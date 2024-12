Patria Credit oferă fermierilor și afacerilor mici credite garantate de Uniunea Europeană. Raluca Andreica: Acordul ne întărește încrederea în misiunea noastră de creștere a incluziunii financiare în zonele rurale și urbane mici

Patria Credit IFN SA, instituție financiară nebancară parte a Patria Bank Group, anunță semnarea unui nou acord de garantare cu Fondul European de Investiții (FEI), prin programul EUInvest, pentru acordarea unui plafon suplimentar în valoare de 290 milioane de lei, ridicând valoarea totală a plafonului la 495 milioane lei. Valoarea suplimentară va asigura finanțări ale micilor afaceri în valoare de peste 362.5 milioane de lei.

Potrivit băncii, acordul este inclus în programul EUInvest, care reunește sub aceeași platformă multitudinea de instrumente financiare ale Uniunii Europene disponibile în prezent pentru a sprijini investițiile în UE.

Aflat în al 13-lea an, prin intermediul parteneriatului cu FEI Patria Credit oferă fermierilor și afacerilor mici credite garantate de Uniunea Europeană (garanția acoperă 80% din suma solicitată). Peste 309 milioane de lei au ajuns în afacerile locale doar prin această facilitate, în această perioadă.

Condiții minime

Produsul Patria Credit InvestEU poate fi solicitat de orice fermier și/sau mică afacere non-agricolă, care îndeplinește câteva condiții minime: are o firmă mică, cu sub 9 angajați, de peste 1 an de zile, în orice formă de organizare (SRL, SA, PFA, II, IF) sau este producător agricol individual și solicită un credit de maximum 240.000 de lei, pe care îl folosește pentru a finanța activitatea curentă, investiții, capitalul de lucru sau mixt.

Pentru afacerea ta ai la dispoziție un credit în lei, pentru o perioadă de 60 de luni, cu posibilitatea de extindere pana la 84 de luni pentru finanțarea achiziției de terenuri agricole, construcții și achiziții imobile (în scop comercial, inclusiv ferme).

Suma minimă este de 1.000 lei și maxim maxim 240.000 de lei, în funcție de condițiii, potrivit datelor publicate de bancă.

Cine poate beneficia de acest credit?

-Afacerile din aproape toate domeniile (comerţ, producţie, transport, agricultură etc.) indiferent de forma de organizare: SRL, SA, PFA, II, IF cu maxim 9 angajaţi, care au minim 12 luni de activitate / experienţă demonstrată.

-Orice producător agricol persoană juridică, persoană fizică autorizată, societăți agricole, producător agricol individual, asociații familiale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale sau alte forme de organizare cu maxim 9 angajaţi, care au minim 12 luni de activitate / experienţă demonstrată.

Mai multe detalii găsești AICI

Raluca Andreica: Acordul ne întărește încrederea în misiunea noastră de creștere a incluziunii financiare în zonele rurale și urbane mici

“Semnarea unui nou acord cu Fondul European de Investiții ne întărește încrederea în misiunea noastră de creștere a incluziunii financiare în zonele rurale și urbane mici. Pentru noi microfinanțarea este o preocupare pe termen lung, iar stabilitatea și longevitatea Patria Credit în piață ne-a oferit o bună cunoaștere a nevoilor micilor fermieri și antreprenori din zonele în care activăm. Parteneriatul reprezintă un sprijin real pentru aceștia, dar și o recunoaștere a experienței acumulate în cei peste 20 de ani de activitate.”, spune Raluca Andreica, CEO Patria Credit.

După 2023, un an cu o creștere a profitului cu +14% și un profit net de 8.54 milioane lei, în primele 9 luni ale anului 2024, Patria Credit IFN SA a continuat oferirea de credite personalizate segmentului principal (micii agricultori), astfel structura portofoliului s-a menținut și în trimestrul al III-lea având o concentrare mare de credite acordate acestui segment, respectiv 84%.

La 30 septembrie 2024 portofoliul de credite Patria Credit IFN are o valoare de 182 milioane lei, in usoara scadere cu 2% fata de septembrie 2023. Profitul net inregistrat la 30 septembrie 2024 este de 5,84 milioane lei, in crestere cu 15% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Patria Credit IFN își menține statutul de instituție financiară nebancară (IFN) care susține eforturile antreprenorilor din mediul rural și urban mic, precum și impactul ridicat asupra comunităților acestora. Fiind specializată în finanțarea agricultorilor, Patria Credit este membră a European Microfinance Network (EMN) și Microfinance Centre (MFC) și este prima instituție financiară nebancară dedicată microfinanțării din România, cu 20 de ani de experiență și peste 18.000 de clienți finanțați.