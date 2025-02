Traian Halalai, Lidia Stan și Codin Năstase, noul management de la Exim Banca Românească, după autorizarea BNR

Noul management al Exim Banca Românească, aprobat de acționari la finalul lunii noiembrie 2024, a primit autorizarea BNR și ăși începe activitatea. Conducerea executivă va fi asigurată de Traian Halalai, în calitate de președinte executiv, și de Lidia Stan și Codin Năstase care și-au început activitatea ca vicepreședinți ai băncii, în urma autorizării de către Banca Națională a României.

Astfel, Lidia Stan este noul vicepreşedinte executiv responsabil cu activitatea de retail/CFO al Exim Banca Românească, iar Codin Năstase devine vicepreşedinte executiv responsabil cu activitatea de control intern/CRO.

Potrivit băncii, Cristian Șaitariu își încheie mandatul de vicepreședinte executiv al băncii.

Lidia Stan are o experiență profesională de 30 de ani în sistemul bancar, din care aproape 12 ani în cadrul EximBank/Exim Banca Românească, pe poziția de Director Executiv al Diviziei Financiar și Operațiuni. Din 2020, după ce EximBank a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al Băncii Românești, a devenit membru neexecutiv al Consiliului de Administratie și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Băncii Românești, poziții pe care le-a ocupat până la finalizarea fuziunii dintre cele două bănci. A deținut mai mult de şase ani poziția de Director Divizia Financiar și MIS la Banca Românească, când aceasta era parte a grupului NBG, o perioadă similară fiind Șef Departament al Direcției Contabilitate Managerială și Raportări Grup în cadrul ING. Este absolventă a Academiei de Studii Economice și a urmat cursurile MBA in Financial Management al City University of Seattle/Institutul Bancar Român.

Codin Năstase are de asemenea o experiență vastă în domeniul financiar- bancar, el ocupând poziții de conducere cu atribuții pe segmentul de compliance și risc în cadrul mai multor bănci. Face parte din echipa EximBank/Exim Banca Românească din 2020, în cadrul căreia a coordonat Divizia Risc în calitate de Director Executiv. Anterior, a lucrat ca director general adjunct al Diviziei Risc din Patria Bank, iar timp de aproape 10 ani a coordonat activitatea de risc a Bancpost, inițial ca Director Executiv Risc, apoi ca vicepreședinte executiv, responsabil de coordonarea funcțiilor de administrare a riscurilor și de conformitate. A ocupat pentru o perioadă de patru ani și poziția de Director Risc la Banca Românească, când aceasta era parte a grupului NBG. Este absolvent al Academiei de Studii Economice și a urmat cursurile de Executive MBA ale ASSEBUS/Kenesaw State University.

Traian Halalai, reconfirmat pentru un nou mandat la conducerea băncii, a preluat managementul EximBank în noiembrie 2012, când banca se situa pe locul 21 în topul băncilor din România după activele administrate. Deciziile strategice și cele operaționale, precum și acțiunile întreprinse în timp au permis băncii să performeze și să-și întărească poziția pe piață, devenind una dintre cele mai valoroase companii românești și intrând în Topul celor mai mari 10 bănci după active.

În decembrie 2022, banca a finalizat procesul de fuziune prin absorbție între EximBank, în calitate de e societate absorbantă, și Banca Românească, în calitate de societate absorbită, schimbându-și denumirea în Exim Banca Românească. Fuziunea a reprezentat o premieră pe piața bancară românească fiind prima oară în istoria banking-ului când o bancă cu capital de stat preia o bancă privată, marcând totodată intrarea pe segmentul retailului bancar a unui nou jucător.

Exim Banca Românească ocupă poziția a opta în clasamentul băncilor din România după activele administrate și continuă să evolueze în condiții de eficiență și profitabilitate, asigurând o creștere sustenabilă a afacerilor. Ca bancă universală, Exim Banca Românească oferă o gamă largă de produse și servicii persoanelor fizice și juridice, adaptate nevoilor acestora.

Banca operează o rețea națională de distribuție de 82 de sucursale și 26 de Centre de Afaceri, cele din urma fiind dedicate exclusiv companiilor, rețea care îi permite să fie aproape de clientela de retail și corporate și să implementeze programe de dezvoltare românești și europene. În plus, pentru că acționează ca agent al statului pe piața de garanții și asigurări, Exim Banca Românească este unul dintre instrumentele prin care fondurile publice, puse la dispoziție de statul român, susțin dezvoltarea durabilă a economiei.