A treia bancă americană se îndreaptă spre faliment. Acțiunile First Republic Bank au scăzut cu 50%

Corporația Federală de Asigurare a Depozitelor din SUA (FDIC) se pregătește să plaseze First Republic Bank (FRC.N) sub administrare judecătorească, asta după ce ieri acțiunile băncii au scăzut cu aproape 50% și au fost suspendate, arată surse citate de Reuters.com

Autoritatea de reglementare bancară din SUA a decis că poziția băncii regionale s-a deteriorat și că nu mai este timp pentru a găsi o salvare prin sectorul privat, a declarat sursa pentru Reuters.

JPMorgan Chase & Co (JPM.N) și PNC vor să cumpere First Republic

Marile bănci, printre care JPMorgan Chase & Co (JPM.N) și PNC Financial Services Group (PNC.N), se luptă pentru a cumpăra First Republic în urma preluării de către guvernul american, care ar putea veni în acest weekend, arată Wall Street Journal.

PNC, JPMorgan și First Republic au refuzat să comenteze anunțul.

Ar fi a treia bancă americană cu probleme în ultimele 2 luni

Dacă împrumutătorul din San Francisco va intra în administrare judiciară, ar fi a treia bancă din SUA care se prăbușește (din martie2022). First Republic a declarat în această săptămână că depozitele sale au scăzut cu peste 100 de miliarde de dolari în primul trimestru.

Acțiunile băncii au scăzut cu 43%, însemnând o pierdere a acțiunilor de 75% din valoarea acestora, doar in această săptămână. Acțiunile au atins un minim record de 2,99 dolari.

Banca are o capitalizare de piață de aproape 557 de milioane de dolari, foarte departe de valoarea sa de vârf de peste 40 de miliarde de dolari în noiembrie 2021.

Vestea prin care First Republic va trece în administrarea statului vine în aceeași zi în care Rezerva Federală și FDIC și-au detaliat pierderile provocate de prăbușirea Silicon Valley Bank și Signature Bank în martie. Evaluarea Fed a venit cu promisiuni pentru o supraveghere mai dură și reguli mai stricte pentru bănci.

Băncile mari au aranjat deja o linie de salvare pentru First Republic, plasând 30 de miliarde de dolari în depozite combinate de la marii bănci din SUA, inclusiv Bank of America Corp. (BAC.N), Citigroup Inc. (C.N), JPMorgan și Wells Fargo & Co (WFC. N), mai precizează Reuters.

First Republic este o bancă regională care s-a concentrat pe persoanele cu averi nete ridicate şi pe afacerile acestora, oferind credite ipotecare la dobânzi scăzute.