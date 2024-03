BCR a înregistrat un profit net de 2,3 miliarde de lei , în creștere cu 33% față de anul precedent. Sergiu Manea: ”Rolul nostru este să mobilizăm resurse pentru a susține România ca forță economică a regiunii, prin consolidarea ecosistemului local de afaceri și prin dezvoltarea potențialului uman”

BCR a înregistrat în 2023 un profit net de 2,32 miliarde de lei (469 milioane de euro) in 2023, în creștere cu 33% față de 1,74 miliarde de lei (354 milioane de euro) în 2022, datorită unei performanțe operaționale îmbunătățite, susținută de un volum mai mare de afaceri cu clienții, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

“Pentru BCR, prosperitatea se construiește și prin educație financiară, mai departe de tot ce înseamnă o colaborare reală cu toți clienții și acces la o experiență bancară completă. Iar, astăzi, celebrăm 1 milion de români care au fost deschiși să poarte discuții sincere despre bani alături de noi. 650.000 de oameni și-au pus încrederea și au făcut pasul spre bazele educației financiare alături de Școala de Bani, în timp ce peste 400.000 de oameni au beneficiat de un plan financiar personalizat în ultimul an și jumătate, prin serviciul de coaching financiar BCR.

Aceste date vorbesc, în primul rând, despre construcție de valoare în timp, prin educație financiară și alegeri financiare inteligente. Sunt fundația pe care o avem pentru dezvoltarea unei societăți unde oamenii sunt mai încrezători și mai capabili să-și atingă obiectivele financiare. Mai departe, rolul nostru este să mobilizăm resurse pentru a susține România ca forță economică a regiunii, prin consolidarea ecosistemului local de afaceri și prin dezvoltarea potențialului uman. Pentru că absolut toți românii trebuie să aibă șanse echitabile să reușească și să fie apreciați în România, pentru că noi toți trebuie să fim parte din construcția de încredere și reziliență de țară”, a precizat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Bornele BCR din 2023

Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (Grupul BCR) a crescut cu 6,2% an pe an la 31 decembrie 2023.

Credite noi acordate în valoare de 8,7 miliarde de lei în 2023 către persoane fizice (credite ipotecare și de consum) și microîntreprinderi, cu o creștere a stocului de credite acordate microîntreprinderilor de 57% an pe an.

BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de 11,6 miliarde de lei în 2023, dintre care aproximativ 30% sunt destinate investițiilor. Numai pentru sectorul IMM, stocul de finanțări acordate de BCR Banca a crescut cu 6,1% an pe an la 31 decembrie 2023.

Peste o mie de companii, care creează aproximativ 250.000 de locuri de muncă, au fost finanțate de BCR în 2023.

Digitalizare accelerată

2,3 milioane de utilizatori ai ecosistemului digital George (internet banking și mobile banking), dintre care aproape 1,9 milioane sunt utilizatori activi ai aplicației George mobile cu o creștere de 13,7% an pe an.

CASA MEA este primul credit ipotecar online din România. BCR este singura bancă din România care oferă credit ipotecar pe flux 100% digital, direct din George, într-un mod simplu, transparent și rapid. De la momentul lansării, în August 2023, peste 500 de clienți au accesat această soluție, fie pentru achiziție credit sau rezervare ofertă.

75% din totalul produselor BCR pentru persoane fizice (deschidere de cont curent, credite ipotecare și de consum, cont de economii, depozite, asigurări și produse investiționale) sunt acordate pe flux 100% digital. În luna decembrie 2023, am înregistrat un record al vânzărilor digitale, cu 80% din total produselor vândute la nivel de bancă achiziționate pe flux 100% digital.

79% din totalul produselor de protecție și asigurare BCR au fost achiziționate pe flux 100% digital, direct din George, în creștere cu 52% față de 2022.

BCR este singura bancă din România care oferă clienților posibilitatea de a solicita aderarea la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus (Pilonul III), administrat de BCR Pensii, 100% online, direct din George, fără deplasare la bancă. De la momentul lansării, în octombrie 2023, am înregistrat o creștere de 41% a acțiunilor de aderare la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În plus, 1 din 4 români care deține un fond de pensie facultativă a ales BCR Pensii.

Peste 140.000 de companii sunt înrolate în George pentru afaceri, ecosistemul digital unic în România. În 2023, peste 65% dintre clienții eligibili și-au deschis relația cu banca prin Digital Onboarding, iar aproape 80% dintre liniile de credit standard pentru clienții microîntreprinderi au fost acordate prin Digital Overdraft.

