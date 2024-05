Costurile fondurilor de tip ETF. Răzvan Pașol (Patria Asset Management) explică ce comisioane plătesc investitorii și cum afectează ele performanța

Există două fonduri de tip Exchange Traded Fund tranzacționate la Bursa de Valori București: ETF BET Patria – Tradeville (simbol de tranzactionare TVBETETF) și ETF Energie Patria – Tradeville (simbol PTENGETF). Cele două ETF au avut performanțe bune în ultimii ani. ETF BET Patria – Tradeville a crescut cu 37,3% în ultimele 12 luni, cu 70,1% în ultimii trei ani și cu 149,6% în ultimii cinci ani (toate cele trei perioade se raportează la data redactării acestei analize, 18 aprilie 2024). Și ETF Energie Patria – Tradeville a înregistrat performanțe bune, cu o creștere de 29,4% pe ultimele 12 luni (fondul a fost lansat în februarie 2023 și nu are un istoric pe trei sau cinci ani).

Pe lângă performanțele fondurilor (și riscurile aferente), un element de interes pentru investitori este costul acestor produse. Ce comisioane plătesc investitorii și cum afectează ele performanța? Cât de mari sau mici sunt aceste costuri, de fapt? Am primit de multe ori asemenea întrebări ca administratori ai celor două ETF romanesti (ambele fonduri sunt administrate de Patria Asset Management).

Un principiu important este că investitorii nu plătesc în mod direct niciun comision către cele două ETF sau către administratorul lor. Întrucât cele doua fonduri se tranzacționează la bursă, investitorii plătesc în mod direct doar costurile de tranzacționare către intermediarul prin care realizează tranzacțiile la BVB (nicio parte a acestui comision nu ajunge la fonduri sau la administratorul lor).

Pentru a funcționa, însă, cele doua ETF suportă o gamă largă de costuri, taxe și comisioane, printre care:

• Comisioane de administrare

• Comisioane de depozitare

• Comisioane de custodie

• Comisioane de decontare a tranzacțiilor

• Comisioane către participantul autorizat

• Comisioane de tranzacționare la bursă

• Comisioane bancare

• Cheltuieli cu taxe datorate ASF

• Cheltuieli de audit financiar al fondului

• Cheltuieli de menținere la cota BVB

• Cheltuieli pentru licență de utilizare a indicilor BET și BET-NG

• Cheltuieli cu Depozitarul Central pentru registrul deținătorilor

• Cheltuieli cu emiterea și menținerea codului LEI.

Toate aceste costuri, plătite către diverse entități care furnizează servicii unui fond și care asigură existența și funcționarea acestuia, sunt plătite de către fond în mod direct, din activul propriu. Prin urmare, valoarea unității de fond calculată și publicată de societatea de administrare, împreună cu toate calculele de performanță realizate pe baza acesteia (incluzând calculele de la începutul acestui articol), sunt prezentate după plata acestor costuri.

Performanțele prezentate de un fond sunt nete de costuri, însă costurile reduc performanța anuală potențială (adică randamentul oferit de fond ar fi fost mai mare în lipsa acestor costuri).

De multe ori se face confuzie între comisionul de administrare al unui fond și costurile totale de operare ale acestuia. Comisionul de administrare este singurul cost plătit către societatea de administrare a fondului (numită și SAI – Societate de Administrare a Investițiilor) și este un singur element din lista de costuri de mai sus; SAI asigură operațiunile necesare administrării fondului, incluzând realizarea investițiilor sale, calculul valorii unității de fond, urmărirea limitelor de risc, realizarea raportărilor către autoritatea de reglementare, redactarea și publicarea raportelor de informare către investitori, urmărirea minimizării abaterilor față de indicele urmărit (în cazul fondurilor pe indice), menținerea evidenței tranzacțiilor și operațiunilor fondurilor, menținerea contabilității fondului, evaluarea activelor din portofoliu, gestionarea relației cu ceilalți furnizori de servicii ai fondului, gestionarea și actualizarea documentelor fondului și multe altele.

Costurile totale de operare, numite și total expense ratio sau TER, includ toate costurile, taxele și comisioanele menționate în lista de mai sus, inclusiv comisionul de administrare; acestea se plătesc către diverși furnizori de servicii ai fondului.

