Raiffeisen Bank a anunțat proiectele câștigătoare ale noii ediții a programului Raiffeisen Comunități, derulat cu Asociația pentru Relații Comunitare. Laura Mihăilă: ”Avem mai multe în comun decât ceea ce ne desparte și ne bucurăm să susținem în continuare ceea ce ne unește”

Raiffeisen Bank România și Asociația pentru Relații Comunitare anunță proiectele câștigătoare ale granturilor în valoare totală de 1 milion de euro, acordate prin intermediul ediției de anul acesta a acceleratorului de ONG-uri în sustenabilitate Raiffeisen Comunități. 6 dintre proiectele desemnate câștigătoare intră în etapa de scalare a proiectelor acceptate în program la ediția anterioară și 13 sunt nou intrate în program, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

”Avem mai multe în comun decât ceea ce ne desparte și ne bucurăm să susținem în continuare ceea ce ne unește. Suntem o instituție financiară solidă și un actor responsabil în societate, iar Raiffeisen Comunități este unul din programele noastre emblematice, care ajută ONG-urile din România să dezvolte programe cu impact în societate. Sunt proiecte gândite pentru comunități sustenabile și pentru o viață mai bună pentru noi toți, la care contribuim cu mândrie,”- Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Acceleratorul Raiffeisen Comunități este dezvoltat de Raiffeisen Bank România împreună cu Asociația pentru Relații Comunitare și a atras 144 de înscrieri de la ONG-uri din toată țara, atât din comunități mici, cât și din centre urbane mari. Juriul alcătuit din peste 30 de lideri din societatea civilă, din mediul de afaceri și media a selectat proiectele câștigătoare, în etapa finală fiind notate atât pitch-urile susținute de organizații, precum și implicarea comunităților adresate în votul comunitar.

“Prin programul Raiffeisen Comunități am creat un spațiu pentru organizații locale, mici și medii, care au acces mai redus la resurse, dar care au o viziune clară despre cum comunitățile vor fi mai puternice, mai curajoase și mai sustenabile. În același timp, am reușit un lucru rar în peisajul finanțărilor din România: susținem în continuare o parte din proiectele care s-au derulat anul trecut, pentru a-și consolida impactul la o scară mai mare.

În Acceleratorul de ONG-uri în sustenabilitate, susținem dezvoltarea organizațiilor din program, prin mentorat, consultanță și experiențe de lucru cu experți. Ediția trecută ne-a arătat că finanțarea din program este un vector de dezvoltare pentru proiecte, organizații și comunități,” – Ela Bălan, Directoare de Grantmaking, Asociația pentru Relații Comunitare (ARC).

Pe lângă finanțare, Raiffeisen Comunități oferă și un program de accelerare și mentorat, incluzând cursuri practice pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor câștigătoare: management financiar, strângere de fonduri, comunicare și dezvoltarea unei rețele de sprijin în comunitate.

“România nu se construiește în izolare. Comunitățile puternice sunt cele care cresc prin dialog, încredere, construcție, chiar și prin discuțiile în contradictoriu care sunt menite să ne schimbe sau adauge la punctele de vedere.

E de datoria noastră să asigurăm sustenabilitatea comunităților mici și mari, din rural și din urban. E de datoria noastră să privim dincolo de finanțare și să ne uităm la modurile concrete în care impactul crește și se răspândește. Mă bucur că Raiffeisen Comunități privește spre sustenabilitate și susținerea reală a organizațiilor neguvernamentale care sprijină comunitățile din România,” – Dana Pîrțoc, CEO Asociația pentru Relații Comunitare (ARC).

6 GRANTURI DE CONTINUITATE PENTRU SCALAREA PROIECTELOR ÎNCEPUTE ÎN EDIȚIA ANTERIOARĂ

Asociația The Da Vinci System | Arieș EcoLab – EcoCercetătorii!

Asociația The Da Vinci System, prin proiectul „Arieș EcoLab – EcoCercetătorii!”, acționează în Turda, Viișoara și Copăceni pentru a forma o comunitate arieșeană care apreciază și protejează ariile naturale din zonă. Aceștia implică zeci de mentori care contribuie la crearea unor kit-uri Arduino pentru monitorizarea și identificarea factorilor poluanți din mediu. Prin aceste activități, asociația își propune să educe 2000 de elevi în protejarea mediului și să sensibilizeze 50000 de cetățeni cu privire la importanța turismului ecologic și a ecocercetării.

