Garanti BBVA România lansează o nouă campanie integrată: „Cu optimism, SE POATE!”. Banca promovează creditul de nevoi personale cu 0% dobândă și 0 comision, disponibil în agenții pentru toți clienții și online, exclusiv pentru clienții noi

Garanti BBVA România își continuă demersul strategic de comunicare cu o nouă campanie integrată: „Cu optimism, SE POATE!”. Banca promovează creditul de nevoi personale cu 0% dobândă și 0 comision, disponibil în agenții pentru toți clienții și online, exclusiv pentru clienții noi.

Un mesaj direct: creditarea poate fi simplă și accesibilăUn statement de încredere și speranță în vremuri dificileSpot TV și comunicare integrată în toată țara

Un mesaj direct: creditarea poate fi simplă și accesibilă

Noua campanie semnată de agenția Oxygen pune accent pe empatie, soluții reale și optimism, într-un context economic incert. Creditul promovat – cu dobândă 0% și fără comision – vine ca un răspuns la nevoile consumatorilor care caută transparență, rapiditate și digitalizare.

Disponibil atât în agențiile băncii, cât și în aplicația de Mobile Banking pentru clienții noi, produsul se evidențiază prin caracterul său unic în piață: o soluție fără costuri ascunse, adaptată vremurilor, potrivit băncii.

Un statement de încredere și speranță în vremuri dificile

„Ne-am dorit o campanie care să transmită în mod clar avantajele creditului, dar și un sentiment de speranță într-un context economic provocator. Așa a apărut ideea «Cu optimism, SE POATE!» – un statement de încredere și un reminder că există soluții moderne, digitale și fără dobândă”, a explicat Denisa Armașu, Group Account Director Oxygen.

Campania reia mesajul principal al platformei „La Garanti BBVA, SE POATE!” și îl duce mai departe printr-o execuție pozitivă și prietenoasă, centrată pe nevoile reale ale clientului.

Spot TV și comunicare integrată în toată țara

Mesajul campaniei este transmis printr-un mix complet de canale: spot TV, radio, cinema, digital, social media, branding în metrou și materiale de promovare în rețeaua de agenții Garanti BBVA.

Spotul video, ilustrează modul în care banca transformă birocrația în accesibilitate, iar așteptarea în soluții rapide. Vocea brandului este empatică, realistă și orientată spre client, consolidând ideea că „SE POATE” – mai ales atunci când există sprijinul potrivit.

Vezi aici clipul video al campaniei: https://youtu.be/ramtY_iPD6M?si=1Nlx2rR_-Gopkyld

By Gabriela Dinu
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