Am prezentat mai sus câteva considerații generale legate de costuri. În continuare vom prezenta și câteva elemente concrete legate de costurile fondului ETF BET Patria – Tradeville. Cele mai importante costuri plătite de fond se găsesc în Prospectul de emisiune al acestuia, disponibil pe siteul patriafonduri.ro, în pagina numită Documente din secțiunea dedicată fondului. Cel mai important cost platit de fond este comisionul de administrare, in valoare de 0,90% pe an aplicat la activul mediu al fondului.

Însă așa cum am arătat mai sus, acesta este numai unul din costurile plătite de fond. La momentul redactării acestui articol costurile anuale totale estimate ale ETF BET Patria – Tradeville (adică indicatorul TER) erau de 1,51% din activul mediu al fondului pe an. Acestea se găsesc în documentul numit Document cu informații esențiale disponibil tot pe patriafonduri.ro, în aceeași pagină prezentată mai sus. De ce vorbim despre o estimare pentru acest indicator? Unele din costurile incluse în TER sunt calculate ca procent din activul fondului, însă alte costuri sunt calculate în alte moduri: ca procent din valoarea tranzacțiilor efectuate de fond (costuri de tranzacționare, decontare, etc.), ca taxă fixă (ca de exemplu costul de audit), etc. Nu putem ști în avans care va fi valoarea tranzacțiilor efectuate de fond în viitor, de exemplu; aceasta depinde de lichiditatea la bursa subscrierile participantului autorizat în fond, de tranzacțiile necesare pentru reajustarea ponderilor acțiunilor în structura fondului ca urmare a modificărilor ponderilor în indicele urmărit de fond, etc. Iar în ceea ce privește costurile fixe, nu putem estima care va fi valoarea medie a activului fondului în următorul an pentru a exprima aceste costuri ca un procent din activ. Acestea sunt motive pentru care indicatorul TER reprezintă o estimare, bazată pe costurile actuale în cazul în care acestea se exprimă ca procent din activul mediu și pe costurile istorice (ajustate pentru tranzacții speciale, dacă este cazul) pentru cele care se calculează în alt mod.

Revenind la costurile totale ale ETF BET Patria – Tradeville, procentul anual de 1,51% este mare sau mic? Fondul american SPDR S&P 500 ETF Trust, care urmărește indicele american S&P 500, are un total expense ratio de numai 0,09%. Am ales acest fond ca exemplu pentru că este folosit de investitori, uneori, ca reper de costuri. Procentul este, într-adevăr, cu mult mai mic decât cel al ETF BET Patria – Tradeville. Însă acest fond avea un activ total de 536 de miliarde de dolari la sfârșitul lunii martie 2024; costurile anuale totale ale fondului, în valoare absolută, reprezentau aproape jumătate de miliard de dolari dacă aplicăm procentul de 0,09%. Iar activele totale administrate de administratorul acestui fond se ridicau la 3,6 trilioane de dolari la sfârșitul lunii martie 2023.

Pentru comparație, activele ETF BET Patria – Tradeville erau de 52 de milioane de dolari la sfârșitul lui martie 2024, adică de peste zece mii de ori mai mici, iar costurile totale în valoare absolută, estimate la un procent de 1,51%/an, erau de numai 793 mii de dolari pe an (această sumă trebuie să acopere toate costurile prezentate în lista de la începutul acestui articol). Desigur, acest calcul reprezintă o simplificare: am aplicat procentul costurilor totale la activul actual al fondului; în urmă cu 12 luni, însă, activul total al ETF BET Patria – Tradeville era de numai 19,1 milioane de dolari.

Multe din ETF-urile americane urmărite de investitori au active foarte mari, de zeci sau chiar sute de miliarde de dolari. Pentru un fond ca ETF BET Patria – Tradeville, însă, o comparație mai relevantă ar putea fi realizată cu fonduri similare listate pe pietele din Europa Centrală și de Est.