Zona geografică: Turda, Viișoara și Copăceni

Asociația Locus | Herculane Project

Proiectul vizează revitalizarea malurilor râului Cerna din Băile Herculane, prin transformarea a 3.000 mp în spații verzi sigure și accesibile. Prin acțiuni de ecologizare, ateliere de meșteșug, concursuri de idei și implicarea a peste 200 de voluntari, inițiativa susține biodiversitatea, educația ecologică și regenerarea urbană sustenabilă în sprijinul comunității locale prin crearea de spații verzi accesibile, pavilioane din lemn, alei de promenadă și o gradină urbană pentru legume.

Zona geografică: Herculane

Asociația CIVICA | Oaze Urbane

Proiectul Oaze Urbane propus de Asociația CIVICA urmărește creșterea calității vieții urbane din Municipiul Iași prin regenerarea verde a spațiilor de joacă utilizând soluții bazate pe natură, construind și implicând comunități în asigurarea sustenabilității acestora. În etapa de continuitate, proiectul își propune: Finalizarea proiectului de regenerare verde a spațiului de joacă pilot (oaza urbană #1); creșterea implicării comunității în acțiuni pentru sustenabilitate urbană, creare și întreținere oaze urbane prin demersuri de organizare comunitară; consolidarea procesului de scalare a proiectului în alte spații de joacă prin dezvoltarea de instrumente practice, atât pentru creare și întreținere oaze urbane, cât și pentru utilizarea soluțiile bazate pe natură în spațiile de joacă (pentru comunitate și administrațiile locale).

Zona geografică: Iași

Asociația WWF | Produse de calitate și locale în alimentația publică din România

Proiectul ”Produse de calitate și locale în alimentația publică din România: o nouă etapă” susține tranziția începută către un sistem de alimentație publică responsabil, care facilitează legătura dintre producător și consumator prin achizițiile verzi. Acest sistem de alimentație publică pune accent pe comunitățile de fermieri mici și mijlocii autentici, calitatea alimentelor, sănătatea populației și satisfacția față de serviciile publice. În primul rând, proiectul se concentrează asupra programelor alimentare pentru școlari, unde au fost generate câteva schimbări inițiale. Continuarea activităților include: îmbunătățirea capacității instituționale a producătorilor locali din județele Brașov, Mureș, Sibiu și a furnizorilor de catering pentru a lucra cu achiziții verzi; demararea de studii care să ofere valoare adăugată în cunoașterea impactului metodelor de producție asupra calității hranei și asupra mediului; promovarea principiilor de consum responsabil.

Zona geografică: jud. Brașov, Mureș, Sibiu

Fundația de Abilitare Speranța |Acces pentru toți: locuire incluzivă și comunități sustenabile

Proiectul este despre a oferi un acasă în comunitate și pentru persoanele cu dizabilități. Instituționalizarea multora dintre ele le rupe legăturile cu lumea, reduce oamenii la reguli, singurătate și spaime. Proiectul contribuie la identificarea și crearea de locuințe adaptate și oferirea de sprijin pentru viață independentă: acces la servicii, locuire și viața comunității. Orașul incluziv începe cu fiecare din noi.

Zona geografică: Timișoara

Organizația Worldskills |Acțiuni verzi, viitor durabil II

Proiectul ”Acțiuni verzi, viitor durabil II” continuă eforturile de înverzire urbană și educație ecologică, punând accent pe calificarea de Grădinar Urban și extinderea națională a programului ”Educație despre biodiversitate în spații urbane”. Trei licee agricole sunt sprijinite în introducerea noii calificări, formarea profesorilor și atragerea elevilor, în timp ce mii de elevi din peste 100 de localități participă la activități practice de conservare a biodiversității. Proiectul promovează colaborarea între școli, autorități și experți, contribuind la formarea unei generații responsabile față de mediu și implicate în dezvoltarea sustenabilă a orașelor.

Zona geografică: București-Ilfov, Iași, Hunedoara

13 PROIECTE NOI ÎN RAIFFEISEN COMUNITĂȚI

Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia |Proiectul: ”Împreună în Mișcare: Promovăm Incluziunea Socială prin Sport”

Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia va implementa în Târgu-Jiu, jud. Gorj, proiectul ”Împreună în Mișcare: Promovăm Incluziunea Socială prin Sport”, dedicat integrării persoanelor cu dizabilități prin activități sportive și educative. Prin construirea unui teren multisport, organizarea a 5 evenimente și 2 campanii de conștientizare, implicarea a 70 de persoane cu dizabilități și peste 300 de membri ai comunității, proiectul stimulează dialogul, empatia și creează un mediu accesibil si sustenabil de incluziune socială.

