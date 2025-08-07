Banca Națională a României va menține rata dobânzii, potrivit analiștilor. ING: „Tăierile de dobânzi vor fi posibile doar începând din 2026”

Analiștii anticipează că Banca Națională a României (BNR) va păstra rata dobânzii nemodificată, având în vedere presiunile inflaționiste și incertitudinile economice. Economiștii UniCredit și ING estimează că BNR va adopta o poziție prudentă la ședința din 8 august și va menține rata de politică monetară la 6,50%, dat fiind faptul că măsurile fiscale recente, inclusiv creșterea TVA și liberalizarea prețurilor la energie, vor duce la o creștere bruscă a inflației.

Menținerea dobânzii cheie: O măsură de prudenta în fața incertitudinilor economice

În contextul în care economia României se confruntă cu șocuri temporare de prețuri și o creștere economică slabă, Banca Națională a României va continua să mențină rata dobânzii la 6,50%, anticipează economiștii UniCredit. La fel, și raportul macro al ING subliniază o politică monetară precaută, cu o probabilă absență a tăierilor de dobânzi până cel puțin în 2026, în ciuda provocărilor economice cu care se confruntă țara.

Modificările fiscale recente, precum liberalizarea prețurilor la energie și creșterea TVA-ului din luna iulie, au generat presiuni inflaționiste suplimentare, iar acest fenomen este de așteptat să ducă la o creștere a inflației în zona de două cifre în următoarele luni. ING prognozează o inflație de 7,9% la finalul anului, cu un vârf posibil de peste 8% în lunile septembrie și octombrie. În acest context, BNR va păstra prudenta și va urmări evoluția inflației, fără a risca o relaxare prematură a politicii monetare.

BNR nu va urmări creșterea inflației prin majorări de dobânzi

Deși economia nu se află într-o fază de expansiune, Banca Națională a României nu va urmări să lupte cu inflația prin majorarea ratelor dobânzilor. Potrivit analizei ING, BNR va „privii peste” vârful inflaționist, considerându-l un șoc temporar legat de măsurile fiscale și creșterile de prețuri la energie. Aceasta va prefera să se concentreze pe gestionarea lichidității pentru a stabiliza economia, mai degrabă decât să adopte măsuri drastice care ar putea afecta și mai mult cererea internă.

În această direcție, ING estimează că tăierile de dobânzi vor deveni o posibilitate doar din al doilea trimestru al anului 2026, în funcție de evoluția inflației și a condițiilor economice globale. Totodată, în a doua jumătate a anului 2026, efectele de bază și o cerere mai slabă ar trebui să aducă inflația mai aproape de 4%.

Gestionarea lichidității și impactul asupra leului

În timp ce rata de politică monetară rămâne neschimbată, economiștii ING cred că BNR ar putea apela la „relaxarea neoficială” a pieței prin gestionarea lichidității. În ultimele luni, BNR a adoptat măsuri pentru a stabiliza leul, dar este posibil ca Banca să permită o revenire a lichidității, ceea ce ar reduce presiunea asupra pieței de capital fără a modifica rata dobânzii. Aceste măsuri ar putea sprijini o ușoară reducere a ratelor de pe piața interbancară și ar menține stabilitatea pieței monetare, în ciuda condițiilor economice mai stricte generate de măsurile fiscale.

Leul rămâne stabil, dar presiunea inflaționistă rămâne

Leul românesc s-a stabilizat în intervalul 5.060-5.080 de la începutul lunii iulie și nu este de așteptat să depășească aceste limite pe termen scurt, decât în caz de șocuri interne sau externe semnificative, arată economiștii ING. În ciuda presiunilor inflaționiste și ale deficitului de cont curent, BNR va căuta să protejeze moneda națională prin măsuri de stabilizare și prin menținerea unui control mai strict asupra lichidității.

Atenția va fi pe următorul raport al inflației

Ședința din 8 august poate fi considerată un „non-eveniment” din punct de vedere al schimbărilor de politică monetară, notează analiștii, însă este importantă deoarece precede publicarea Raportului privind Inflația din august. Acest raport va reflecta impactul măsurilor fiscale recente și va oferi noi prognoze despre inflație și evoluțiile economice pentru perioada următoare.

„În concluzie, BNR va continua să își mențină politica neschimbată, iar tăierile de dobânzi vor rămâne o posibilitate doar pentru 2026, în condițiile în care procesul de dezinflație se află pe drumul cel bun”, punctează Frantisek Taborsky – EMEA FX & FI Strategist ING, Valentin Tataru- Chief Economist ING si Stefan Posea Economist ING.

