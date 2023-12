Cine este Valentin Vancea, noul Director General al Patria Bank, și când își va prelua funcția

In reuniunea din luna decembrie 2023, Consiliul de Administratie al Patria Bank și-a informat investitorii ca mandatul dnului Suleyman Burak Yildiran, Director General, va inceta, prin acordul partilor. Astfel, Consiliul a decis numirea dlui. Valentin Grigore Vancea, care in prezent detine mandatul de Director General Adjunct Divizia Operatiuni si IT, pentru un mandat de 4 ani, in calitate de Director General.

Patria Bank – un nou CEO până în luna martie 2024

Potrivit bancii, mandatul actualului director ca inceta incepand cu data de aprobarii prealabile de catre Banca Nationala a Romaniei, dar nu mai tarziu de data de 12.03.2024, potrivit unui comunicat de presa.

Consiliul de Administratie ii multumeste dlui.Yildiran pentru activitatea sustinuta din ultimii 3 ani, de cand s-a alaturat echipei Patria Bank S.A., pentru aportul adus la imbunatatirea situatiei finanicare a Bancii, si ii ureaza succes in urmatoarele sale proiecte.

Numirea dlui. Valentin Grigore Vancea pentru exercitarea responsabilitatilor de Director General este sub conditia aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.

Mandatul se va exercita incepand cu data comunicarii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.

Cine este noul Director General

Pana la numirea sa, Valentin Vancea era Director General Adjunct IT & Operațiuni în Patria Bank, anterior a ocupat poziții în top managementul Nextebank și Volksbank România. Fiind specializat pe zona de operațiuni, IT și securitate informației, Vancea a fost Vicepreședinte al ANSSI (Asociația Națională pentru Securitatea Informației) și Director Executiv în cadrul Star Storage, coordonând segmentul de business development și strategie.

În perioada 1999 – 2006, a ocupat diferite poziții de conducere în aria de audit în cadrul Unicredit și HVB Țiriac România.Dl. Vancea este absolvent al Academiei de Studii Economice și deține un MBA în Management Financiar și Servicii Financiare.