Zona geografică: jud. Gorj

Asociația culturală Cărțile pe față | Biblioteca mobilă BookTruck

Book Truck este o bibliotecă mobilă care aduce cărți și activități culturale în 20 de sate din județul Cluj. Proiectul își propune să stimuleze lectura în mediul rural, acolo unde lipsesc biblioteci, librării și accesul la cultură. Cu ajutorul voluntarilor, se organizează ateliere de lectură și întâlniri inspiraționale, oferind copiilor și tinerilor șansa de a descoperi lumea prin cărți.

Zona geografică: jud. Cluj

Asociația ARCHÉ | Dragu regenerare comunitară prin patrimoniu și inovație”

“Dragu: regenerare comunitară prin patrimoniu și inovație” transformă comuna Dragu din județul Sălaj într-un laborator viu de regenerare rurală. Patrimoniul devine infrastructură de viitor, iar comunitatea – motorul schimbării. Cu 650 de beneficiari implicați în activități de educație, digitalizare, ateliere și un festival anual, proiectul revalorifică patrimoniul local, consolidează coeziunea socială și deschide noi perspective economice pentru întreaga comunitate.

Zona geografică: jud. Sălaj

Asociația Mocănița Transilvaniei |”Ecorail Transilvania”

”Ecorail Transilvania” este un proiect de mobilitate sustenabilă ce transformă o cale ferată îngustă de patrimoniu din județele Mureș și Bistrița-Năsăud, într-un traseu de 10 km destinat ciclodrezinelor ecologice (velorail). Proiectul include 8 ciclodrezine, un depou pentru întreținere și 3 zone pentru întoarcere, oferind o soluție de transport nepoluant pentru turiști și localnici. Scopul său este revitalizarea patrimoniului feroviar, reducerea emisiilor de carbon, stimularea turismului responsabil și crearea de oportunități economice locale. Prin acest proiect, se promovează valorile sustenabilității, conservarea naturii și sprijinirea comunităților rurale, transformând zona într-un model de dezvoltare ecologică și conectivitate rurală.

Zona geografică: jud. Mureș și Bistrița-Năsăud

Asociația Rubik Educație Alternativă |“EduGrădina”

EduGrădina transformă școlile din mediul rural în centre de educație pentru sustenabilitate, prin grădini pedagogice de permacultură. Elevii și profesorii învață despre mediu, reducerea risipei și consum responsabil. Proiectul promovează învățarea practică, colaborarea și implicarea comunității pentru un viitor durabil.

Zona geografică: jud. Olt, Galați și Dâmbovița

Forumul Artelor Vizuale (FAV) |Eforie Colorat – Grădina Cinemascop

Eforie Colorat valorifică patrimoniul cultural al orașului Eforie Sud prin artă, educație și implicare comunitară. Proiectul promovează regenerarea urbană și coeziunea socială, oferind ateliere, expoziții și proiecții de film. Grădina Cinemascop devine un spațiu cultural viu, ce propune un model sustenabil de dezvoltare urbană și dialog comunitar.

Zona geografică: jud. Constanța

Asociația pentru Managementul Ecosistemelor |Insule verzi pentru comunități durabile

Proiectul ”Insule verzi pentru comunități durabile” se desfășoară în localități din județele Mureș, Harghita și Covasna și promovează SDG12 prin educație practică. Sunt realizate 6 insule verzi mobile în 6 localități implicând cca. 1858 elevi și 100 de profesori. Rezultatele includ reducerea cu 30% a deșeurilor organice, producerea a 300 kg compost anual la fiecare locație și informarea a peste 5000 de persoane despre consum responsabil și sustenabilitate în comunitățile locale.

Zona geografică: jud. Mureș, Harghita și Covasna

Asociația Make Better |OLT: Oameni. Locuri. Timp.

Proiectul OLT: Oameni. Locuri. Timp. are ca scop mobilizarea societății civile și autorităților în jurul valorificării culoarului Oltului, în traversarea sa prin Țara Făgărașului. Începem cu un studiu biocultural al relației comunităților cu Oltul, creăm o metodologie de învățare bazată pe râu și o testăm în școli, construim un grup civic-instituțional cu care trasăm o viziune colectivă și un plan de lucru colaborativ pe un prim calup de 10 ani.

Zona geografică: jud. Bistrița-Năsăud și Brașov

Fundația comunitară Banatul Montan |Reșița cu fața spre pădure

”Reșița cu fața spre pădure” apropie comunitatea de pădurile din jurul orașului prin educație, recreere și infrastructură verde. Vom crea un fond tematic, vom forma 30 de facilitatori și vom instala structuri outdoor pe Dealul Crucii. Proiectul, desfășurat în Reșița, va implica peste 100 de beneficiari direcți și va deservi anual aproximativ 5.000 de persoane.

