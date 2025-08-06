Banca Transilvania finanțează cu peste 16 milioane de euro URBANO Shopping & Living. Cum va arăta cel mai mare parc comercial din Transilvania, ce integrează inclusiv o componentă verde sustenabilă

Banca Transilvania sprijină dezvoltarea celui mai mare parc comercial din Transilvania, URBANO Shopping & Living, printr-o finanțare de peste 16 milioane de euro. Proiect al URBANO Group, acesta va transforma, începând cu anul viitor, localitatea Florești (județul Cluj) într-un hub comercial și de divertisment.

Prin investiția totală de peste 100 milioane de euro, URBANO Group va contribui la creșterea comunității locale prin accesibilitate, mobilitate și soluții prietenoase cu mediul. Datorită amplasării, URBANO Shopping & Living va avea un public de proximitate de peste 150.000 de persoane.

Cosmin Călin: Susținem companiile românești care investesc în dezvoltare durabilă

„Susținem companiile românești care investesc în dezvoltare durabilă, iar URBANO Group este un exemplu în acest sens, cu care avem o colaborare foarte bună, de peste 15 ani. Ne bucurăm să avem ocazia de a contribui din nou – prin susținerea URBANO Shopping & Living – la dezvoltarea Clujului și a comunității locale.

Pe lângă impactul său imediat în comunitate, un astfel de proiect are potențialul de a dezvolta un adevărat ecosistem în jurul său, devenind astfel un punct de interes pentru dezvoltări imobiliare conexe, în etape ulterioare”, declară Cosmin Călin, Director Executiv Senior Companii Mari, Finanțări Structurate și Factoring, Banca Transilvania.

Alexandru Șerban: URBANO Shopping & Living va reflecta viziunea și valorile echipei noastre: dezvoltări integrate, sustenabile, dedicate comunității

”Prin această investiție în noul parc comercial dorim să generăm un impact reprezentativ pentru locuitorii din vestul Zonei Metropolitane Cluj. URBANO Shopping & Living va reflecta viziunea și valorile echipei noastre: dezvoltări integrate, sustenabile, dedicate comunității. Finanțarea acordată de Banca Transilvania validează principiile noastre de investiții și confirmă parteneriatul de lungă durată pentru succesul proiectului”, afirmă Alexandru Șerban, cofondator URBANO Group.

O componentă verde sustenabilă: 5 hectare de spații verzi și soluții eco-friendly la URBANO Shopping & Living

URBANO Shopping & Living va însemna atracții comerciale și de divertisment, pe o suprafață de 25 de hectare: magazin de bricolaj, hipermarket cash&carry, decorațiuni, îmbrăcăminte, încălțăminte, sănătate și frumusețe, sport, electronice, jucării, cafenele, cofetării, restaurante drive-in, spații de birouri și săli de evenimente.

Cel mai mare parc comercial din Transilvania va genera peste 500 de locuri de muncă pe parcursul realizării acestuia, precum și ulterior.

Pe lângă impactul economic și social, parcul are o componentă verde datorită soluțiilor integrate, prietenoase cu mediul și atente la confortul comunității locale, însemnând peste 5 hectare de spații verzi, management energetic eficient, soluții de energie din surse regenerabile sau stații de încărcare pentru biciclete și mașini electrice.

Despre URBANO Group

URBANO Group este activ din 2016, în Cluj-Napoca și în Zona Metropolitană Cluj. Are în portofoliu proiecte premium în domenii precum: logistic-industrial, rezidențial și comercial, concentrându-se pe generarea de schimbări pozitive în comunitate prin revitalizarea zonelor urbane și periurbane.