În 2024, ING Bank a realizat un profit de 6,4 miliarde euro, după o creștere comercială solidă. Câți clienți noi a câștigat pe piața din România

ING Bank a încheiat anul 2024 cu un profit net de 6,392 miliarde euro și un profit înainte de taxe de 9,3 miliarde euro, reflectând o creștere puternică pe toate segmentele de business. Creșterea bazei de clienți, expansiunea creditării și avansul depozitelor au fost principalele motoare ale acestui rezultat, anunță banca.

Creștere puternică a bazei de clienți și a depozitelor

Baza de clienți primari mobili a crescut cu 1,1 milioane, ajungând la 14,4 milioane în 2024.

Creditele nete acordate au crescut cu 28 miliarde euro (+4%), în timp ce depozitele nete au avansat cu 47 miliarde euro (+7%).

Venituri totale de 22,6 miliarde euro, cu o creștere de două cifre a veniturilor din comisioane, care au depășit pentru prima dată 4 miliarde euro.

Randament anual al capitalului propriu de 13,0%, cu un dividend final propus de 0,71 euro pe acțiune.

Campanii de atragere a clienților în mai multe piețe

Pentru a susține această creștere, ING a lansat mai multe campanii de atragere a clienților, oferind o gamă variată de stimulente. Astfel de campanii au fost desfășurate în Țările de Jos, Belgia, Germania, Spania, Polonia, Türkiye și România, contribuind semnificativ la expansiunea comercială pe parcursul anului.

ING România numără mai mulți clienți, deponenții băncii

Dacă după primele 9 luni din 2024, ING anunța 1,7 milioane de clienți, iar rezultatele pentru anul 2024 arată un număr în creștere pană la 1,8 milioane clienți.

La fel de bine arată și valoarea depozitelor care a crescut de la 11, 6 milione euro, cifrele la 9 luni, la 12,9 milioane euro, la final de 2024.

Reamintim că, în luna septembrie, ING Bank lansa Business Deals, o platformă în care antreprenorii au acces la oferte business to business, negociate de reprezentanții băncii, pentru nevoile afacerii lor. Clienții beneficiază de reduceri la o gamă largă de produse și servicii, de la facturare, la telefonie și internet, la aplicații dedicate managementului comenzilor și soluții de securitate cibernetică. Astfel, banca crescut baza de clienți antreprenori.

Performanțe solide în ultimul trimestru al anului

ING a înregistrat un profit înainte de taxe de 1,77 miliarde euro în T4 2024.

434.000 de clienți primari mobili noi în ultimele trei luni ale anului, cu creșteri în toate piețele.

Veniturile totale au rămas reziliente, fiind susținute de creșterea veniturilor din comisioane.

Costurile de risc s-au menținut sub media ciclului economic, reflectând o calitate solidă a activelor.

Rata CET1 a scăzut la 13,6% după distribuirea anunțată către acționari în octombrie.

Steven van Rijswijk: Sprijinim tranziția sustenabilă a clienților

„În 2024, am făcut progrese semnificative în implementarea strategiei noastre. Am accelerat creșterea, ne-am diversificat veniturile, am oferit valoare superioară clienților și am continuat să jucăm un rol de lider în sprijinirea tranziției sustenabile a acestora”, a declarat Steven van Rijswijk, CEO ING.

„Am reușit să creștem numărul clienților primari mobili cu 1,1 milioane, atingând 14,4 milioane de utilizatori, cu contribuții semnificative din Germania, Olanda, Spania și Polonia. Portofoliul de credite a crescut cu 28 miliarde euro, din care 19 miliarde euro provin din segmentul ipotecar, în special în Germania și Olanda. Depozitele au avansat cu 47 miliarde euro, toate țările din segmentul Retail și divizia Wholesale Banking contribuind la această evoluție.”

„Veniturile totale au atins un nivel record de 22,6 miliarde euro, iar profitul net s-a menținut la un nivel ridicat, de 6,4 miliarde euro, după un 2023 foarte puternic. Veniturile din comisioane au crescut cu 11% față de anul anterior, susținute de creșterea activelor administrate și de intensificarea activității de tranzacționare a clienților din Retail”, a spus CEO -ul grupului.

ING continuă investițiile în sustenabilitate

Sustenabilitatea rămâne o prioritate pentru ING, banca mobilizând 130 miliarde euro în finanțări sustenabile, în creștere față de 115 miliarde euro în 2023. Acest progres semnificativ aduce banca mai aproape de obiectivul de 150 miliarde euro anual până în 2027.

În Retail Banking, ING a susținut clienții cu ipoteci verzi, credite pentru renovări sustenabile și soluții digitale pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor. În segmentul Wholesale Banking, banca a avut discuții cu peste 1.600 de clienți despre planurile lor de tranziție ecologică.

Perspective pentru 2025. Trei direcții pentru ING

CEO-ul ING a subliniat că, deși perspectivele economice rămân fragmentate și instabilitatea geopolitică persistă, banca este bine poziționată pentru a-și continua creșterea. „Suntem încrezători că avem strategia potrivită pentru a genera valoare pentru toate părțile interesate, prin extinderea bazei de clienți, diversificarea veniturilor și sprijinirea tranziției sustenabile”, a transmis Van Rijswijk către acționari și clienți.

Citește si