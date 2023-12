Știrile ne-au făcut majori în lumea bankingului. 18 ani de BankingNews: O poveste de familie într-o călătorie captivantă

BankingNews este primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România, lansat în decembrie 2005, atunci când pentru publicul larg nu exista aproape nicio cale de a afla informații din domeniul financiar-bancar, o perioadă în care românii nu știau exact cum funcționează și care este rolul adevărat al unei bănci, iar termenul de ”educație financiară” nici măcar nu se regăsea în vocabularul celor mai mulți dintre noi.

BankingNews este o poveste de familie. Noi, Gabriela și Cornel Dinu, suntem o echipă recunoscută pentru stabilitate, dar mai ales pentru cât suntem de apropiați. Așa a început, așa a funcționat, așa a rămas și sperăm că așa va fi în continuare. Ca să vă dați seama de semnificația pe care BankingNews o are, am calculat și ne-am dat seama cu surprindere că amândoi am petrecut circa 38% din viețile noastre muncind pentru acest proiect. Alături de Răzvan, fiul nostru, am crescut împreună un al doilea copil, BankingNews, care acum își serbează majoratul.

Privind în urmă, realizăm că am avut o călătorie lungă și plină de peripeții, cu succese răsunătoare, dar și cu eșecuri greu de uitat, am alergat în sprint pe anumite porțiuni, am alergat ca la maraton pe cea mai mare parte a drumului, însă ne-am și împiedicat uneori. Dar ne-am ridicat repede și am continuat.

Gabriela și Cornel Dinu, fondatorii BankingNews. Credit foto: Iustin Ichim

Am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Ne-am transformat foarte mult și ne-am adaptat de multe ori pe parcursul acestor 18 ani. Am avut momente când a trebuit să decidem să lucrăm fără bani. Sau să lucrăm mai mult pentru că nu puteam lua în echipă alți colegi. Sau să renunțăm la direcții de business care nu erau profitabile.

Acum lucrurile arată foarte bine și suntem fericiți. Împliniți și mândri că facem parte din această poveste. Este o victorie pentru BankingNews să aniverseze 18 ani pe piața media din România. Este greu să rămâi în piață, mai ales când nu vrei să te finanțezi politic sau administrativ. Noi am reușit să ne găsim drumul, să trecem peste momentele grele, să ne diferențiem, să aducem banking-ul mai aproape de cititori. Să educăm, să arătăm rolul esențial al acestui domeniu pentru economie sau debitori.

Mulțumim din inimă cititorilor BankingNews care ne urmăresc zilnic și prin forța lor ne-au făcut relevanți. Totodată, mulțumim tuturor bancherilor care prin activitatea lor ne asigură subiecte pentru articolele noastre. Mulțumim, de asemenea, oamenilor de comunicare din banking care au fost alături de noi întotdeauna, punându-ne la dispoziție informațiile de care aveam nevoie.

Așa cum era firesc, am marcat acest moment special în cadrul unei Gale, unde BankingNews a premiat 18 personalități din industria bancară care și-au adus contribuția la dezvoltarea și maturizarea bankingului românesc. Totodată, BankingNews a acordat 2 premii speciale pentru oameni care – prin activitatea lor din afara sistemului bancar – au avut un rol esențial în dezvoltarea și maturizarea domeniului de profil. Trofeele acordate au fost caricaturi realizate de artistul Valentin Chibrit. Vom reveni cu detalii.