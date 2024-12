O nouă ediție a programului ”Donează în Home’Bank”. Clienții ING Bank România au o nouă listă de 18 ONG-uri pentru care vor putea dona în 2025. Tomina Vodarici: ”Știm cât este de complicat pentru organizațiile non-guvernamentale să adune donații individuale, așa că ne bucurăm că putem să le întindem o mână de ajutor”

ING Bank România a creat la finalul anului 2023 „Donează în Home’Bank”, un hub care găzduiește 18 ONG-uri din 5 domenii pentru care clienții ING pot dona mai ușor: educație, sănătate, grupuri vulnerabile, mediu și situații de urgență. ING Bank pune la dispoziție platforma de donații prin Home’Bank către noi organizații în fiecare an, acesta fiind un instrument digital de sănătate financiară pentru ONG-uri, care astfel își reduc costurile pentru efortul de strângere de fonduri.

Prima ediție a proiectului a ajutat 16 organizații implicate să strângă 977 013 lei (aprox. 197 000 de euro), bani care s-au dus către proiecte de sănătate, educație, societate și mediu.

Aceste donații s-au transformat, de exemplu, în 180 de vizite medicale la domiciliu pentru 40 de copii, 740 de analize medicale și 8500 de km de drum parcurși de Asociația Dăruiește Aripi. 15 ateliere de integrare socială și educație non-formală pentru 50 de copii și 15 adolescenți cu autism și alte neurodivergențe împreună cu Asociația Autism Voice. 31 de bursieri din 25 de sate din județele Galați, Vaslui, Vrancea, Brăila prin Fundația Inimă de Copil.

Conservation Carpathia a plantat 7.000 de puieți în Munții Făgăraș. 361 de terapii de recuperare destinate copiilor și 30 de copii care au beneficiat de recuperare medicală prin kinetoterapie timp de 3 luni cu ajutorul Asociației M.A.M.E. 700 de beneficiari ai Asociației Carusel au avut acces la 2600 de mese calde. 300 pachete cu produse alimentare și articole igienico-sanitare livrate la domiciliile a 100 de vârstnici din București și 60 de mese cu preparate de sărbători pentru 30 de vârstnici, prin susținerea Fundației Regale Margareta a României.

„Ne bucurăm că am creat un proces deschis prin care am atras proiecte diverse pentru al doilea an consecutiv. Donează în Home’Bank îi ajută pe clienți să doneze mai ușor către cauzele în care cred, iar ONG-urile primesc vizibilitate și promovare în aplicația noastră de banking. Am observat deja de anul trecut că mai mulți dintre clienții noștri integrează donarea către cauze sociale în activitățile lor de daily banking, iar în ultimele 12 luni au fost înregistrate 15.000 de tranzacții. Știm cât este de complicat pentru organizațiile non-guvernamentale să adune donații individuale, așa că ne bucurăm că putem să le întindem o mână de ajutor și să le aducem mai aproape de clienții noștri.” spune Tomina Vodarici, Community Investment Specialist ING Bank România.

În luna iunie a acestui an ING Bank a lansat deja apelul pentru ONG-urile ediției 2025. Aplicațiile au fost analizate din mai multe perspective, printre care potențialul impact al proiectului și utilitatea acestui demers pentru organizații, având în vedere faptul că procesele de fundraising pentru donatori individuali sunt destul de costisitoare și greu accesibile organizațiilor mai mici. În urma acestei evaluări și a votului intern al angajaților ING, au fost selectate 18 organizații care vor fi prezente în HomeBank în 2025.

De la cultură școlară și educație non-formală, educație sexuală, filme accesibile pentru persoane cu dizabilități, risipă alimentară, curățarea unui râu, kinetoterapie sau consiliere psihologică pentru persoane vulnerabile, educație de mediu sau educație civică, susținerea persoanelor bolnave sau renovarea unui salon de terapie intensivă, salvarea animalelor sălbatice sau reconstrucția caselor pierdute în inundații și pregătirea în caz de cutremur, noile organizații către care clienții ING pot dona direct din Home’Bank începând de astăzi și până la finalul anului viitor sunt:

Educație

• Asociația Școala Încrederii – Proiectul Școala Încrederii: Schimbă modul în care se face educație în școlile publice.

• Asociația Sexul vs. Barza – Protejat/ă/x: Îi ajută pe tinerii care nu au cui să ceară ajutorul cu informații și consiliere despre sănătate.

• Asociația All Grow – Change Architects-participare civică: Oferă copiilor din sate și orașe mici unelte și încredere să schimbe societatea.

• Fundația Inocenți – Copilăria dincolo de porțile spitalului: Sprijină copiii internați și părinții care îi însoțesc să nu își piardă speranța.

Sănătate

• Asociația KinetoBebe: Ajută copiii cu nevoi speciale să se bucure de copilărie. Oferă nou-născuților și copiilor programe terapeutice de intervenție precoce și astfel cresc șansele de recuperare neuro motorie a acestora.

• Atelierul pentru Fapte Bune – Centrul de psihoterapie pentru persoane vulnerabile: Oferă servicii gratuite de psihoterapie pentru copii și adulți aflați în dificultate.

• Asociația Cristi Vasiliu – Salon de terapie intensivă nou-născuți: Construiesc un corp de spital de terapie intensivă pentru nou-născuți.

• Asociația Familia SMA – Prevenția amiotrofiei spinale la copii: Sprijină copiii și adulții afectați de amiotrofie spinală (SMA).

Grupuri Vulnerabile

• Asociația MagiCamp – MagicHome, acasă departe de casă: Oferă cazare în case departe de casă lângă centrele oncopediatrice din țară.

• Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară – Terapie post-traumă pentru copii: Ajută victimele violenței domestice să depășească situația abuzivă.

• Asociația Supereroi printre noi – Cinema pentru tineri cu dizabilități: Oferă tinerilor cu dizabilități acces la evenimente culturale adaptate și incluzive.

• Asociația Țara Tinerilor Uniți – EDUPACT educație non-formală în rural: Educă tinerii din mediul rural și le oferă abilitățile necesare pentru o viață mai bună.

Mediu

• Asociația CSR Nest – Bariera plutitoare pentru captarea deșeurilor pe râul Săsar: Contribuie la refacerea biodiversității în zona Baia Mare.

• Asociația pentru conservarea diversității biologice – Salvarea animalelor sălbatice rănite. Redau animalelor sălbatice sănătatea și șansa de a se întoarce în habitatul lor.

• Banca pentru Alimente Brașov – Hrănim speranța, împreună: Recuperează alimente la risc de risipă alimentară și le donează persoanelor vulnerabile.

• Asociația Nature Talks – Școala de Mediu ajunge în toată România: Îi învață pe cei mici despre mediu și sănătatea lor prin ateliere interactive

Situații de urgență

• Fundația Comunitară București – Bucureștiul Pregătit: Susțin educarea pe tema riscului seismic și pregătirea individuală pentru cutremur.

• Habitat for Humanity – Împreună pentru familiile afectate de inundații: Reconstruiesc casele pierdute în inundații.