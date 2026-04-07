UniCredit a lansat a doua ediție a programului său, Skills for Transition, cu POLIMI Graduate School of Management, dedicat tinerilor din Europa

UniCredit anunță a doua ediție a Skills for Transition, un program social care oferă instruire strategică tinerilor, studenților, dar și celor care nu se află într-o formă de educație, angajare sau formare (NEET), pregătindu-i pentru o piață a muncii în continuă transformare.

Skills for Transition este deschis pentru studenții din 12 țări

Începând cu anul acesta programul Skills for Transition este deschis pentru studenții din 12 țări, față de 6 țări, câte au fost înscrise în prima sa ediție. Totodată, inițiativa reafirmă angajamentul ferm al UniCredit de a promova o tranziție justă, echitabilă și de a se implica continuu în educație, ca motor cheie al progresului.

Liceenii și studenții pot participa la cursurile dezvoltate de POLIMI Graduate School of Management

Partea destinată studenților, dezvoltată în parteneriat cu POLIMI Graduate School of Management – școala de afaceri a Politecnico di Milano – oferă studenților selectați șansa de a participa gratuit la două programe educaționale: un master, cu durată de 1 an, destinat proaspeților absolvenți și un bootcamp, de patru luni, deschis atât absolvenților de liceu, cât și studenților.

Program dedicat și tinerilor care nu urmează o formă de educație, nu sunt angajați și nu urmează o formare

Cea de-a doua ediție a Skills for Transition va include și o parte dedicată tinerilor care nu urmează o formă de educație, nu sunt angajați și nu urmează o formare (NEET), în parteneriat cu Glocal Factory, o cooperativă socială care activează în Italia. Această parte a programului va sprijini obiectivul UE de a reduce numărul acestor tineri sub 9% până în 2030 și va fi deschis pentru această categorie de tineri din Italia, Germania, Austria, Bosnia Herțegovina, Bulgaria, Croația și România.

Inițiativa va asigura tinerilor abilități care le vor spori perspectivele de angajare

Ambele părți ale inițiativei au ca scop creșterea cunoștințelor și conștientizării cu privire la tranziția verde și cadrul Net Zero, ajutând tinerii să dobândească abilități care le vor spori perspectivele viitoare de angajare. Participanții vor avea ocazia să câștige experiență practică în cadrul unor companii aflate printre cele mai expuse la tranziția verde și să abordeze schimbările specifice sectorului care modelează industrii, cum ar fi producția, energia și dezvoltarea urbană.

12 țări participante, printre care și Romania

După succesul primei ediții, aceste programe și-au dublat acoperirea geografică, extinzându-se de la 6 țări la 12, tinerii putând acum să aplice din: Italia, Germania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.

Aplicațiile sunt acum deschise pentru programul care va începe în septembrie 2026. Mai multe informații despre Skills for Transition și detalii despre cum puteți aplica la ediția din acest an, găsiți aici: Skills for Transition | UniCredit Sprijinit de POLIMI GSoM.