Stiri de top

Commerzbank AG, ING Group N.V., JPMorganChase, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) și RBC Capital Markets susțin crearea Defence, Security and Resilience Bank, o bancă de apărare care va răspunde nevoilor de finanțare suverană ale NATO

Cornel Dinu
Cornel Dinu
Credit foto: Karlis Dambrans / Shutterstock.com

Luna trecută [iulie], un grup operativ la nivel înalt co-prezidat de cancelarul britanic Rachel Reeves și secretarul britanic al apărării, John Healey, a aprobat crearea Defence, Security and Resilience Bank (DSRB)- o nouă instituție financiară internațională deținută de națiunile care vor ajuta NATO și aliații din întreaga lume să își îndeplinească angajamentul de 5% (cinci la sută) din PIB privind investițiile în apărare adoptat la summitul NATO din iunie 2025.

De asemenea, deputații din Parlamentul European au votat în favoarea unei rezoluții prin care îndeamnă statele membre să creeze DSRB pentru a finanța achizițiile critice din domeniul apărării, stimulând în același timp modernizarea și reziliența lanțului de aprovizionare în cadrul NATO, UE și națiunilor aliate din Indo-Pacific.

Un plan detaliat și structura schițată pentru DSRB au fost elaborate de DSRB Development Group – o echipă internațională formată din foști bancheri, avocați, specialiști în investiții în domeniul apărării și lideri de rang înalt ai politicii de apărare.

DSRB este susținut de cinci instituții financiare transatlantice majore, inclusiv Commerzbank AG, ING Group N.V., JPMorganChase, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) și RBC Capital Markets, pentru a crea o nouă bancă multilaterală care va aduce expertiza pieței de capital în securitatea și reziliența globală. Implicarea oficială a acestor lideri financiari la nivel transatlantic marchează o etapă istorică în dezvoltarea DSRB.

„De prea mult timp, am subestimat rolul capitalului în apărare”, a declarat Rob Murray, [fost șef al inovației la NATO] și director executiv al DSRB Development Group, o corporație non-profit, care a ajutat la dezvoltarea băncii. „Băncile care se alătură astăzi înțeleg că descurajarea necesită sprijin financiar – și această nouă instituție este construită pentru a-l oferi”.

Aceste instituții financiare aduc zeci de ani de experiență în consiliere, mobilizarea capitalului investitorilor și proiectarea unor arhitecturi financiare reziliente. Participarea lor asigură votul de încredere necesar pentru lansarea și funcționarea la scară largă a Defence, Security and Resilience Bank, atât datorită capabilitățile tehnice, cât și încrederii câștigate în rândul pieței.

Băncile participante vor avea contribuții de specialitate cu privire la instrumentele de împrumut suveran, structurarea capitalului, implicarea investitorilor, consultanță privind ratingurile, gestionarea riscurilor și a activelor și pasivelor și accesul la piața capitalului, asigurându-se că Defence, Security and Resilience Bank poate atrage și securiza capitalul privat cu încredere și rapiditate.

„Nu este vorba doar despre finanțarea apărării, ci despre modul în care definim politica de descurajare în era modernă”, a declarat Kevin Reed, președintele DSRB Development Group. „În secolul al XX-lea, descurajarea însemna mobilizare industrială. În secolul al XXI-lea înseamnă parteneriat financiar.”

Alte anunțuri sunt așteptate în săptămânile următoare, inclusiv un al doilea val de parteneri bancari proeminenți, firme de investiții globale și națiuni. Începutul lunii septembrie va marca începerea discuțiilor pentru a dezvolta structura instituțională a băncii, alături de partenerii participanți care se vor reuni pentru discuții incipiente.

Despre Defence, Security and Resilience Bank

Defence, Security and Resilience Bank este dezvoltată ca o nouă instituție financiară multilaterală pentru a răspunde nevoilor de finanțare suverană ale NATO și ale națiunilor aliate din regiunea indo-pacifică. Misiunea sa este de a valorifica piețele de capital în sprijinul prevenirii, pregătirii și securității colective – asigurându-se că lumea liberă are instrumentele financiare pentru a se apăra într-o eră a amenințărilor sistemice.

You Might Also Like

BCR de Ziua Mondială a Pepenelui: 3 tone de pepene de Dăbuleni, 1.700 de participanți și 700 de teste de educație financiară

Banca Națională a României va menține rata dobânzii, potrivit analiștilor. ING: „Tăierile de dobânzi vor fi posibile doar începând din 2026”

Banca Transilvania finanțează cu peste 16 milioane de euro URBANO Shopping & Living. Cum va arăta cel mai mare parc comercial din Transilvania, ce integrează inclusiv o componentă verde sustenabilă

Sigurantaonline, proiectul național de prevenire a criminalității informatice inițiat de Asociația Română a Băncilor, Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică, prezent la Summer Well 2025 cu sprijinul Orange

Fuziunea dintre UniCredit Bank și Alpha Bank România va avea loc pe 15 august. Ce trebuie să știe clienții și din ce dată vor avea acces complet la servicii

TAGGED: , , , , , , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article BCR de Ziua Mondială a Pepenelui: 3 tone de pepene de Dăbuleni, 1.700 de participanți și 700 de teste de educație financiară

– Publicitate –

- Advertisement -
- Publicitate -
Lost your password?