65% dintre clienții eligibili pentru fluxul de actualizare a datelor (KYC) în George pentru afaceri și-au actualizat datele companiei în maxim 4 minute.

Peste 2.500 de credite digitale au fost acordate pentru microîntreprinderi de la lansarea George pentru afaceri

BCR a debutat pe piața internațională de capital cu o emisiune de euroobligațiuni verzi în valoare de 700 de milioane de euro, care a marcat o premieră pe piața financiar-bancară din România: cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative din țară și una dintre cele mai diversificate tranzacții din punct de vedere al distribuției de investitori la nivel european. Fondurile obținute au fost direcționate către proiecte de energie regenerabilă, credite ipotecare verzi și clădiri verzi.

Aproximativ 2 miliarde de lei (400 milioane de euro) în finanțări verzi pentru clienții retail și corporate în 2023.

Mai mult de 600 milioane de lei (120 milioane de euro) finanțări în 2023 pentru achiziția de locuințe cu certificat de performanță energetică clasa A. Produsul ipotecar Casa Mea Natura a reprezentat 51% din creditele ipotecare noi, acordate în 2023.

100% din cardurile emise de BCR începând din luna ianuarie 2023, pentru clienții persoane fizice și companii, sunt pe suport fizic prietenos cu mediul, din plastic reciclat sau material biodegradabil. BCR a început emiterea cardurilor prietenoase cu mediul încă din 2021, iar până în acest moment aproximativ 70% din portofoliu este emis pe material sustenabil.

Educație și prevenție financiară pentru tot ciclul de viață

1 milion de români educați de români prin programele de educație financiară BCR – Școala de Bani și Coaching Financiar

650.000 de copii, adolescenți, tineri și adulți sunt absolvenți Școala de Bani. Proiectul a fost lansat în 2016 și a devenit cel mai amplu program de educație financiară din România, ajutând românii să aibă o relație mai bună cu banii și să ia decizii financiare inteligente.

400.000 de români au beneficiat de un plan financiar personalizat prin Financial Coach. Prin acest demers de consiliere financiară, care poate fi accesat gratuit, ne dorim să oferim românilor perspectiva pe termen lung a planificării financiare și necesitatea prevenției pentru situații neprevăzute. Serviciul este unic în România și se bazează pe o platformă inovatoare de analiză de date, concepută în laboratoarele digitale ale BCR. Doar în 2023, peste 360.000 de persoane – clienți și non-clienți – au beneficiat de un plan financiar personalizat și de soluții concrete pentru planurile și obiectivele lor de viață.

34% dintre clienții care au beneficiat de coaching financiar în 2023 au aplicat deja obiectivele de economisire pe care le-au setat în cadrul sesiunii, în timp ce 39% au luat în considerare pensia privată pentru confortul financiar după retragerea din activitate.

Proiectul educațional pilot LifeLab, dezvoltat de BCR prin Școala de Bani, care are ca scop introducerea elementelor de educație financiară în toate ciclurile de învățământ, în cadrul diferitelor discipline școlare, a obținut rezultate remarcabile în anul școlar 2022-2023, în cele două școli din România unde s-a derulat – Colegiul Național „Dinicu Golescu”, Câmpulung Muscel și Școala Generală Nr. 1 din Poiana Mărului. Cu participarea a 65 de profesori și 1.200 de elevi, la evaluarea finală am înregistrat o creștere de 19% a cunoștințelor financiare ale elevilor din ciclul gimnazial și o majorare de 15% a cunoștințelor celor din ciclul liceal. Astfel, LifeLab continuă și în anul școlar 2023-2024 și a fost extins în 10 școli din 4 județe din România: Brașov, Mureș, Prahova și Suceava.

Peste 2.000 de oameni au beneficiat de 60 de ateliere de educație financiară și digitală în cadrul campaniei „Buna Ziua, Schimbare!”, demersul de accelerare a gradului de bancarizare și a nivelului de educație financiară în mediul rural, prin unitatea mobilă BCR. Pe parcursul anului trecut, unitatea mobilă a făcut peste 5.000 de kilometri și a ajuns în 12 localități din România – Băleni (jud. Dâmbovița), Brezoi (jud. Vâlcea), Săliște și Tălmaciu (jud. Sibiu), Băile Felix (jud. Bihor), Ilva Mică (jud. Bistrița-Năsăud), Marginea (jud. Suceava), Matca (jud. Galați), Vânători și Săbăoani (jud. Neamț), Stâlpeni (jud. Argeș) și Brezoi (Timiș), pentru a oferi locuitorilor acces la servicii și produse bancare, dar și la ateliere de educație financiară.

