Garanti BBVA România a acordat un împrumut de 10 milioane de euro companiei First Look Solutions pentru dezvoltarea parcului eolian VIFOR. Bilge Demirer: 10% din portofoliul de credite acordate clienților entități juridice este direcționat către finanțarea sustenabilă

Garanti BBVA România a acordat un împrumut de 10 milioane de euro companiei First Look Solutions S.A., deținute în comun de Rezolv Energy SA din Praga și Low Carbon din Londra, ca parte a unui pachet de finanțare sindicalizată. First Look Solutions S.A. dezvoltă prima fază de 192 MW a parcului eolian VIFOR, un mare parc eolian terestru din județul Buzău, cu o capacitate totală de 461 MW. Ambii sponsori ai proiectului sunt companii de investiții cu un istoric solid în active complexe de infrastructură sustenabilă la nivel mondial.

Rezolv Energy SA este cea mai recentă investiție a Actis prin intermediul Energy 5 Fund, un lider global în investiții sustenabile pe piețele emergente, cu active de 12,7 miliarde de dolari în administrare.

Lorena Portugal Cantera: BBVA este mândră să sprijine Actis

„BBVA este mândră să sprijine Actis în acest proiect important, ca parte a angajamentului nostru față de finanțarea sustenabilă, cu scopul de a accelera și a realiza o tranziție către energie verde”, a declarat Lorena Portugal Cantera, Managing Director – Financial Sponsors, Corporate and Investment Banking, BBVA.

VIFOR va deveni operațional până la sfârșitul anului 2025

Potrivit estimărilor, prima fază a parcului eolian VIFOR va deveni operațională până la sfârșitul anului 2025, furnizând electricitate curată pentru aproximativ 108.000 de gospodării din România. Prin angajamentul ridicat față de sustenabilitate, bazat pe cele mai bune practici din industrie și aliniat cu standardele internaționale, centralele de energie regenerabilă vor sprijini un ecosistem sustenabil în jurul lor.

„Scopul nostru, ca instituție bancară responsabilă, este să sprijinim tranziția verde prin canalizarea capitalului către proiecte de energie regenerabilă (solar, eolian), clădiri verzi certificate pentru sustenabilitate, transport curat și economie circulară. În prezent, 10% din portofoliul de credite acordate clienților entități juridice este direcționat către finanțarea sustenabilă.

Suntem mândri să contribuim în continuare, alături de alte instituții financiare importante, la proiectul de referință al Rezolv Energy și Low Carbon, marcând astfel un moment important în direcția dezvoltării energiei regenerabile a României până în 2030″, a declarat Bilge Demirer, Director General Adjunct al Garanti BBVA.

Colaborarea dintre Garanti BBVA România și First Look Solutions S.A. în dezvoltarea parcului eolian VIFOR reprezintă un pas crucial către un viitor sustenabil și sigur din punct de vedere energetic pentru România.

În conformitate cu inițiativele UE Fit for 55 și REPowerEU, România s-a angajat să crească ponderea energiei regenerabile în consumul total de energie de la 24,3% în 2019 la 36,2% până în 2030, asigurând în același timp sursele de energie ale țării. Aceasta implică adăugarea a 11,9 GW de nouă capacitate regenerabilă, reflectând angajamentul crescut al țării de a crește producția de energie regenerabilă în mixul său total de energie.

Potrivit băncii, strategia Garanti BBVA România este de a mobiliza toate resursele și expertiza pentru a rămâne alături de clienți, pe drumul lor către sustenabilitate, oferindu-le produse personalizate, consultanță și soluții de finanțare adecvate. Strategia de creștere a Garanti BBVA România se bazează pe integrarea standardelor ESG în deciziile sale de afaceri.

În acest sens, banca urmează pașii întreprinși de grupul din care face parte, BBVA Spania, un pionier în sustenabilitate la nivel global, cu peste 260 de miliarde de euro mobilizați în finanțarea sustenabilă din 2018 și până în prezent. Mai mult, BBVA a primit în ultimii patru ani cel mai mare scor din indicele de sustenabilitate Dow Jones dintre instituțiile financiare din UE.