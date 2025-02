UniCredit a fost desemnată Banca Globală a Anului 2024 de International Financing Review. Andrea Orcel: Am devenit punctul de referință pentru excelența bancară în Europa

UniCredit a fost desemnată Global Bank of the Year 2024 și EMEA Loan House 2024 de către IFR (International Financing Review). Este pentru a doua oară când UniCredit este numită Banca Anului în 2024, după ce a câștigat anterior premiile The Banker – Bank of the Year și Bank of the Year in Europe.

IFR a recunoscut UniCredit ca lider global, desemnându-l Global Bank of the Year și EMEA Loan House, la premiile sale IFR, ediția 2024

Câștigătorii au fost publicați pe site-ul www.ifre.com pe 5 februarie și în suplimentul IFR Awards. Premiile vor fi acordate în cadrul unui eveniment de gală, la Londra, pe 17 martie 2025.

Andrea Orcel: Am devenit punctul de referință pentru excelența bancară în Europa

Comentând premiile primite, Andrea Orcel, CEO UniCredit, a declarat: „Suntem extrem de mândri de aceste realizări și de ceea ce reprezintă ele pentru transformarea UniCredit. UniCredit este o instituție diferită astăzi și, întrucât încheiem prima fază a UniCredit Unlocked, depășindu-ne toate obiectivele, este o plăcere să reflectăm la cât de departe am ajuns.

Am devenit punctul de referință pentru excelența bancară în Europa datorită muncii asidue și devotamentului oamenilor noștri, care se străduiesc fără încetare să răspundă nevoilor clienților și comunităților lor. Acestea sunt premiile lor și ar trebui să fie foarte mândri de ceea ce au realizat.”

Cu peste patru decenii de activitate, International Financing Review este cel mai important furnizor mondial de informații despre piețele globale de capital. Echipa IFR realizează cea mai mare și cea mai experimentată publicație de pe piața de capital și cuprinde unii dintre cei mai experimentați jurnaliști și profesioniști recunoscuți de industrie. Publicația este credibilă în furnizarea de comentarii din partea experților imparțiali din toate centrele financiare majore ale lumii, asigurând un jurnalism de calitate.

Comentând premiile câștigate de UniCredit, Matthew Davies, redactor-șef IFR, a declarat:

„Acțiunile lui Andrea Orcel pe piața de fuziuni și achiziții au făcut valuri în întreaga presă. Cu siguranță, el a provocat autoritățile europene să se ridice la înălțimea declarațiilor lor, cu privire la uniunea bancară. Este esențial însă să nu trecem cu vederea revoluționarea activității UniCredit din ultimii ani. Grupul a trecut de la a fi un alergător de pluton în industria bancară europeană, la a fi un lider. Este mult mai profitabil, mult mai dinamic și mult mai antreprenorial decât a fost vreodată. Iar asta este o veste excelentă pentru clienții săi, dar și pentru sectorul bancar italian și european”.

În ultimii ani, UniCredit a lucrat neîncetat la transformarea sa culturală și industrială, angajându-se la schimbări fundamentale pentru a-și redefini viitorul, cu ambiția de a deveni Banca pentru viitorul Europei.

Excelența UniCredit a fost recunoscută și de prestigioasa revistă internațională The Banker, parte a grupului Financial Times, care a desemnat UniCredit drept Bank of the Year și Bank of the Year in Europe în 2024.

Deservind 15 milioane de clienți, pe 13 piețe din Europa, UniCredit rămâne concentrat pe susținerea clienților și angajaților săi, lucrând în același timp pentru a-și îndeplini scopul și a sprijini comunitățile să crească.