Digitalizare accelerată și transformarea interacțiunilor cu clienții

BCR a fost unul dintre Deținătorii Registrului de Subscrieri în cadrul Ofertei Publice de Vânzare Hidroelectrica și a oferit investitorilor retail cele mai multe opțiuni de tranzacționare: 100% digital prin George și aplicația BCR Broker, prin telefon sau direct în unitățile BCR.

Vânzări digitale record în George

Creștere susținută, cu 25%, a tranzacțiilor în George față de 2022

Aproape 90% din totalul creditelor de nevoi personale, cardurilor de credit și al produselor de tip descoperit de cont au fost acordate pe flux 100% digital prin George în 2023

20% creștere a vânzărilor digitale pentru produsele de creditare față de 2022

99% dintre conturile de economii și aproape 80% dintre depozite sunt deschise pe flux 100% digital

În 2023 am introdus George ID, o soluție integrată care înlocuiește soluția eToken, prin care utilizatorii George se pot bucura de o experiență de log-in simplă și rapidă.

Lunar, peste 2 milioane de sfaturi de educație financiară sunt distribuite prin George Tips, funcționalitatea George care oferă informații personalizate utilizatorilor pe baza comportamentului lor tranzacțional. Sfaturile contribuie la îmbunătățirea vieții financiare și acoperă monitorizarea tranzacțiilor, obiceiurile de consum, soluții pentru optimizarea numerarului sau funcționalități noi George.

BCR și Auchan au lansat prima soluție digitală din România pentru plata salariului în avans. Noua funcționalitate le permite angajaților Auchan să aibă acces imediat la cel mult 50% din salariul aferent zilelor deja lucrate, ori de câte ori au nevoie, indiferent dacă își încasează sau nu salariul la BCR. Banii se primesc imediat, fără niciun cost, prin platforma digitală George, soluția fiind disponibilă 24/7.

Peste 22.000 de copii au acces la aplicația George Junior, care scalează experiența George pentru copiii între 7 și 14 ani și oferă soluții de educație financiară. Aplicația poate fi gestionată și de părinți, din George, oferind control parental și transparență în gestionarea finanțelor copiilor.

Am continuat dezvoltarea sistemului de open banking în 2023, iar contul George poate fi deschis acum, pe flux 100% digital, din aplicațiile Lidl Plus, Kaufland și Vodafone. Peste 2.000 de conturi au fost deschise în cadrul acestor parteneriate, iar clienții au primit bani înapoi la cumpărăturile făcute în rețeaua de magazine a partenerilor noștri.

George Moneyback, programul de loialitate care oferă bani înapoi clienților BCR care folosesc plata cu cardul, a ajuns la peste 1 milion de utilizatori. De la lansare, peste 21 milioane de lei s-au întors înapoi în buzunarul clienților BCR prin acest sistem inteligent de cumpărături, care asigură discounturi la peste 100 de comercianți din domenii variate – hypermarketuri, magazine IT&C, benzinării, farmacii, librării și multe altele.

Magazinul George are un nou design din luna iulie 2023 și pune la dispoziția clienților un portofoliu de oferte speciale în diferite domenii: Sănătate (MedLife, Regina Maria), Securitate cibernetică (Bitdefender), Soluții digitale (semnătură digitală Trans Sped pentru persoane fizice și companii), Juridic (Avocatnet.ro), Mobilitate (Splash), Servicii (Edenred), Online Payments (Global Payments), Leasing (Financiar Auto, Echipamente), Telecomunicații (Vodafone), Soluții de facturare (Banqup – platforma de administrare, facturare și plăți electronice pentru antreprenori) și Consultanță și Servicii de Afaceri (Regnet – care oferă posibilitatea de înființare și modificare statut firmă online).

Peste 138 milioane de tranzacții cu plăți digitale în transportul public s-au înregistrat, în ultimii cinci ani, dintre care peste 53 milioane în 2023, în creștere cu 32% față de 2022. BCR a implementat soluția de plată contactless în 17 orașe din România, inclusiv București.

BCR a implementat în premieră, la Pitești, în august 2023, prima soluție de abonament de transport public asociat cardului bancar. România este în topul primelor țări din Europa în ceea ce privește tranzacțiile la abonamente de transport care pot fi utilizate direct de pe cardul bancar de pe care au fost cumpărate.

