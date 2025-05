BCR și Mastercard aduc Metallica mai aproape de fani, prin acces exclusiv la presale în George

BCR și Mastercard oferă clienților acces exclusiv la presale pentru concertul Metallica de la București, ce va avea loc pe 13 mai 2026, la Arena Națională. Accesul la biletele în presale va fi disponibil începând de marți, 27 mai 2025, ora 12:00, exclusiv prin aplicația George, în secțiunea Magazin.

Oferta este destinată tuturor clienților BCR care dețin un card Mastercard emis de bancă – fie în format fizic, fie digital. Fiecare client poate achiziționa până la 4 bilete, în limita stocului disponibil.

Concertul face parte din turneul mondial „M72 World Tour”, cunoscut pentru producția sa spectaculoasă și conceptul inovator de scenă, și este un eveniment organizat în România de Emagic și Live Nation.

Colaborarea dintre BCR și Mastercard reflectă angajamentul comun de a crea experiențe memorabile pentru clienți, îmbinând inovația digitală cu accesul la cele mai dorite evenimente muzicale.

Katerina Todorovski: Bankingul modern poate fi mai mult decât servicii financiare – poate fi despre încredere, emoție, apartenență și momente memorabile

„Ne bucurăm să continuăm promisiunea George de a aduce experiențe culturale relevante cât mai aproape de oameni. Metallica este mai mult decât o trupă – este un fenomen muzical care a inspirat generații. Iar faptul că putem susține accesul preferențial la un astfel de eveniment iconic, împreună cu partenerul nostru Mastercard, este o dovadă că bankingul modern poate fi mai mult decât servicii financiare – poate fi despre încredere, emoție, apartenență și momente memorabile”, spune Katerina Todorovski, Head of Brand Management BCR.

Diana Tănase: Ne bucurăm să susținem, împreună cu BCR, un moment de referință pentru scena muzicală din România

„Mastercard creează contexte pentru experiențe memorabile, oferind consumatorilor acces la ceea ce contează cu adevărat pentru ei. Muzica are puterea de a uni generații, de a trezi amintiri și de a crea momente memorabile. Iar când vine vorba de Metallica, este mai mult decât un concert, este o experiență care rămâne cu tine mult timp după ce se încheie. Ne bucurăm să susținem, împreună cu BCR, un moment de referință pentru scena muzicală din România. Pentru noi, a fi aproape de trupa ta preferată este o experiență de neprețuit”, declară Diana Tănase, Head of Marketing, Mastercard.

Turneul „M72 World Tour”, care a debutat în 2023, aduce un format 360° și o scenă centrală inovatoare. În deschiderea concertului de la București vor urca pe scenă trupele Gojira și Knocked Loose.



Biletele disponibile includ acces general (gazon), locuri în tribune și pachete speciale.

Evenimentul are și o componentă filantropică importantă – o parte din încasări va susține cauze locale prin intermediul fundației All Within My Hands, care sprijină educația profesională, combaterea insecurității alimentare și intervenția rapidă în caz de urgențe.

Accesul la universul George și la presale este deschis și celor care nu sunt clienți BCR. Deschiderea unui cont și emiterea unui card Mastercard se pot face 100% online, în doar câteva minute, mai precizează banca.