Zona geografică: jud. Caraș Severin

Asociația pentru Mobilitate Socială și Educație Democratică | RetroArt

”RetroArt” combate risipa textilă prin artă, educație și implicare civică. 20 de artiști creează kituri de croitorie sustenabilă și organizează ateliere pentru 1000 de elevi, promovând moda eco și reutilizarea hainelor. Proiectul schimbă mentalități în Comunitatea Urbană Arieș și inspiră un nou trend local: hainele refolosite sunt cool, iar salvarea planetei începe cu acul și ața.

Zona geografică: jud. Cluj

Urban Bike Revolution | Străzi Școlare

”Străzi Școlare” este un concept ce vizează crearea unor zone sigure în perimetrul școlilor din Sibiu prin limitarea traficului rutier la începutul și finalul orelor de curs, asigurându-se astfel scăderea nivelului de poluare, creșterea nivelului de siguranță și încurajarea unui stil de viață activ, sănătos și independent în rândul elevilor. Proiectul urmărește și conectarea cartierelor și școlilor cu trasee sigure pentru mersul cu bicicleta, trasate în urma unor consultări publice în cadrul căruia riverani, elevi, părinți, profesori sunt implicați într-un format participativ și co-creativ.

Zona geografică: jud. Sibiu

Asociația Vecinătatea Femeilor din Saschiz |Cantina Bucate din Vecinătate – Saschiz

Un proiect care transformă surplusul alimentar local în mese calde pentru 150 de copii din comunitate. Prin implicarea și sprijinul femeilor din sat, a producătorilor, voluntarilor și partenerilor locali – primărie, școală, ONG-uri, se amenajează și se dotează cantina comunitară, se reduce risipa alimentară și crește prezența la școală. Un model de solidaritate rurală și economie circulară, cu impact social real, care poate fi replicat și în alte comunități

Zona geografică: jud. Mureș

Fundația Alba Eglesia |Viscri – Un sat mai sustenabil prin reciclare și compostare

Proiectul vizează reciclarea deșeurilor din Viscri, jud. Brașov, și de pe traseele turistice din jurul satului prin dezvoltarea unei infrastructuri de mediu și coagularea comunității în jurul protejării mediului și a sustenabilității. Rezultatele estimate sunt: 2 sesiuni de informare, 1 infrastructură pentru colectarea deșeurilor, 1 campanie de ecologizare, 6 ateliere educaționale pentru localnici, formarea unui comportament proactiv în rândul localnicilor pentru reciclare și sustenabilitate.

Zona geografică: jud. Brașov

Juriul Raiffeisen Comunități a fost alcătuit din: Adelina Dabu (Head of Public Affairs, Confederația Patronală Concordia), Alexandru Gorun (Președinte, Fundația LEADERS), Alina Kasprovschi (Director Executiv, Fundația Comunitară București), Anca Nicovescu (Director Programe de Finanțare, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile), Angela Galeța (Director, Fundația Vodafone Romania), Camelia Platt (Director Executiv, Fundația Light into Europe), Carmen Uscatu (Co-fondatoare, Dăruiește Viață), Ciprian Stănescu (Președinte, Social Innovations Solutions), Claudiu Butacu (Chairman, EFdeN), Constantin Chiriac (Președinte, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu), Cristina Văileanu (Director de granturi, Fundația Comunitară București), Daniel Matei (CSR & Sustainability Manager, Raiffeisen Bank), Diana Certain (Director Executiv, Organizația Umanitară CONCORDIA), Ela Bălan (Directoare Grantmaking, Asociația pentru Relații Comunitare), Gelu Duminică (Director executiv, Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”), Ionela Cristea (Deputy Director Operations, Asociația pentru Valori în Educație), Laura Mihăilă (Director Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank), Loredana Poenaru (Education Director, Junior Achievement România), Mara Niculescu (Fundraising, Communication & Advocacy Director, Teach for Romania), Marcela Borțeanu (Director Adjunct, United Way România), Nicoleta Marcu (Director Comunicare și Fundraising, Hope and Homes for Children România), Oana Craioveanu (Co-fondatoare, Impact Hub Bucharest), Oana Gheorghiu (Co-fondatoare, Dăruiește Viață), Oana Groșanu (Director Executiv, Ambasada Sustenabilității în România), Paula Herlo (Jurnalist), Raluca Fișer (Președinte, Green Revolution), Robert Ion (Consultant Independent), Roxana Fer (PR, Bucharest RUNNING CLUB), Ruxandra Sasu (Senior Program Officer, Romanian American Foundation), Silvia Bogdan (Președinte, Școala de Valori), Simona Camburu (Coordonator Fundraising, Plantăm fapte bune în România), Teia Ciulacu (Președinte, ViitorPlus).