SigurantaOnline lansează „Ghidul practic de protecție digitală pentru utilizatori”. Cele mai frecvente scenarii de fraudă online

Proiectul național SiguranțaOnline, inițiat de Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor (ARB), cu sprijinul sectorului bancar, atrage atenția asupra riscurilor crescute de fraudă online în perioada Sărbătorilor Pascale și lansează „Ghidul practic de protecție digitală pentru utilizatori”.

Majoritatea fraudelor pornesc de la acțiuni aparent banale

Specialiștii implicați în proiect subliniază că majoritatea fraudelor pornesc de la acțiuni aparent banale: accesarea unui link primit pe e-mail sau SMS, furnizarea datelor cardului sau a codurilor de securitate, instalarea unor aplicații la solicitarea unor persoane necunoscute sau urmarea instrucțiunilor primite în cadrul unor apeluri telefonice nesolicitate.

Ghidul SiguranțaOnline oferă un set de recomandări esențiale

Ghidul lansat de SiguranțaOnline, disponibil gratuit pe platforma oficială, oferă utilizatorilor un set de recomandări esențiale pentru prevenirea acestor situații, de la evitarea linkurilor suspecte și protejarea datelor bancare, până la utilizarea autentificării în doi pași și evitarea rețelelor Wi-Fi publice pentru tranzacții financiare.

Reprezentanții inițiativei atrag atenția că nicio instituție sau companie nu solicită datele cardului, parole sau coduri sensibile prin telefon, e-mail sau SMS și recomandă utilizatorilor să verifice întotdeauna sursa informațiilor și să evite deciziile luate sub presiune sau urgență.

Cele mai frecvente scenarii de fraudă online

Perioada Paștelui, caracterizată de cumpărături online, donații și livrări, devine un context favorabil pentru atacatori, care profită de emoție, grabă și încredere. Cele mai frecvente scenarii includ mesaje false despre colete, campanii umanitare fictive sau apeluri telefonice în numele unor instituții. Un capitol distinct al ghidului este dedicat protecției copiilor în mediul online, în contextul în care aceștia petrec mai mult timp pe internet în perioadele de vacanță și pot deveni ținte ale atacatorilor.

Prin acest demers, SiguranțaOnline își continuă misiunea de a sprijini utilizatorii în adoptarea unor comportamente digitale sigure și de a contribui la reducerea impactului fraudelor online în România.

Fraudele informatice sunt în creștere accelerată

Avertismentul vine într-un context în care fraudele informatice sunt în creștere accelerată. Potrivit datelor Directoratului, incidentele de fraudă și tentativă de fraudă au crescut cu peste 90%, deși phishing-ul are o creștere mai temperată (peste 70%). Ingineria socială a devenit principala tactică folosită de infractorii din mediul online, tocmai pentru că nu folosește resurse IT costisitoare sau complexe, ci scenarii și povești atent construite, menite să emoționeze și să determine potențialele victime să acționeze impulsiv.

Raportează pe pnrisc.dnsc.ro sau la numărul de urgență 1911



Tentativele de fraudă pot fi raportate pe platforma dedicată pnrisc.dnsc.ro sau la numărul de urgență 1911, contribuind astfel la prevenirea altor incidente și la limitarea impactului acestor tipuri de atacuri.

Pe platforma sigurantaonline.ro, utilizatorii pot găsi ghiduri, exemple de fraude și quiz-uri interactive prin care își pot testa cunoștințele despre siguranța digitală. www.sigurantaonline.ro.