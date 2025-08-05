BCR integrează Visa Click to Pay în aplicația de digital banking George. Petruț Lixandru: ”Este o completare firească a multiplelor funcționalități digitale din George, menită să le ofere clienților o experiență bancară tot mai fluidă și intuitivă”

Stiri de top

Petruț Lixandru

BCR integrează în aplicația de digital banking George funcționalitatea Visa Click to Pay, oferind clienților o modalitate de plată online mai simplă, mai sigură și complet digitală, fără introducerea manuală a datelor cardului, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Noua opțiune este disponibilă începând cu 31 iulie 2025 și poate fi activată direct din aplicația George, în secțiunea „Opțiuni” aferentă cardului Visa. Înrolarea este valabilă pentru toți clienții persoane fizice și juridice (PFA și microîntreprinderi) care dețin un card Visa de debit sau de credit, în lei sau valută, și care au declarat un număr de telefon mobil și o adresă de e-mail validă.

„Prin această funcționalitate, aducem plățile online la un nou nivel de simplitate și siguranță, direct în aplicația George. Este o completare firească a multiplelor funcționalități digitale din George, menită să le ofere clienților o experiență bancară tot mai fluidă și intuitivă.”, a menționat Petruț Lixandru, Director Executiv Adjunct Distribuție Retail, BCR

„Pe măsură ce comerțul digital evoluează, valoarea oferită clienților depinde tot mai mult de inovație și de extinderea la nivel global. Visa Click to Pay stabilește un nou standard pentru tranzacțiile online prin simplificarea procesului de plată. Visa Click to Pay folosește tokenuri pentru a face tranzacțiile mai sigure și mai ușoare. Visa are o poziție unică pentru a oferi tehnologia și scalabilitatea necesare asigurării unei funcționări eficiente și sigure a soluției Click to Pay. Obiectivul nostru este ca Visa Click to Pay să devină o opțiune disponibilă pe scară largă pentru tranzacțiile online, aducând beneficii și în rândul comercianților. Estimările Visa arată că un retailer european care integrează Click to Pay în procesul de checkout online poate înregistra creșteri ale veniturilor de până la 30% .”, a evidențiat Elena Ungureanu, Country Manager, Visa România

Cum funcționează?

  1. Activare: După logarea în George, clienții pot activa Visa Click to Pay din setările cardului Visa.
  2. Plată: Cardul înrolat poate fi utilizat pentru plăți online la comercianții care afișează iconița Visa Click to Pay.
  3. Administrare: Din aplicație, utilizatorii pot vizualiza datele asociate soluției de plată, pot dezactiva cardul sau pot șterge profilul Visa Click to Pay.

Prin această integrare, BCR continuă să dezvolte un ecosistem digital modern în George, care dispune, în prezent, de aproape 350 de funcționalități, atât pentru persoane fizice, cât și pentru antreprenori.

