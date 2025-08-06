Fuziunea dintre UniCredit Bank și Alpha Bank România va avea loc pe 15 august. Ce trebuie să știe clienții și din ce dată vor avea acces complet la servicii

Începând din data de 4 noiembrie 2024, Alpha Bank România este parte a Grupului UniCredit, iar fuziunea dintre cele două bănci este planificată pentru data de 15 august 2025 urmând ca, ulterior acestei date, să existe o singură bancă, mai puternică și mai bine poziționată pentru viitor.

Astfel, activitățile aferente transferului portofoliului de clienți persoane fizice și juridice, de produse și de servicii de la Alpha Bank România S. A. (Alpha Bank România) la UniCredit Bank S.A. (UniCredit Bank), ca efect al fuziunii prin absorbție a Alpha Bank în cadrul UniCredit Bank, sunt planificate a avea loc în perioada 14 august 2025, ora 12.00 – 18 august 2025, ora 06.00 (sub rezerva finalizării procedurilor legale prealabile).

Prin urmare, clienții Alpha Bank România vor avea acces complet la produsele și serviciile transferate la UniCredit începând cu data de 18 august 2025, anunță UniCredit.



În intervalul menționat mai sus, în care se vor desfășura operațiuni tehnice legate de realizarea fuziunii, bancile vor depune toate eforturile pentru a asigura disponibilitatea graduală și în cel mai scurt timp posibil, a produselor și serviciilor preluate de UniCredit Bank de la Alpha Bank România.

UniCredit: procesul de transfer va implica anumite limitări sau indisponibilități temporare pentru unele produse și servicii

Potrivit UniCredit, „procesul de transfer va implica anumite limitări sau indisponibilități temporare ale accesului la unele produse, servicii sau funcționalități ale acestora, de aceea recomandăm clienților Alpha Bank România să efectueze toate operațiunile bancare urgente în timp util, ținând cont de următorul calendar:

•Sucursalele Alpha Bank România vor funcționa până la data de 14 august 2025, ora 15:00, cu mențiunea că accesul la casieriile băncii va fi permis doar până la ora 12:00. Începând cu data de 18 august 2025, aceste unități își vor relua activitatea zilnică sub marca UniCredit.

•Canalele digitale ale Alpha Bank România vor putea fi utilizate până la data de 14 august 2025, ora 17:00. Clienții își pot activa deja canalele digitale UniCredit Bank, astfel încât să le poată utiliza începând cu data de 18 august 2025, ora 06:00.

•Conturile deschise la Alpha Bank România vor putea fi utilizate până cel târziu la data de 14 august 2025, iar termenul limită pentru fiecare monedă, modalitate de decontare, tip și instrument de plată poate fi consultat aici. Noile coduri IBAN ale conturilor preluate la UniCredit pot fi găsite oricând folosind convertorul disponibil pe www.unicredit.ro/alphabank.

•Cardurile emise de Alpha Bank România (inclusiv cele evrixa!) vor funcționa pentru plăți și retrageri de numerar pâna la data de 14 august, ora 23:50, iar pentru operațiunile de depunere numerar până la data de 14 august, ora 17:30. Începand din 15 august, ora 06:00 (carduri de debit) și ora 11:00 (carduri de credit) vor putea fi folosite doar noile carduri UniCredit, care le înlocuiesc pe cele de la Alpha Bank România. Cardurile au fost deja livrate clienților și pot fi activate la orice ATM (accesând opțiunea de schimbare PIN) sau sunând la call-center 021 200 2752/021 200 2020″.



Toate informațiile utile despre fuziunea dintre UniCredit Bank și Alpha Bank România se găsesc pe www.unicredit.ro/alphabank, iar o echipă dedicată răspunde non-stop la întrebările clienților la numărul de telefon 021 200 2752 sau la adresa de e-mail bineaivenit@unicredit.ro.

UniCredit recomandă atenție. Există riscuri privind fraudele bancare

Recomandăm ferm cliențiilor să rămână vigilenți, deoarece există riscul de a se confrunta cu tentative de fraude bancare. Aceste tentative pot apărea sub diferite forme: mesaje înșelătoare, apeluri suspecte sau metode ascunse de a obține acces neautorizat la conturi bancare. Reguli de bază pentru a evita aceste situații, se regăsesc pe site-ul UniCredit Bank “Despre noi/Securitate”.

Clienții preluați de la Alpha Bank România se vor bucura de expertiză financiară îmbunătățită, o rețea extinsă de sucursale și bancomate, tehnologie bancară de ultimă generație.