Polonia este cea mai importantă piață din regiune. La Bursa de Valori din Varșovia se tranzacționează 9 fonduri de tip ETF locale și 2 internaționale. Fondurile locale sunt administrate de un singur asset manager polonez și totalizează active de 778 milioane de lei echivalent, de peste două ori mai mari decât activele administrate de SAI Patria Asset Management, de 308 milioane de lei. Procentul mediu al indicelui de cost TER pentru ETF-urile cu investiții în acțiuni poloneze era de 1,29%, un procent mai apropiat de cel înregistrat de ETF BET Patria – Tradeville decât de cel al unor ETF de pe piețele dezvoltate.

În Ungaria, la Bursa de Valori din Budapesta, am identificat două ETF comparabile cu ETF BET Patria – Tradeville, unul cu investiții pe piața locală din Ungaria și unul cu investiții pe piețe din regiunea CEE. Fondul cu investiții pe piața ungară avea un indice TER de 1,56%, iar media indicilor TER a celor două ETF era de 1,24%. La bursa de valori din Praga nu am identificat fonduri ETF listate.

După cum se poate observa, numarul de ETF pe piețele din regiunea Europei Centrale și de Est este scăzut (mai ales dacă ne raportăm la un număr total estimat de aproape 9.000 asemenea fonduri la nivel mondial). Administrarea fondurilor ETF este un proces complex care necesită participarea unui număr mare de entități – administrator, depozitar, broker, participant autorizat, auditor, piața de listare, societate de registru, autoritate de reglementare și alți furnizori de servicii sau stakeholderi.

O altă comparație posibilă a costurilor este cea cu alte fonduri deschise de acțiuni din România. Conform unei analize realizate de SAI Patria Asset Management în luna februarie 2024, comisionul mediu de administrare al fondurilor deschise de acțiuni cu strategie activă (deci nu cele care urmăresc un indice bursier) era de 3,14%/an, o valoare de peste trei ori mai mare decât comisionul de administrare al fondului ETF BET Patria – Tradeville de 0,90%/an (pentru această analiză am evaluat comisioanele de administrare, componenta cea mai importanta a indicelui de cost TER prezentat mai sus). În ceea ce privește celelalte fonduri românești de acțiuni care urmăresc un indice, în afara de ETF BET Patria – Tradeville, media comisionului de administrare al acestora era de 1,60%/an, o valoare de aproape doua ori mai mare decât comisionul de administrare al ETF BET Patria – Tradeville.

În concluzie, costurile fondurilor ETF românești sunt mari sau mici? Depinde la ce ne raportăm. Dimensiunea, caracteristicile și costurile pieței românești de acțiuni sunt relativ aliniate cu cele ale altor piețe din regiune. Însă costurile unor ETF de pe piețele dezvoltate sunt incomparabil mai mici atunci când activele acestora se măsoară în miliarde, zeci de miliarde sau sute de miliarde de dolari, față de active de câteva zeci de milioane de euro pentru ETF-urile din zona CEE.

Procentul costurilor totale al ETF-ului american SPDR S&P 500 ETF Trust, de 0,09%/an, aplicat activului actual al fondului ETF BET Patria – Tradeville, ar rezulta in costuri totale de sub patru mii de euro pe lună. Un asemenea nivel de costuri ar face imposibilă funcționarea fondului și plata tuturor costurilor acestuia, după cum au fost detaliate mai sus.

Costul, însă, este doar un element în decizia de a utiliza un anumit produs financiar. Pentru un fond de investiții am putea să verificăm și alte elemente. Fondurile deschise de investiții românesti, inclusiv ETF BET Patria – Tradeville, nu plătesc impozit pe dividende, de exemplu. Însă investitorii persoane fizice în acțiuni sau fondurile deschise nerezidente, înregistrate în alte țări, vor plăti aceste impozite.

Iar orice analiză trebuie să includa și performanțele. ETF Patria – Tradeville a adus investitorilor un castig de 37,3% în ultimele 12 luni, un randament de aproape doua ori mai mare decât cel de +20,6% al fondului american despre care am povestit în acest articol, SPDR S&P 500 ETF Trust, cu al său indice de cost total de numai 0,09%/an.

Informații detaliate despre cele două ETF ale Patria Asset Management, incluzând performanțele, riscurile și costurile acestora, se găsesc pe siteul www.patriafonduri.ro.

Material realizat de Razvan Pașol – Director General Patria Asset Management