Mărțișoare de la Banca Transilvania. 10 zile de reduceri la credite, carduri, asigurări sau abonamente pentru festivalurile anului

Banca Transilvania anunță o nouă campanie de shopping bancar online, Sfatul Babelor, care are loc în perioada 29 februarie – 9 martie. Campania vine cu reduceri, beneficii și gratuități la credite, carduri de cumpărături, asigurări și leasing, dar și cu discount-uri la abonamente pentru festivalurile anului, Untold, Electric Castle și Nostalgia.

Conceptul campaniei este inspirat de sărbătoarea românească Babele, conform căreia românii își aleg o zi din perioada 1 – 9 martie, pentru a fi baba lor, ca indiciu al auspiciilor anului.

Detaliile ofertei:

•Cardurile de cumpărături Star Forte și Gold: 150 de lei cadou în puncte Star. Cardurile au un design nou, lansat în acest an.

•Cardurile de călătorii BT Flying Blue Classic și Premium: până la 4.000 Mile de bun venit (2.000 pentru Classic, 4.000 pentru Premium), precum și posibilitatea de a câștiga bilete de avion cu destinațiile Zanzibar și Londra;

•Credit de nevoi personale: dobândă fixă între 7,8% și 18,1%, redusă de la 8,4% și 18,5%, zero comision de analiză și cu asigurare de viață și șomaj;

•Credit imobiliar cu dobândă fixă introductorie pe 3 ani: 5,85%, zero comision de analiză și fără taxe de evaluare;

•Credit imobiliar cu dobândă fixă introductorie pe 5 ani: 5,9%, zero comision de analiză și fără taxe de evaluare;

•Overdraft: 9,47% dobândă variabilă (IRCC + 3,50%), redusă de la 14% (pentru persoanele care primesc venitul în cont BT; 17%/an pentru cei care nu primesc venitul în cont BT);

•Leasing auto: pentru persoanele fizice, 8,9%/an dobândă fixă (redusă de la 13,25%/an), iar pentru companii, 3,1%/an dobândă + EURIBOR 6M (redusă de la 3,80%/an dobândă + EURIBOR 6M).

AICI vezi ofertele propuse de BT.