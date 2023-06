Analiștii financiari anticipează că inflația va scădea, în următoarele 12 luni, până la o valoare medie de 7,73%. ROBOR îi va urma trendul

Indicatorul de Incredere Macroeconomica realizat de Asociatia CFA Romania a crescut in luna mai 2023, potrivit Asociatiei CFA Romania. Cu alte cuvinte, vin vești bune: încrederea în perspectivele economice ale României a crescut în luna mai, după ce rata anticipată a inflației, pentru orizontul de 12 luni, a continuat va continua să scadă atingand valoarea medie de 7,73% – cea mai mica valoare din martie 2022.

Nu toate veștile sunt așa de optimiste. Analiștii financiari consideră că vom avea o creștere economică mai mică decat în 2022, de doar 2,7%, unii văd scăderi importante pe piata imobiliară, doar deficitul bugetar este mai mic decat cel din luna aprilie (când era 5%).

În ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 85% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0146 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0719 lei pentru un euro.

Adrian Codirlașu: În acest ciclu economic, atât rata inflației, cât și ratele de dobândă se vor stabiliza la valori semnificativ mai ridicate

“Conform rezultatelor sondajului procesul dezinflationist continua, anticipatiile inflationiste atingand cea mai mica valoare din 2013. Consistent cu aceste anticipatii dezinflationiste sunt si anticipatiile de usoara reducere a ratelor de dobanda. Insa, in acest ciclu economic, atat rata inflatiei, cat si ratele de dobanda se vor stabiliza la valori semnificativ mai ridicate decat cele inregistrate intre cele doua crize: criza subprime si criza corona” declară Adrian Codirlașu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.



Inflația și ROBOR la 3 luni sunt in scădere

Referitor la evolutia preturilor proprietatilor rezidentiale in orase, 61,5% dintre participanti anticipeaza o stabilitate a acestora in timp ce 38,5% dintre participanti anticipeaza o scadere in urmatoarele 12 luni, nefiind inregistrata nicio opinie de majorare a preturilor.

De asemenea 46% considera ca preturile actuale sunt supraevaluate, iar 54% ca sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru acest an: valoarea medie a anticipatiilor este de 4,8%.

Pentru anul 2023 valoarea anticipata de crestere a PIB real a scazut fata de exercitiul anterior la valoarea de 2,7%.

Datoria publica calculata ca procent in PIB este anticipata sa se majoreze la 54% in urmatoarele 12 luni.

Despre sondaj:

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de 12 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.