Ofertă de nerefuzat de la BCR. Banca lansează Depozitul Promo pe 5 luni în lei și euro, cu dobânzi de până la 6,20% pe an la lei și 1,75% pe an la euro, exclusiv digital în George

BCR lansează Depozitul Promo pe 5 luni în lei și euro, care este disponibil exclusiv digital, în aplicația George, până pe 11 iunie 2026. Produsul oferă dobânzi de până la 6,20% pe an la lei și 1,75% pe an la euro, atunci când depozitul este constituit cu sume noi și sunt îndeplinite condițiile campaniei.

Cine poate deschide un depozit promo la BCR

Oferta se adresează atât clienților înrolați în Programul de beneficii BCR, cât și celor care încasează venit recurent de minimum 1.000 lei/lună în contul lor BCR, indiferent dacă fac sau nu parte din program. Depozitul poate fi deschis rapid, integral online, fără vreo vizită în unitate, direct din George.

Cum este structurată dobânda

Potrivit băncii, depozitul combină o dobândă de bază de 5,40% pe an la lei și 1,25% pe an la euro (nivelul standard al campaniei) cu un bonus adițional acordat în funcție de profilul fiecărui client:

Clienții din Programul de beneficii la nivelele MAX și MAX Invest beneficiază de dobânda maximă: 6,20% pe an la lei și 1,75% pe an la euro; nivelele PRO/Advanced obțin 6,00% la lei și 1,45% la euro, iar nivelul GO – dobânda standard a campaniei.

Ce dobândă încasezi dacă nu ești în Programul de beneficii BCR

Clienții care nu sunt înrolați în program, dar care încasează sau se angajează să încaseze venit recurent de minimum 1.000 lei/lună în cont BCR, beneficiază de dobânda maximă: 6,20% pe an la lei și 1,75% pe an la euro.

Cătălin Munteanu: Depozitul Promo pe 5 luni este un răspuns concret pentru cei care vor să-și protejeze banii – simplu, transparent, accesibil 100% digital, din George

„Într-un context marcat de incertitudine, oamenii au nevoie mai mult ca oricând de repere clare, iar BCR vrea să fie unul dintre ele. Depozitul Promo pe 5 luni este un răspuns concret pentru cei care vor să-și protejeze banii – simplu, transparent, accesibil 100% digital, din George. Urmărim permanent evoluțiile economice și suntem pregătiți să venim mereu cu soluții în sprijinul clienților noștri.”, declară Cătălin Munteanu, Director Executiv, Produse și Clienți Retail, BCR.

Potrivit BCR, la un nivel de până la 6,20% pe an la lei, Depozitul Promo BCR se plasează în top-ul ofertelor disponibile pe piața locală la termenul de 6 luni, comparativ cu dobânzile cuprinse între 4,30% și 5,50% practicate în prezent la produsele standard.

Oferta se aplică exclusiv sumelor noi aduse în bancă începând cu data de 12 martie 2026 și este disponibilă exclusiv prin canalele digitale ale BCR.