștigat locul 1 la Motivate Award în divizia Ochoa.

Flavia Popa, BRD: Aceste rezultate confirmă încă o dată potențialul extraordinar al noilor generații din România

”Alături de familii, prieteni, voluntari, mentori, suntem și noi, susținătorii din BRD, peste măsură de bucuroși pentru performanțele remarcabile ale tinerilor fabuloși care au participat la Campionatul Mondial de Robotică FIRST Tech Challenge.

Aceste rezultate confirmă încă o dată potențialul extraordinar al noilor generații din România, care, atunci când primesc sprijinul și contextul potrivit, pot atinge excelența la nivel global.

Pentru BRD, investiția în educație și în formarea unei noi generații de creatori, inovatori in domeniile în care aleg să exceleze, este o prioritate pe termen lung”, a declarat Flavia Popa, Secretar General BRD Groupe Société Générale.

„Sunt foarte mândră de elevii care au luat atât de multe premii în Houston, Statele Unite. Au reușit recordul mondial la puncte, este impresionant! Programul pe care Nație îl aduce în liceele din România este probabil cel mai complex și modern program educațional din țara noastră. Iar copiii ajung în State și fac performanță și acolo după cum vedem și anul acesta”, a declarat Dana Războiu, fondatoarea Asociației Nație prin Educație.

Tema competiției din acest an, „Into the Deep”, a provocat echipele să dezvolte soluții tehnologice menite să exploreze un mediu subacvatic simulat, punând accent pe inovație, precizie, strategie și lucrul în echipă.

FIRST Tech Challenge România, organizat de Asociația Nație prin Educație în parteneriat cu BRD Groupe Société Générale, este cea mai mare competiție de robotică pentru liceeni din România și una dintre cele mai performante la nivel internațional. Anul trecut, pentru prima dată, două echipe românești au ajuns în finală, cucerind titlul de campioană mondială și vicecampioană.

BRD este partener fondator al programului încă din 2016, susținând peste 300 de echipe din 100 de orașe, printr-o viziune pe termen lung care încurajează educația STEM și performanța în domenii-cheie pentru viitor.

BRD pentru educație, tehnologie & inovație

BRD susține pregătirea viitoarelor generații de specialiști și antreprenori în tehnologie. Proiectele pe care BRD le are în vedere merg în direcția educației în disciplinele STEM: FIRST Tech Challenge Romania, laboratoarele de robotică din cadrul Universității Politehnice București, programul Innovation Labs, partneriatul cu The Institute for Logic and Data Science, programul Innovators for Children, Conferința How To Web, rețeaua educațională BRD HUBs în universități din toată țara, programul de mentorat pentru studenți Mindcraft Academy, platforma de jurnalism Mindcraft Stories. Toate acestea reunesc sute de mii de elevi, studenți, profesori, tineri antreprenori și experți.

Despre Nație Prin Educație

Nație Prin Educație este o asociație non-profit fondată de Dana Războiu, care promovează și susține educația STEAM pentru elevii de liceu și mentorii lor. Încă din 2016, asociația este Partener FIRST și Program Delivery Partner în România pentru programul internațional FIRST Tech Challenge. Asociația dezvoltă și coordonează toate aspectele proiectului care privesc echipele FTC din România, organizând anual competiții regionale și naționale, dedicate elevilor de liceu. Nație Prin Educație susține elevii prin resurse materiale, organizarea unor cursuri online, tabere de vară, schimburi educaționale și culturale, delegația română pentru World Championship and FIRST Global robotic Olympics, având ca scop crearea de oportunități educative pentru elevii de liceu români. Mai multe detalii despre Nație Prin Educație aici: https://natieprineducatie.ro/vision/