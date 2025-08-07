BCR de Ziua Mondială a Pepenelui: 3 tone de pepene de Dăbuleni, 1.700 de participanți și 700 de teste de educație financiară

BCR a sărbătorit Ziua Mondială a Pepenelui, cu peste 3 tone de pepene de Dăbuleni de care s-au bucurat mai mult de 1.700 de persoane, în cadrul campaniei „Cea mai importantă conversație E ȘI despre pepeni”. La începutul lunii iulie, BCR, împreună cu BCR Social Finance, a deschis un dialog strategic despre susținerea economiei rurale și transformarea identității locale din agricultură în capital economic real, evenimentul de pe Calea Victoriei fiind încă un pas în această direcție.

Pe 3 august, unitatea BCR de pe Calea Victoriei și partenerii Velocita și Green Hours Jazz Cafe s-au transformat în spații de expunere și testare pentru pepenele de Dăbuleni:



-În unitatea BCR, peste 700 de persoane au răspuns chestionarului Școala de Bani și au fost răsplătite cu felii de pepene de Dăbuleni;

-La Velocita, 350 de cupe de înghețată artizanală de pepene de Dăbuleni s-au epuizat în mai puțin de 3 ore;

-La Green Hours Jazz Cafe, au fost oferite peste 600 de sticle de pepenadă (limonadă din pepene), iar pe tot parcursul zilei clienții au primit desert gratuit cu pepene de Dăbuleni.

Nicoleta Deliu-Pașol: Pe 3 august, am celebrat pepenele de Dăbuleni pe Calea Victoriei și modul în care identitatea locală poate deveni capital economic

„Cea mai importantă conversație E ȘI despre pepeni, pentru că vorbim despre încredere, comunități și educație financiară. Pe 3 august, am celebrat pepenele de Dăbuleni pe Calea Victoriei și modul în care identitatea locală poate deveni capital economic. În același timp, ne bucurăm că am reușit să aducem educația financiară mai aproape de oameni, printr-o experiență diferită și o conexiunea reală. În unitatea BCR, peste 700 de persoane au completat testul Școala de Bani și s-au bucurat de pepene în măsura răspunsurilor corecte – cu cât au știut mai mult, cu atât feliile au fost mai mari”, a declarat Nicoleta Deliu-Pașol, Director de Comunicare și CSR, BCR.

Ștefan Buciuc: Pepenele de Dăbuleni este un exemplu perfect de resursă cu potențial – de la înghețată artizanală la ingredient pentru sucuri, cocktailuri

„Prin BCR Social Finance, lucrăm direct cu micii producători pentru a le oferi expertiză, microcredite și educație de business. Pepenele de Dăbuleni este un exemplu perfect de resursă cu potențial, pentru că dincolo de consumul clasic, el poate deveni materie primă pentru produse premium – de la înghețată artizanală la ingredient pentru sucuri, cocktailuri și alte deserturi creative în industria HoReCa. Folosind peste 3 tone de pepeni în această campanie, am arătat că gândirea în perspectivă poate genera valoare economică și încredere pentru întreaga comunitate”, a adăugat Ștefan Buciuc, CEO BCR Social Finance, entitatea de impact și incluziune financiară a ERSTE Foundation și BCR.

Legătura dintre pepeni și educația financiară

Chestionarul Școala de Bani a conținut cinci întrebări de educație financiară de bază, iar testul aplicat în unitatea BCR a arătat că românii cunosc regulile de bază, dar au dificultăți în aplicarea lor:

67% dintre participanți au obținut punctaj maxim, cu 5 din 5 răspunsuri corecte;

1 din 3 respondenți confundă chiria cu o „dorință”, nu cu o „nevoie”;

20% consideră mersul la cinema o cheltuială fixă;

Doar 1 din 10 respondenți a răspuns că educația financiară poate începe de la orice vârstă.

Pentru cei care vor să treacă dincolo de testul pentru o felie de pepene, Școala de Bani este locul unde românii pot accesa cursuri gratuite de educație și planificare financiară. Platforma oferă cursuri offline și online, adaptate pentru toate vârstele, de la copii, adolescenți, tineri adulți și seniori. Totul este accesibil și susținut de traineri dedicați, care traduc conceptele financiare complicate în exemple simple, relevante și ușor de aplicat în viața de zi cu zi.

De la lansarea din 2016, peste 861.000 de participanți au trecut prin cursurile Școala de Bani, cel mai amplu program de educație financiară din România. În plus, numai în prima jumătate a acestui an, peste 46.000 de persoane au învățat cum să-și construiască o relație sănătoasă cu banii și să ia decizii informate.