FOTO. 20.000 de români au celebrat performanța lui David Popovici alături de Raiffeisen Bank, în cadrul evenimentului „Străzi deschise”

Raiffeisen Bank a transformat weekendul trecut într-o adevărată sărbătoare în cinstea campionului David Popovici. La doar câteva zile după ce înotătorul român a cucerit aurul la 200 și 100 de metri liber, la Campionatul Mondial din Singapore, mii de oameni i-au transmis mesaje de apreciere în cadrul evenimentului „Străzi deschise – București, Promenadă Urbană”.

Contents
Quiz interactiv și galerie foto digitală dedicată campionuluiLaura Mihăilă: Vrem să-i oferim nu doar recunoaștere, ci și o conexiune sinceră cu cei care îl admirăEmoție, energie și recunoștință: un weekend pentru campion

Peste 20.000 de participanți s-au bucurat de atmosfera creată de Raiffeisen Bank, partener principal al evenimentului.


Quiz interactiv și galerie foto digitală dedicată campionului

Pe esplanada Teatrului Odeon, fanii lui David Popovici au fost invitați să participe la Yellow Quiz Evenings – o ediție specială care le-a testat cunoștințele despre cariera și succesele tânărului sportiv. Iar câștigătorii s-au bucurat de premiile oferite de Raiffeisen Bank.

În fața Cercului Militar Național, participanții au descoperit o zonă multimedia dedicată campionului, cu un panou foto și două ecrane uriașe care au proiectat mesaje emoționante. Peste 1.500 de imagini au fost realizate de un fotograf profesionist, iar fiecare fotografie a fost integrată într-un colaj vizual unic – Mosaic Wall – simbol al legăturii dintre comunitate și eroul din bazin.


Laura Mihăilă: Vrem să-i oferim nu doar recunoaștere, ci și o conexiune sinceră cu cei care îl admiră

„Susținem performanța și stilul de viață sănătos în toate inițiativele noastre. David ne inspiră pe fiecare dintre noi atât prin talentul său cât și prin modestie și autenticitate. El este un simbol al noii generații și suntem mândri să îi fim alături. Prin aceste evenimente, vrem să-i oferim nu doar recunoaștere, ci și o conexiune sinceră cu cei care îl admiră. Este felul nostru de a spune: suntem mândri și credem că prin el viitorul sportului românesc arată mai bine ca niciodată.”, declară Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Emoție, energie și recunoștință: un weekend pentru campion

Pentru Raiffeisen, astfel de acțiuni demonstrează că banca nu sprijină doar excelența sportivă, ci și valorile care inspiră o întreagă generație.

