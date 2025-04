Ce comisioane de retragere numerar plătești când scoți bani de la bancomat: analiza băncilor din România. Cum eviți comisioanele – sfaturi și comparații

Pe la mijlocul lunii martie, se rostogolea în online o știre despre comisioanele de retragere numerar de la ATM-urile băncilor, una ce conținea date inexacte. Două bănci reacționează și vin cu clarificări. Știrea ajunge pe BankingNews și, până seara, articolul cu precizări despre comisionul de retragere numerar este citit de peste 54.000 de oameni. Doar acestă știre! A doua zi, inboxul meu capătă proporții cu întrebări despre ce „comisioane practică băncile din România și de ce?”.

Am pus puțin context ca să înțelegi, dragă cititorule, că așa luăm noi pulsul pieței de banking. Zilnic.

Am știut imediat că într-o lume tot mai digitalizată, în care plățile cu cardul sau telefonul câștigă teren rapid, retragerea banilor cash de la bancomat a rămas un obicei prezent în viața de zi cu zi a românilor.

De fiecare dată când retragi numerar (cash) de la bancomat, banca ta îți poate percepe un comision. Astfel, chiar dacă tot mai multe bănci își ajustează grila de comisioane pentru a încuraja plățile digitale, devine esențial ca fiecare client să înțeleagă când și de ce plătește pentru a avea acces la propriile fonduri.

Acest material analizează în detaliu ce comisioane percep principalele bănci din România pentru retragerile de numerar, atât de la propriile ATM-uri, cât și de la cele ale altor instituții financiare.

Vei remarca că politica bancară diferă, dar soluții prin care îți poți optimiza costurile există!

Spre exemplu, tot mai multe instituții financiare își fidelizează clienții prin pachetele de cont curent. Acestea includ mai multe benficii, printre care și retrageri gratuite de numerar, atât de la propriile ATM-uri, cât și de la cele ale altor bănci. Aceste situații le-am regăsit la Raiffeisen Bank, BRD, sau Garanti BBVA, iar clienții au costuri ZERO.

Așa că, dacă retragi frecvent bani de la bancomatul băncii, această opțiune este mai potrivită stilului tău de de viață.

Totodată, în analiză vei descoperi că multe alte bănci oferă costuri zero atunci când clientul optează încasarea venitului și in plus efectuează plăți sau tranzacții lunare impuse. Spre exemplu, bănci precum BCR sau ING Bank oferă retrageri cash cu costuri zero dacă îți portezi salariul/venitul și faci un număr de tranzacții.

Dacă călătorești des în stăinătate, există soluții! Poți opta pentru produsele băncilor care nu te comisionează atunci când ai nevoie de cash, precum BCR, UniCredit sau Garanti BBVA.

Deci, dacă mâine „mergi” la bancă să-ți faci cont și card, un produs standard, iată ce comisioane de retragere numerar găsești la bancă

Banca Transilvania – Visa Clasic

Comision retragere numerar – la ATM-ul BT: ZERO

Comision retragere numerar – la ATM-uri și POS-urilor altor bănci – in tara si strainatate: 0,5% + 2,5 Lei

BCR – Pentru pachetul George 3.0 Standard

Comision de retragere numerar la orice ATM, de oriunde în lume: ZERO (daca faci minimum o plată lunar/ salariul care te va duce la nivelul ADVANCED și astfel beneficizie de oferta cu zero comision).

Sub nivelul ADVANCE ( dacă NU optezi pentru contul cu beneficii): comisionul este 1%, minim 15 lei. BCR precizează că nu percepe comisioane, dar unele bancomate sau POS-uri ale băncilor din străinatate percep comision.

BRD – Visa Standard, Mastercard Standard

Din 10 Aprilie, BRD și-a actualizat comisioanele.

Potrivit băncii, comisioanele de retragere numerar la ATM ul băncii și la alte bănci partenere este ZERO, aproape 90% dintre clienții BRD beneficiază de diverse forme de gratuitate la operațiunile cu cardurile la ATM, fie că este vorba despre pachete de produse și servicii sau oferte în cadrul convențiilor salariale care includ retrageri de numerar gratuite în rețeaua extinsă de ATM-uri BRD și chiar și la ATM-urile altor bănci, în funcție de oferta de care beneficiază.

Dacă nu beneficiezi de o ofertă de cont curent a BRD

Comisionul standard de retragere numerar la ATM ul BRD: 1% min. 5 lei (sau echivalent în valuta contului).

Retragere de la ATM-ul altei bănci în Romania/UE: 1% + 10 lei ​

CEC Bank Card debit Visa/ Visa Clasic

Potrivit informatiilor oferite de banca pe portalul său, anumite pachete oferite de bancă vin cu comision zero la ATM-ul băncii. Spre exemplu, banca promovează Pachet “GRIJA COMPLETA” în LEI cu taxare zero.

Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul Băncii: ZERO

Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul: 0 lei pentru retrageri de sume de max. 1.000 lei/luna, ulterior 4 lei/operatiune

ING Bank ING Card Complet

Retragere numerar de la ATM propriu: ZERO (pentru clienții cu venituri recurente – minim 700 lei lunar -și cel puțin o tranzacție pe lună)

Pentru ceilalți clienți: 1% din suma retrasă, minim 5 lei. ​

Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul altor bănci: ZERO (pentru clienții cu venituri recurente și cel puțin o tranzacție pe lună).​

Pentru ceilalți clienți: 1% din suma retrasă, minim 5 lei. ​

Raiffeisen Bank – VISA Contactless lei

Din 8 Aprilie 2025 Raiffesien Bank și-a actualizat noile condiții de comisioanare. Astfel, clienții Raiffeisen Bank care dețin pachete de cont curent, aproximativ 90% dintre clienții persoane fizice ai băncii, beneficiază în continuare de retrageri de numerar gratuite – comision ZERO atât la ATM-urile Raiffeisen, cât și la toate ATM-urile altor bănci de pe teritoriul României.

Pentru clienții care nu dețin un pachet de cont curent, taxele sunt:

Comisioan retragere numerar la ATM-urile Raiffeisen Bank: 1,5%, min. 10 lei

Comision de retaragere la ghișeele și în rețelele ATM ale altor bănci românești acceptatoare de card: 1,5%, min. 10 lei

Comision de retragere la ATM-urile băncilor acceptatoare din străinătate: 1,5%, min. 10 lei.

UniCredit Bank – MasterCard Standard

Si UniCredit si-a reactualizat comisioanele bancare, începand din 1 Aprilie 2025.

Comision retrageri de numerar în Lei în reţeaua băncii, în rețeaua Euronet din România precum și retrageri de numerar în rețeaua Grupului UniCredit din străinătate: ZERO

Retrageri de numerar în Lei în reţeaua altor bănci din România: ZERO

Poți retrage cash din: România, Italia, Austria, Germania, Bosnia – Hertegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia.

De asemenea, Euronet este un procesator de plăți care deține o rețea independentă de ATM- uri în România, partener UniCredit Bank.

Alpha Bank – ALPHACARD VISA DEBIT

Retragere numerar la ATM/MFM-urile Alpha Bank: 0,2%

Retragere numerar la ATM/MFM-urile/ghiseul altor bănci românești : 0,75% din suma retrasă + 2,5 lei.

Garanti BBVA

Banca oferă pachete cu cont curent si card atasat ce vin cu costuri zero, precum pachetul Salariu@Garanti BBVA .

Retragere de la ATM propriu: ZERO

Retragere de la ATM-ul altei bănci: ZERO

Când și de ce plătești pentru a avea acces la propriile fonduri

Spuneam în deschiderea materialului că e normal să-ți cunoști costurile, dar și să înțelegi când și de ce plătești pentru a avea acces la propriile fonduri. Astfel, BankingNews.ro lansează rubrica bonus „EDUBanking” ce va însoți materialele de analiză pentru a explica cititorilor ceea ce vor să cunoască și să aprofundeze.

*EDUBanking

BankigNews îți explică de ce banca te comisionează și ce costuri posibile are atunci când tu retragi numerar. Mai ales dacă o faci de la o altă bancă. Astfel, îți vei organiza mai bine finanțele și poți evita comisioanele sau le vei putea reduce.

Ce costuri operaționale are o bancă când tu retragi numerar:

-alimentează bancomatele constant cu bani lichizi (asta înseamnă transport securizat, personal, logistică);

-întreține și repară bancomatele (mentenanță, software, hardware);

-plătește chirie pentru spațiile unde sunt instalate bancomatele – în zone comerciale.

Toate astea înseamnă costuri reale, pe care banca le recuperează parțial prin comisioane.

Retragi de la altă bancă? Comisionul crește!

Dacă folosești un bancomat care nu aparține băncii tale, atunci comisionul poate fi mai mare. Asta se întâmplă pentru că:

-banca ta trebuie să plătească o taxă către banca ce deține bancomatul pentru utilizarea rețelei;

-în spate există un mecanism de compensare interbancară (prin Visa, Mastercard sau alte rețele), care are și el un cost.

Deci, practic, tu folosești o infrastructură care nu aparține băncii tale și plătești pentru asta.

Stimularea plăților digitale

Cred că deja ai aflat că băncile din toată lumea încurajează clienții să folosească plăți cu cardul sau online în loc de cash, pentru că:

-sunt mai ieftine pentru bancă;

-sunt mai sigure (fără riscul furtului sau pierderii banilor);

-permit mai multă transparență și urmărire a tranzacțiilor (anti-fraudă, anti-evaziune).