Mai mult de 1,5 milioane de tranzacții, în valoare totală de 43 milioane lei, au avut loc de la implementarea sistemului de plată inteligentă pentru parcările de la terminalele Aeroportului Internațional Henri Coandă. Soluția inteligentă implementată de BCR permite oricărei persoane să plătească parcarea la aeroport contactless, cu cardul bancar sau cu orice dispozitiv inteligent care permite plata prin tehnologia NFC, într-un mod extrem de simplu și rapid, atât la terminalele de plată, cât și direct la barierele de acces.

Am continuat dezvoltarea unităților pe baza unui model ce transformă agenția bancară într-un centru de dialog financiar și am ajuns la un număr de 49 de unități modernizate astfel. În 2023, am deschis 12 hub-uri noi pe acest model în Cluj, Bacău, Galați, Ploiești, Târgu-Jiu, Craiova, Brașov și București, urmând planul investițional atât în modernizarea spațiului, cât și prin echiparea cu tehnologie de ultimă generație.

Operațiunile contactless de retragere numerar de la bancomatele și multifuncționalele BCR sunt implementate la 807 echipamente BCR din întreaga țară, iar retragerea numerarului în euro este disponibilă la 327 de MFM-uri și ATM-uri de pe teritoriul României.

Integrarea digitală a continuat și în zona de Contact Center prin:

chatbot-ul ADA, asistentul virtual BCR, care este disponibil pe www.bcr.ro/ADA, George Web și George Mobile. ADA a purtat peste 864.650 de conversații în 2023, iar în aproximativ 43% dintre acestea a oferit informații personalizate fără intervenție umană, prin self service, despre produsele și serviciile clienților.

IVR-ul conversațional, meniul interactiv prin care preluăm apelurile în Contact Center, a oferit aproximativ 325.000 de informații personalizate fără intervenție umană.

Voice ID, autentificarea biometrică prin amprenta vocală într-o convorbire liberă în apelurile din Contact Center. În 2023, aproximativ 550.000 de clienți s-au autentificat prin Voice ID, simplu, sigur și rapid.

De la finalul anului 2023, autentificăm direct și clienții care apelează din George, zona de Contact.

Impactul BCR în economie și societate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 8,7 miliarde de lei în 2023, cu o creștere a stocului de credite acordate microîntreprinderilor de 57% an pe an. Atât stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală au crescut cu 3,4% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) au crescut cu 6,1% an pe an.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 11,6 miliarde de lei în 2023, dintre care aproximativ 30% sunt destinate investițiilor. Stocul de finanțări acordate de BCR Banca sectorului IMM a crescut cu 6,1% an pe an la 31 decembrie 2023.

Portofoliul de finanțări acordate clienților BCR Leasing a ajuns în 2023 la o valoare de 4,10 miliarde de lei (829 milioane de euro), cu o creștere de 17% a finanțărilor noi comparativ cu 2022. Subsidiara de leasing a BCR a continuat susținerea mediului antreprenorial românesc, finanțând, doar în 2023, prin soluții proprii, peste 11.000 de companii din diverse domenii de activitate, care creează peste 250.000 de locuri de muncă.

Cu un portofoliu dinamic de clienți și cu o strategie de susținere proactivă a electromobilității, BCR Leasing a înregistrat o creștere de 67% a volumului de vânzări pentru finanțările verzi în 2023. De altfel, BCR Leasing a facilitat accesul digital la oferte sustenabile pentru finanțarea vehiculelor electrice pentru clienții persoane fizice și microîntreprinderi, direct din George. Integrarea digitală a continuat și prin chatbot-ul LEA, asistentul virtual BCR Leasing care a purtat peste 3.800 de conversații în 2023, dintre care aproximativ 500 au fost solicitări de finanțare.

În 2023, BCR Social Finance a finanțat mai mult de 1.700 de microîntreprinderi și ONG-uri, susținând peste 4.800 de locuri de muncă. Implicarea în dezvoltarea mediului ONG a continuat și prin lansarea AmpliFY ONG, un proiect multianual de creștere a impactului ONG-urilor din România, care oferă acces la o rețea extinsă de resurse, potențiali parteneri și mentori, dar și la programe educaționale menite să dezvolte capacitățile organizațiilor societății civile. În plus, în 2023, BCR Social Finance IFN S.A. a acordat 138 de credite StudyUP pentru formare continuă prin cursuri universitare, de masterat, doctorat sau specializare, susținând educația pe tot parcursul de viață.

