Young Business Minds ajunge la a IV-a ediție. Înscrierile pentru cel mai mare program de antreprenoriat pentru liceenii din București sunt deschise până la 30 aprilie, anunță BCR

BCR, Asociația Axa Edu și Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” anunță deschiderea înscrierilor pentru ediția 2026 a competiției Young Business Minds, program dedicat liceenilor din București care vor să transforme o idee de afaceri într-un plan viabil. Liceenii interesați se pot înscrie până pe 30 aprilie 2026, prin completarea formularului disponibil AICI

Young Business Minds este cel mai mare concurs de antreprenoriat dedicat elevilor din clasele IX–XII din liceele și colegiile din București, ajuns în 2026 la cea de-a patra ediție. Competiția este inclusă în Calendarul proiectelor de educație extrașcolară municipale 2026 și oferă tinerilor oportunitatea de a-și dezvolta competențe antreprenoriale, financiare și de marketing într-un cadru aplicat, alături de profesori, antreprenori și specialiști din mediul de business.

Cum te poți înscrie în program și ce premii poți câștiga

Elevii se pot înscrie individual sau în echipe de maximum trei, coordonate de un profesor, și vor trebui să dezvolte un plan de afaceri viabil. Cele mai bune zece echipe îl vor prezenta în fața unui juriu format din antreprenori, manageri și cadre universitare, având la dispoziție trei minute pentru prezentarea ideii și trei minute pentru sesiunea de întrebări și feedback.

Regulamentul competiției, calendarul etapelor și resursele necesare pentru realizarea planului de afaceri sunt disponibile pe www.axaedu.ro, iar premiile totale se ridică la 2.600 de euro:

•Locul I – 1.200 de euro;

•Locul II – 700 de euro;

•Locul III – 400 de euro;

•Locul IV – 300 de euro.

„Primul pas, fie că vorbim despre antreprenoriat, carieră sau orice alegere importantă, este adesea cel mai confuz și cel mai intimidant. Tocmai de aceea, rolul nostru este să le oferim tinerilor un cadru în care acest început să fie mai clar, mai ghidat și aplicat. Young Business Minds nu este doar despre idei de business, ci despre curajul de a începe, despre a învăța să pui întrebările potrivite și despre cum transformi o intenție într-un plan concret”, a declarat Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR, BCR.

Participanții au acces gratuit la resursele platformei BCR Școala de Business, inclusiv la cursuri precum:

•10 sfaturi pentru start-up-uri de succes – curs dezvoltat de Iancu Guda, vicepreședinte AAFBR și lector universitar

•Cum să fii un antreprenor de succes – curs creat de profesorul Adrian Stratulat

„Young Business Minds este un concurs inovator, care deschide elevilor de liceu perspectiva unei interacțiuni eficiente cu antreprenori și experți în business. Ne-am dorit ca prin acest concurs să le oferim tuturor elevilor din liceele din București oportunitatea de a realiza un plan de afaceri viabil și de a dobândi competențe antreprenoriale și financiare care pot fi integrate interdisciplinar. Acest parteneriat strategic dintre mediul preuniversitar și mediul de afaceri facilitează aplicarea practică a noțiunilor de marketing, management de proiect și educație financiară, pornind de la pasiunile elevilor”, a declarat Georgeta Ghenea, profesor Marketing, Colegiul Economic Nicolae Kretzulescu.

Prin Young Business Minds 2026, organizatorii susțin primul pas al tinerilor către antreprenoriat, oferindu-le un context real de testare a ideilor și de interacțiune directă cu profesioniști din mediul de business.

