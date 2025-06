Garanti BBVA susține excelența artistică la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu ca partener al diversității culturale

Garanti BBVA România este prezentă la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) și se alătură, în 2025, ca partener al unuia dintre cele mai prestigioase evenimente culturale din Europa și din lume. Banca sprijină, în premieră, ediția din acest an, desfășurată între 20 și 29 iunie, susținând spectacolele din Sezonul Spaniol și Sezonul Turcesc, o alegere care reflectă profilul internațional al brandului și angajamentul său față de diversitatea culturală și dialogul artistic.

Virginia Oțel: Credem în puterea artei de a apropia și de a transforma oameni și comunități, iar parteneriatul cu FITS este modul nostru de a susține concret acest dialog cultural

„Sprijinim cultura pentru că o vedem ca pe un spațiu deschis al creativității și dialogului, valori care ne definesc în relația cu clienții noștri și în modul în care construim, zi de zi, punți între lumi. Ne bucurăm să fim Partener al Diversităţii Culturale ȋn cadrul acestui festival, care celebrează arta teatrală și aduce împreună, pe aceeași scenă, identități, perspective și talente din întreaga lume. Credem în puterea artei de a apropia și de a transforma oameni și comunități, iar parteneriatul cu FITS este modul nostru de a susține concret acest dialog cultural.

Ȋi felicităm pe domnul Constantin Chiriac, Președintele FITS și Directorul General al Teatrului Naţional Radu Stanca din Sibiu cât şi inimoasa echipă organizatoare a festivalului, pentru performanţa de a creşte şi susţine timp de 32 de ani acest proiect, atât de complex şi de important pentru teatrele din toată lumea”, a declarat Virginia Oțel, Director Comunicare Corporativă, Garanti BBVA România.

Susținerea Sezonului Spaniol și a Sezonului Turcesc este firească, având ȋn vedere identitatea Garanti BBVA România, instituția financiar-bancară făcând parte din Garanti BBVA, a doua bancă privată ca mărime din Turcia, controlată majoritar de grupul financiar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Artă care unește, în aer liber și în săli de spectacol

În cadrul Sezonului Spaniol, publicul se va putea bucura de reprezentații spectaculoase de flamenco, producții teatrale contemporane, spectacole în aer liber și lecturi dramatice semnate de autori din Peninsula Iberică. Printre artiștii și instituțiile prezente se regăsesc Manuel Lilán, Spanish Flamenco Ballet, Institute of the Arts Barcelona, Efimer, Among Friends, Xarxa, Cia La Churry, Marco Vargas & Chloé Brûlé, Cia. Mauranga și Tombs Creatius.

Programul lecturilor dramatice include texte semnate de Marc Artigau i Queralt și Victor Sánchez.

Sezonul Turcesc aduce în programul FITS 2025 o selecție de spectacole care pun în lumină diversitatea și dinamismul scenei teatrale din Turcia. Producțiile sunt prezentate de instituții de prestigiu, precum Ankara–Istanbul State Theatres, Tiyatro Keyfi și BAU Conservatory din Istanbul, și includ „Medea Material”, „Cyrano Rock” și „Frenzy for Two, or More”, programul fiind completat de lectura dramatică „Clash”, semnată de Müge Oskay.

Evenimentele vor avea loc în mai multe spații din Sibiu, respectiv Piața Mare, Piața Mică, Piața Habermann, pietonala Bălcescu, Piața Huet, Centrul Cultural Ion Besoiu, Sala Thalia a Filarmonicii de Stat, Facultatea de Litere și Arte, Casa Artelor și Promenada Mall.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a ajuns la a 32-a ediție

Banca va fi prezentă și la ceremonia de decernare a unei stele pe Aleea Celebrităților din Sibiu, alături de scriitorul și dramaturgul nigerian Wole Soyinka laureat al Premiului Nobel pentru Literatură și primul autor african care a primit această distincție, ȋn anul 1986.

Ajuns la cea de-a 32-a ediție, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este un reper cultural major, care reunește anual creații din multiple sfere artistice: teatru, dans, muzică, circ contemporan, film, arte vizuale, conferințe și spectacole stradale. Timp de zece zile, Sibiul devine un centru vibrant al artei și dialogului intercultural, atrăgând artiști și spectatori din întreaga lume.