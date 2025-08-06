Stiri de top

Sigurantaonline, proiectul național de prevenire a criminalității informatice inițiat de Asociația Română a Băncilor, Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică, prezent la Summer Well 2025 cu sprijinul Orange

Proiectul național de prevenire a criminalității informatice #SigurantaOnline, inițiat de Asociația Română a Băncilor (ARB), Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), este prezent la Summer Well, cu sprijinul Orange Romania, în perioada 8 – 10 august 2025, cu un set de mesaje educative menite să-i ajute pe tineri să se protejeze eficient în mediul digital.

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, și fraudele online, precum phishing-ul (mesaje false care par a veni de la bancă în care sunt solicitate date sensibile), spoofing-ul (impersonarea unui reprezentant de bancă sau a unei autorități prin apeluri telefonice) sau vishing-ul (clonarea vocii), devin tot mai sofisticate. Inițiatorii Proiectului #SigurantaOnline își propun, prin mesaje clare și accesibile, să informeze și să crească vigilența cetățenilor față de aceste amenințări reale.

La standul #SigurantaOnline, aflat în zona Orange din cadrul festivalului, participanții vor descoperi un spațiu unde siguranța digitală se îmbină cu tehnologia și creativitatea. Pe lângă mesajele esențiale pentru un comportament online responsabil, participanții vor putea testa o experiență interactivă: un AI photobooth care generează în timp real portrete personalizate, stilizate artistic, proiectate pe un ecran vizibil tuturor. Abordarea reprezintă un mix între tehnologie, cunoaștere digitală și divertisment – o experiență memorabilă care transformă un simplu selfie într-o prezență de festival.

Pe durata festivalului participanții vor găsi mesaje educative clare, adaptate ritmului și sensibilităților tinerilor, cu sfaturi esențiale pentru a se proteja în mediul digital: evitarea accesării linkurilor neverificate, păstrarea confidențialității parolelor, recomandarea de a păstra secrete parolele de logare la aplicațiile de Internet/Mobile Banking, recunoașterea e-mailurilor false care par să vină de la bănci sau autorități și evitarea plăților pe rețele Wi-Fi publice, nesigure.

Proiectul național de educație digitală #SigurantaOnline este menit să ofere cele mai bune practici de securitate cibernetică, prin accesarea platformei sigurantaonline.ro, pentru a evita ca utilizatori din România să devină victime ale fraudelor informatice, iar acum își aduce mesajele direct în spațiul festivalier, pentru a ajunge cât mai aproape de un public tânăr, într-un mod natural și relevant.

