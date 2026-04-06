Fața nevăzută a României bogate: câteva mii de români controlează averi de circa 80 miliarde de lei. Băncile duc o luptă tăcută pentru fiecare dintre ei

România discretă nu apare în statistici oficiale și nu vorbește la televizor. Nu iese în stradă și nu face declarații. Dar există și crește! Este România conturilor de milioane de euro, a deciziilor luate în birouri tăcute și a emoțiilor care nu se văd, dar cântăresc miliarde.

În spatele ușilor închise, departamentele de private banking ale marilor bănci din România au devenit adevărate ”camere de comandă” pentru averile celor mai bogați români. Iar cifrele spun o poveste care nu mai poate fi ignorată. În total, vorbim despre aproape 16 miliarde de euro (peste 80 miliarde de lei), adică echivalent a aproape 5% din PIB-ul României, care sunt deținute de peste 15 mii de oameni.

La Erste Private Banking România, divizia BCR, administrează aproximativ 3,2 miliarde de euro pentru aproape 4.000 de clienți. La Banca Transilvania, activele ajung la 4 miliarde de euro, împărțite între peste 6.000 de clienți. Raiffeisen Bank gestionează și ea aproximativ 4 miliarde de euro pentru peste 3.200 de clienți, în timp ce BRD a ajuns la 4,5 miliarde de euro — fără să dezvăluie câți oameni se află în spatele acestor sume. Dar dincolo de cifre, adevărata poveste este una profund umană.

Frica din spatele milioanelor

Pentru clientul de private banking din România, banii nu mai sunt doar un obiectiv. Sunt o responsabilitate. O anxietate. Uneori, chiar o povară. Mulți dintre acești clienți sunt antreprenori care au construit totul de la zero. Au trecut prin crize, inflație, schimbări politice și instabilitate. Au câștigat, dar nu au uitat niciodată cât de repede pot pierde.

De aceea, este previzibil ca prima întrebare pe care o pun să nu fie ”cât pot câștiga?”, ci ”cât pot pierde?”. Private bankerul devine, astfel, mai mult decât un consultant financiar. Devine confident. Strateg. Uneori, chiar psiholog.

De la ”țin banii în bancă” la ”unde îi mut?”

În urmă cu doar câțiva ani, mulți dintre clienții bogați ai României își țineau averile în depozite sau în imobiliare. Siguranța conta mai mult decât randamentul. Astăzi, lucrurile se schimbă radical. Inflația, dobânzile volatile și contextul global i-au forțat să gândească diferit. Iar departamentele de private banking au devenit ghizii acestei transformări.

Banii încep să circule din depozite către fonduri de investiții, din România către piețe internaționale și din decizii instinctive către strategii sofisticate. Practic, este o mutație tăcută, dar profundă, pentru că românii bogați învață să devină investitori, așa cum ne arată datele prezentate de departamentele de private banking din cadrul băncilor.

Astfel, la Erste Private Banking, peste 75% din activele administrate sunt plasate în instrumente investiționale diversificate și sunt aliniate obiectivelor financiare pe termen lung. La Banca Transilvania, peste 60% din portofoliile administrate sunt orientate spre investiții, iar aproape 40% către economisire. De asemenea, la Raiffeisen Bank, activele clienților de private banking deținute în produse de investiții au crescut până la 1,7 miliarde de euro (+19%) din totalul de 4 miliarde de euro administrați.

Averea ca vulnerabilitate

Există un paradox rar discutat: cu cât ai mai mult, cu atât ai mai mult de pierdut. Pentru acești clienți, lumea nu mai este sigură. Iar banii nu mai oferă liniște automată. Tocmai de aceea, serviciile de private banking nu mai înseamnă doar randament. Înseamnă diversificare globală, protecție, planificare pe termen lung și transfer de avere între generații.

În spatele acestor averi, marile bănci duc o competiție intensă, dar invizibilă publicului larg. Banca Transilvania, BCR, Raiffeisen Bank și BRD nu concurează doar pe produse de private banking. Concurența reală este pentru încredere.