INNOVX-BCR, programul dedicat afacerilor din tehnologie, a ajuns la 185 companii accelerate, din 3.119 de aplicanți la program, odată cu finalizarea bootcamp-ului dedicat cohortei de SCALEUPS 2023. În septembrie 2023, programul InnovX-BCR a lansar cu succes cohorta de Scaleups, care a atras participarea a 18 companii în faza de pre-accelerare. Dintre acestea, 10 companii au fost selectate să avanseze în faza de accelerare, fiind un succes semnificativ pentru dezvoltarea mediului antreprenorial. InnovX-BCR este recunoscut pentru că atrage companii care creează inovație în sectoare diferite – de la e-commerce, gaming, cloud, telecomunicații, health, deeptech, energie și proptech – și contribuie la dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial divers și dinamic.

La finalul anului 2023, BCR a anunțat și lansarea BCR Seed Starter, prima companie de capital de risc corporativ (CVC) a unei bănci din România, dedicată investițiilor de tip equity în startup-uri de tehnologie. Cu un angajament financiar pentru investiții de 5 milioane de euro în următorii cinci ani, BCR Seed Starter are ca obiectiv furnizarea de capital pentru un portofoliu de startup-uri inovatoare, care au potențialul de a optimiza procesele bancare interne, de a îmbunătăți portofoliul de servicii oferite clienților BCR sau de a susține integrarea standardelor ESG.

Performanța financiară a Grupului BCR în 2023

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 17,2% până la 3.206 milioane de lei (648 milioane de euro) în 2023, de la 2.735 milioane de lei (555 milioane de euro) în 2022, pe fondul unor venituri operaționale mai mari, parțial compensate de cheltuieli operaționale mai ridicate.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 24,0% până la 3.656 milioane de lei (739 milioane de euro) în 2023, de la 2.949 milioane de lei (598 milioane de euro) în 2022, determinat de un volum mai mare de business împreună cu dobânzi mai mari pe piața monetară.

Venitul net din comisioane s-a îmbunătățit cu 7,2% până la 1.013 milioane de lei (205 milioane de euro) în 2023, de la 944 milioane de lei (191 milioane de euro) în 2022, determinat de venituri din comisioane mai mari din creditarea corporate cât și din operațiuni cu titluri de valoare și asigurări.

Rezultatul net din tranzacționare a scăzut cu 12,5% până la 552 milioane de lei (112 milioane de euro) în 2023, de la 630 milioane de lei (128 milioane de euro) în 2022, determinat de o activitate de tranzacționare mai redusă.

Venitul operațional a crescut cu 14,3% până la 5.273 milioane de lei (1.066 milioane de euro) în 2023, de la 4.615 milioane de lei (936 milioane de euro) în 2022, determinat de venituri nete din dobânzi și venituri nete din comisioane mai mari.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 2.067 milioane de lei (418 milioane de euro) în 2023, în creștere cu 9,9% în comparație cu 1.880 milioane de lei (381 milioane de euro) în 2022, determinat de cheltuieli cu personalul mai mari generate de mediul inflaționist. În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 39,2% în 2023, față de 40,7% în 2022.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare de provizion de 46 milioane de lei (9 milioane de euro) în 2023, comparativ cu o alocare de 394 milioane de lei (80 milioane de euro) în 2022. Rezultatul curent a constat în principal din provizioane de portofoliu înregistrate pentru creditele performante, în timp ce eliberările de provizioane determinate de activitățile de colectare pe ambele segmente retail și corporate au compensat în totalitate nivelul normal de alocări pentru noi credite neperformante.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,9% în decembrie 2023, stabil față de nivelul de 2,8% înregistrat în decembrie 2022. Această evoluție reflectă volumul recuperărilor și al creditelor redevenite performante pe ambele segmente retail și corporate, care au compensat ritmul normal de formare de noi credite neperformante. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante a atins nivelul de 168,7% în decembrie 2023.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 22,5% în decembrie 2023, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 20,8% (Grup BCR) în decembrie 2023 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 6,2% până la 58.743 milioane de lei (11.806 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2023 de la 55.329 milioane de lei (11.179 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2022, susținute de ambele segmente retail și corporate.

Depozitele de la clienți au crescut cu 3,8% până la 78.482 milioane de lei (15.773 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2023 de la 75.589 milioane de lei (15.272 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2022, susținute atât de creșterea depozitelor retail, cât și a celor corporate.