First Bank câștigă certificarea „Best Place to Work”

First Bank anunță că a primit titlul „Best Place to Work in 2023”, fiind prima instituție financiară care a fost distinsă cu acest premiu în acest an. Alte 29 de organizații din România au primit titlul de cel mai bun loc de muncă din țară, aparținând unor diverse domenii de activitate.

Best Places to Work este un program internațional de certificare a celor mai bune locuri de muncă din lume, menit să măsoare satisfacția personală și profesională la locul de muncă din punct de vedere al angajaților și angajatorilor. Reunirea acestor două perspective oferă posibilitatea de a evalua în mod corespunzător nivelul de satisfacție. Evident, este important ca toți cei care oferă o experiență profesională la standarde ridicate să aibă parte de recunoașterea meritului de a crea rezultate remarcabile într-o atmosferă agreabilă.

Certificarea a fost obținută de către First Bank cu un scor general de 80%, iar cele mai importante capitole la care s-a acordat un punctaj foarte ridicat au fost „Trust in leadership” -> 90%, „Relația cu managerii” și „Teamwork” -> 87%.

Henk Paardekooper: Este o mare realizare pentru noi, mai ales datorită abordării transparente pe care o promovăm

„Procesul de certificare pentru Best Place to Work este foarte riguros și am îndeplinit cu succes toate criteriile. Este o mare realizare pentru noi, mai ales datorită abordării transparente pe care o promovăm, a pasiunii cu care creăm relații de parteneriat cu clienții noștri și a perseverenței cu care această echipă a reușit să dea tot ce are mai bun”, a declarat Henk Paardekooper, Președinte Executiv First Bank SA.

Andreea Mihnea: Ceea ce a avut însă First Bank a fost o ambiție strategică puternică și mult potențial dat de calitatea oamenilor

«Uitându-mă în urmă cu 4 ani la angajatorul First Bank, acesta era departe de a fi perceput ca ,,best place to work” și nici nu putea promite mult unui nou venit, din motive lesne de înțeles. Ceea ce a avut însă First Bank a fost o ambiție strategică puternică și mult potențial dat de calitatea oamenilor care au rămas și care s-au alăturat echipei de atunci încoace. Acestea au fost bazele succesului în călătoria noastră de la un angajator neutru la ,,Best place to be”.

Între atunci și acum, locul nostru de muncă a fost ca un platou de filmare: intens, captivant, creativ și incitant. Am avut o viziune clară asupra modului în care organizația noastră poate deveni una centrată pe oamenii din interior și am pus-o în aplicare zi după zi. Echipa noastră de HR a fost și este în continuare un partener solid pentru echipa de conducere în gestionarea și dezvoltarea profesioniștilor din bancă pe parcursul acestor ani.

Sunt mândră de cum a parcurs drumul până aici și sunt convinsă că avem o organizație stabilă, în care merită să vii zi de zi

Această certificare reprezintă cu atât mai mult cu cât, fiind o bancă independentă, necoordonată de un head-office, toate inițiativele și sistemele de resurse umane create au fost creionate de noi și implementate de noi. Sunt mândră de cum a parcurs drumul până aici și sunt convinsă că avem o organizație stabilă, în care merită să vii zi de zi», spune și Andreea Mihnea, Chief People Officer First Bank.

Identificarea și menținerea unui mod de lucru cât mai flexibil și mai ușor de adaptat specificului individual este o preocupare la nivel mondial, iar fiecare țară are datoria de a implementa programe cât mai potrivite cu particularitățile locale.

În fiecare an, o serie de organizații din România, care activează în domenii variate, sunt incluse în programul Best Places to Work, pentru a le susține în procesul de îmbunătățire și dezvoltare de bune practici în gestionarea resurselor umane și a le oferi acces la expertiza și instrumentele necesare pentru a produce efecte benefice în cultura lor organizațională pe termen lung.

Companiile participante sunt evaluate pe parcursul a două runde de teste care relevă scorul obținut în urma măsurării după un consistent set de criterii.

Certificarea Best Place to Work este valabilă un an de la data acordării.